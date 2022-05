Látványos átalakulás az OTP Supránál, most először szólalnak meg az alap kezelői

Portfolio 2022. május 11. 16:50

Most először beszéltek tapasztalataikról az OTP Supra befektetési alap portfóliómenedzserei az alap februári átalakítása óta. Az alap új portfóliókezelői csapata egy szakértői sajtóebéden számolt be az eddigi legfontosabb stratégiai lépésekről, a kihívásokról és az eredményekről. Ami már most látszik, hogy jelentős átalakításon ment keresztül a Supra befektetési portfóliója, a legnagyobb átalakítások a kötvénybefektetések terén voltak, de nagyobb egyedi részvénykitettségeket is csökkenteni kellett.