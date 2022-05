PwC: pár év, és új mérföldkőhöz ér a világ egyik legfelkapottabb befektetése

A PwC friss jelentése szerint a tőzsdén kereskedett alapok (ETF) által kezelt vagyon 2026-ra több mint 20 ezermilliárd dollárra nőhet globális szinten, ezzel az ETF-piac elmúlt öt évben látott lendülete folytatódhat – számol be a hírről a Financial Times.

Friss elemzést közölt az ETF-ek piacáról a PwC, ebben arra számít, hogy a tőzsdén kereskedett alapok által kezelt vagyon több mint 20 ezermilliárd dollárra fog nőni 2026-ra, ami 17 százalékos éves növekedési ütemet jelentene.

Ezt a várakozást több tényezőre is alapozzák, többek között arra, hogy 2020-szal záruló öt évben 22%-kal nőtt az ETF-ekben kezelt vagyon globálisan, a tőkebeáramlások is rekord szinteket döntöttek, de ott vannak az új belépők, a folyamatosan megújuló termékpaletta és a forgalmazási lehetőségek is.

A lap kitér arra is, hogy a globális ETF-ekben kezelt vagyon a 2016-ban mért 3,4 ezermilliárd dollárról tavaly novemberre több mint háromszorosára, több mint 10 ezermilliárd dollárra nőtt.

A PwC felmérésében részt vevők 58%-a arra számít, hogy az ETF-vagyon 2026-ra legalább 18 ezermilliárd dollárra nő, ami 14,6%-os éves növekedési ütemet jelent 2021 júniusa és 2026 júniusa között. A felmérésből az is kiderült, hogy a válaszadók 45%-a szerint a 2022-es termékbevezetéseik több mint fele az ESG-befektetésekre összpontosít majd, és több mint 80% gondolja úgy, hogy az online platformok jelentik majd az ETF-ek iránti jövőbeli kereslet elsődleges forrását.

