Kizárják az ESG indexből a Teslát, átverésnek nevezte a teljes koncepciót Musk

Az indexszolgáltató a munkakörülményekkel kapcsolatos aggályokra és a vállalatnak a vezetéstámogató rendszereihez kapcsolódó halálesetek és sérülések ügyében indított vizsgálat kezelésével kapcsolatos aggályokra is hivatkozott arra vonatkozóan, hogy a Tesla miért kerül ki az S&P ESG indexéből. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású stratégia és az üzleti magatartási kódexek hiánya is Elon Musk vállalatának rovására írható - áll még a jelentésben.

Bár a Tesla talán kiveszi a részét abból, hogy az üzemanyaggal működő autókat kivonják az utakról, egy szélesebb ESG-lencsén keresztül vizsgálva lemaradt társaitól

- írta keddi blogbejegyzésében Margaret Dorn, az S&P Dow Jones észak-amerikai vezető igazgatója és ESG-indexekért felelős vezetője. A Tesla bár hivatalosan még nem reagált az indexből való kikerülésre, de

a Twitteren Elon Musk "átverésnek" nevezte az ESG-t.

Exxon is rated top ten best in world for environment, social & governance (ESG) by S&P 500, while Tesla didn’t make the list!ESG is a scam. It has been weaponized by phony social justice warriors. {:url}