Vállalatok, amelyek nem barátságból építenek olajvezetéket

A magas olajárak a kiszolgáló ágazatoknak is kedvezőek, és a háború arra is rávilágított, hogy mekkora szerepe van az olaj- illetve földgáz vezetékeknek. Az ezeket gyártó és üzemeltető vállalatok pedig mostanában igen értékes befektetésnek bizonyultak. Technikai elemzésünkben megnézzük, hogy mennyire.

Az Európai Unió Oroszországgal szembeni olajembargójának kritikus pontja volt a vezetékeken érkező energiahordozó mentesítése a csomag alól. Erre elvileg azért volt szükség, mert az EU néhány tengeri kikötőkkel nem rendelkező országa - köztünk hazánk is - enélkül nem tudja garantálni a saját gazdasága számára az ellátás biztonságát. Bár a szankciós csomag kivétele mögött egyéb tényezők is meghúzódhatnak párhuzamosan, a mostani helyzet és az elsőre szokatlannak tűnő megállapodás a tagállamok között rávilágít arra, hogy az energia szektorban milyen kiemelt jelentősége van az olyan olajvezetékeknek, mint az ún. Barátság, amely Magyarországot is ellátja az orosz mezőkről érkező olajjal.

Nem csoda, hogy a minket és még számos nemzetet is jó pénzért ellátó országban meghaladja a 80 000 km-t az olajvezetékek hossza. Őket csupán egyetlen másik ország előzi meg a világon: az Egyesült Államok, ahol a kisebb terület dacára majdnem 270%-kal hosszabb a hasonló létesítmények által megtett távolság. Ezeket megépíteni és üzemeltetni tehát a legnagyobb üzlet a tengerentúlon van, jelentőségük pedig ott sem kisebb, mint hazánk esetén. Az ezzel foglalkozó vállalatok pedig az olajár emelkedésével és az ellátás biztonságának felértékelődésével hatalmas nyereségre tettek szert, amit természetesen a részvényeik árfolyama is lekövetett. Könnyen lehet, hogy ennek a folyamatnak még koránt sincs vége, hiszen úgy fest, hogy a piaci szereplők hosszú távon is magas olajárakra rendezkednek be.