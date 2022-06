Zuhanórepülésbe kapcsoltak a részvények, igazi hullámvasút a kínai befektetés

Nagyot estek tegnap a kínai tech-óriások részvényei, a hangulatromlás mögött több ok is meghúzódik. Igazi hullámvasútról beszélhetünk a kínai részvények esetében, szerdán még ralizott az Alibaba vezetésével a tech-szektor, tegnap viszont több piaci és vállalatspecifikus hír hatására beestek a jegyzések.

A szerdai rali után nagyot estek tegnap a vezető kínai tech-óriások részvényei - ez részben az EKB ülése után kialakult jelentős nemzetközi hangulatromlásnak is köszönhető volt, de jóval nagyobb hatása lehetett a részvényekre annak, hogy Sanghajban és Pekingben újabb korlátozásokat, illetve tömeges teszteléseket jelentettek be a koronavírus miatt.

A piaci fejlemények mellett vállalatspecifikus hírek is érkeztek az óriáscégek háza tájáról, ezek is lefelé hajtották az árfolyamokat. Bár az elmúlt napok emelkedését elősegítették olyan pletykák, melyek szerint a Kínai Értékpapírpiaci Felügyelet fontolgatja az Ant Group IPO újraélesztését, a cáfolatra azonban nem kellett sokat várni, hiszen a bizottság közölte, hogy jelenleg nem végez felülvizsgálati munkát az IPO-val kapcsolatban. A szóbeszéd cáfolatának hatására pedig nagyot esett az Alibaba részvénye a tegnapi kereskedésben. Emellett tegnap tette közzé legfrissebb gyorsjelentését a Bilibili videó-streaming platform, a vállalat a vártnál rosszabb eredményt közölt az első negyedévre vonatkozóan. Az első negyedévben a Bilibili reklámbevételei nagy mértékben visszaestek a többi üzletághoz képest is, mivel az ügyfelek csökkentették a marketingkiadásaikat a világjárvány újabb felbukkanása okán.

A vállalatspecifikus és a szélesebb piaci körülmények mellett egy technikai szempont is okolható a meredek esésért, rövid távon ugyanis jelentősen túlvettek lettek a kínai tech-részvények - mint látható, a szerdai rali során az Alibaba részvényénél például már a 70-es szintet is elérte az RSI, ami túlvettséget jelent.

A fenti kedvezőtlen körülmények hatására nagyot estek tehát a vezető tech-papírpok tegnap, a lejtmenetet a maga közel 15 százalékos esésével a várakozásoktól elmaradó negyedéves számokkal előrukkoló Bilibili vezette.

Címlapkép: Patty Lagera via Getty Images