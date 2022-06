Hogyan azonosítják az aukciók a következő nagy művészeket és trendeket?

Az aukciók a legkiválóbb művészek felemelkedését jósolják meg, és a pénzügyi hozamokon keresztül azonosítják a kortárs szcéna trendjeit. Míg sok néző a biennálékra, mint a művészeti világ jövendőjének előhírnökeire irányítja figyelmét, addig az aukciók gyorsabban és konkrétabban tükrözik ezeket a változásokat, mint a szokásos intézményi intézkedések, amelyek az időre támaszkodva szilárdítják meg az áramlatokat.

A kortárs művészet feltörekvő tendenciáinak feltérképezésére szolgáló aukciók közé tartozik a Phillips „New Now” árverése, amely a feltörekvő művészekre összpontosít, valamint a Sotheby „The Now” aukciója, amely az aukciósház szerint „olyan műveket tartalmaz, amelyek a korunk művészetét alkotó változatos tendenciákat és irányzatokat együttesen alkotják meg”. A New York-i kortárs művészeti aukciók alkalmából az Artsy Kate Bryannal, a Phillips közelgő, június 20-i 20. századi és kortárs művészeti aukciójának vezetőjével beszélgetett, hogy feltérképezze az aukciók hatását a kortárs művészeti világra.

Sarah Slappey: Yellow Touch, 2018. Forrás: Phillips

„Az aukciók minden bizonnyal fontos tényezővé váltak a műtárgypiaci trendek változásában. Nagyon sok példa van arra, hogy az aukciós teljesítmény új, széles körű ismertséget teremt egy művész számára.” - írta Bryan e-mailben. „A gyűjtők ma már számos forráson keresztül szerezhetnek információkat és ehhez az aukciós házak szerves tudásfolyamot biztosítanak. A mi szakértelmünk olyan eszközökkel ruházza fel a művészetkedvelőket, amelyek segítségével megismerhetik a piacot, a művészeket, és ennek szellemében kidolgozhatják, hogy mi az, ami tetszik nekik, és mit szeretnének megvásárolni.”

Mivel a kortárs piac túl van telítve egymással versengő ötletekkel és stílusokkal, az aukciókon debütáló és a becsült értéket meghaladó művészek kulcsfontosságúak a felemelkedő trendek konkretizálásában. Bryan például a kortárs szürrealista stílusban dolgozó női festők utóbbi években tapasztalt felemelkedését a Phillips 2018-as eladásával hozza összefüggésbe, amelyen Emily Mae Smith festőnő aukciós debütálása volt látható. Smith munkái mostanra átlagosan 449%-kal a becsült ár felett kelnek el. „Azóta megnőtt a szürrealizmust női szemszögből újraértelmező kortárs művészek munkáinak megbecsülése” - írta Bryan.

María Berrío: Flor, 2013. Forrás: Sotheby’s

A kortárs szürrealizmus e stílusába olyan művészek tartoznak, mint María Berrío és Sarah Slappey. Berrío a Sotheby's november 2021-es „The Now” esti aukcióján debütált Flor (2013) című festménykollázsával, amely 927 500 dollárért kelt el - a legmagasabb, 120 000 dolláros becsült érték közel nyolcszorosáért. Slappey a Phillips 2022. márciusi „New Now” aukcióján debütált, ahol Yellow Touch (2018) című festménye 100 800 dollárért kelt el - a 12 000 dolláros felső becsérték közel kilencszereséért. Az ehhez hasonló debütálások segítenek tisztább képet festeni a kortárs szürrealizmushoz való visszatérés központi művészeiről.

A fekete figuratív festők az elmúlt öt évben nagy hullámokat keltettek az aukciókon. A Sotheby's 2018-as kortárs művészeti aukcióján Kerry James Marshall Past Times (1997) című figuratív festménye 21,1 millió dollárért kelt el, ami 111%-kal haladta meg a 10 millió dolláros alsó becsértéket, valamint ez az ár a legmagasabb, amit valaha élő afroamerikai művész munkájáért fizettek. Bár Marshall az árverés idején már eléggé befutott volt, az aukciós rekord a művészeti világ stílusában és vágyaiban bekövetkezett változás jeleként is értelmezhető volt. Az ehhez hasonló aukciós narratívák többet tesznek, mint egy-egy művész láthatóságának növelése, hiszen ezek tovább szilárdítják egy generáció művészeti stílusát.

Delphine Desane: Journeyin’ into Motherhood, 2021. Forrás: Phillips

A Past Times emlékezetes eladását követően hatalmas piaci és intézményi támogatás érkezett a Marshallt követő fekete figurális festők, köztük Johnson Ocheja, Johnson Eziefula és Delphine Desane felé. Desane nemrég debütált aukción a Phillips „New Now” aukcióján tavaly ősszel, ahol Journeyin' into Motherhood (2021) című festménye 100 800 dollárért kelt el - a 25 000 dolláros becsült ár négyszereséért.

De nem csak a debütáló eladások alakítják az intézményi trendeket. Az árverések művészi örökségeket is megszilárdítanak, ahogyan azt az elmúlt években a már befutott fekete absztrakt festők esetében is tették. Ugyanazon a Sotheby's „The Now” aukción, ahol Berrío Flor című műve is elkelt, Stanley Whitney munkája piaci csúcsot ért el. Whitney Forward to Black (1996) című műve 2,4 millió dollárért kelt el, ami a 150 000 és 200 000 dollár közötti becsült ár tízszeresét jelentette. Ugyanezen az aukción Mark Bradford munkái is szerepeltek, akinek Burn Baby Burn (2002) című alkotása 3 millió dollárért kelt el.

Stanley Whitney: Forward to Black, 1996. Forrás: Sotheby’s

Bradford 2018-ban debütált a Phillips aukcióján, ami Bryan számára kulcsfontosságú eladás volt az aukciósháznál töltött hivatali ideje alatt. „A 2018. márciusi londoni eladás több mint 97 millió fontot (121,1 millió dollárt) ért el, amely az eddigi legmagasabb londoni aukciós eladási összeg” - írta Bryan. „Ugyanezen az aukción rekordot ért el Mark Bradford Helter Skelter I. című műve, amely több mint 8,6 millió font (10,7 millió dollár) értékével továbbra is a legmagasabb ár, amelyet valaha Bradford művéért adtak.”

Mivel az aukción úgy válogatják össze a tételeket, hogy a feltörekvő és a már befutott művészek vegyesen szerepeljenek rajtuk, hatékonyan bemutatják be azt, hogy mely művészek kulcsfontosságúak a kortárs művészeti stílusok meghatározásában. Mindemellett lehetővé teszik a gyűjtők számára, hogy valós időben figyelhessék a mozgalmak, művészek és trendek megszilárdulását.

Forrás: Artsy

Címlapkép: Phillips 20. századi és kortárs művészeti aukciója, 2017. Forrása: Artsy