Meddig tart az árak megállíthatatlan emelkedése Magyarországon? Újabb fájdalmas adat jöhet a héten

Ugyan csak péntek reggel érkezik majd a júniusi inflációs statisztika, de egyértelműen az a hét legfontosabb adatközlése magyar szempontból. Közben persze fél szemmel érdemes lesz figyelni az MNB egyhetes betéti tenderét, főleg akkor, ha tovább gyengül a forint, a KSH pedig fontos adatokat közöl a magyar gazdaság májusi teljesítményéről.

Hétfő reggel publikálja az MNB a szokásos havi statisztikát a hitelintézetek mérlegéről, illetve a lakossági és vállalati kamatokról. Azt már megszokhattuk, hogy a jegybanki irányadó kamattal párhuzamosan a banki kondíciók is szigorodtak, valószínűleg ez folytatódott májusban is. Az amerikai piacok a Függetlenség napja miatt zárva lesznek ma, Európában pedig egy német külkereskedelmi adat érdemel említést.

2022. július 4-10. makronaptár Magyar makrogazdaság július 4. hétfő 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege máj. július 4. hétfő 8:30 MNB Kamatstatisztikák máj. július 5. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció július 6. szerda 9:00 KSH Ipar máj. július 6. szerda 9:00 KSH Kiskereskedelem máj. július 7. csütörtök 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok jún. július 7. csütörtök 8:30 MNB Értékpapírstatisztika máj. július 7. csütörtök 9:00 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) július 7. csütörtök 9:00 KSH Külkereskedelem máj. július 7. csütörtök 9:00 KSH Kereskedelmi szálláshelyek forgalma máj. július 7. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) július 8. péntek 9:00 KSH Infláció jún. július 8. péntek 11:00 PM Előezetes áht-beszámoló jún. Nemzetközi makrogazdaság július 4. hétfő USA Függetlenség napja július 4. hétfő 8:00 Németo. Külkereskedelem máj. július 5. kedd 16:00 USA Gyáripari megrendelések máj. július 6. szerda 8:00 Németo. Gyáripari megrendelések máj. július 6. szerda 11:00 EU Kiskereskedelem máj. július 6. szerda 20:00 USA Fed jegyzőkönyv július 7. csütörtök 8:00 Németo. Ipar máj. július 7. csütörtök 13:30 EU EKB jegyzőkönyv július 7. csütörtök 14:15 USA ADP index jún. július 8. péntek 14:30 USA Munkanélküliség jún. Forrás: Portfolio-gyűjtés

A keddi nap sem lesz sokkal izgalmasabb, az amerikai gyáripari megrendelések friss alakulására figyelhetnek csak a befektetők. Itthon sem lesznek nagy izgalmak, a szokásos dkj-aukció mellett üres a naptár.

Szerda reggel viszont beindul az élet, hiszen a KSH lényeges indikátorokat közöl a magyar gazdaság májusi teljesítményével kapcsolatban, hiszen egyidőben jön az ipari termelés és a kiskereskedelem adata. Az Eurostat szintén a kiskereskedelem friss adataival rukkol ki, este pedig a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve adhat további iránymutatást az amerikai jegybank várható lépéseiről.

És ha már belelendülünk, akkor csütörtökön sem lesz megállás, az MNB a devizatartalék friss adatát és az értékpapírok tulajdonosi szerkezetének statisztikáját közli, de jön az egyhetes betéti tender is. Utóbbin most talán még kisebb az esély a változtatásra, mint máskor, hiszen a jegybank a múlt héten olvasztotta össze az alapkamatot és az irányadó rátát. Azonban a jelek szerint ez sem tudta tartósan erősíteni a forintot, ha pedig a 400-as szinttől felfelé kezdenénk eltávolodni, akkor ismét fokozódna a nyomás a jegybankon, hogy az egyhetes kamattal reagáljon. A KSH a külkereskedelem és a turizmus friss adatait teszi közzé, vagyis tényleg mozgalmas lesz a csütörtöki nap. Közben az EKB legutóbbi ülésének jegyzőkönyve is érkezik, míg Amerikában a magánszektor foglalkoztatására vonatkozó ADP-index adata jelenik meg.

A cikk elején említettük már a júniusi inflációs adatot, ami péntek reggel jelenik meg. Szinte biztos, hogy további emelkedést látunk majd a májusi 10,7%-hoz képest, a jegybank számításai szerint 11-12% körül lehet az áremelkedés üteme. ÉS valószínűleg még ez sem a csúcs, őszig további emelkedés jöhet. Szintén a hét utolsó munkanapján jön a költségvetés júniusi előzetes beszámolója, míg Amerikában friss munkanélküliségi statisztika érkezik.

