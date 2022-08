Amundi: a gazdasági lassulással középtávon relatíve jól járhatnak a minőségi technológiai részvények

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"A jelenlegi várakozások szerint az Egyesült Államok gazdasága tovább lassul, de a tartós recessziót idén (!) elkerülheti, ezzel kapcsolatban jelentős kockázatokat jelent a jelzáloghitelpiac, a vállalati eredmények és a munkaerőköltségek alakulása. Az eurozóna gazdaságai nagyobb kihívásokkal néznek szembe, a növekedés stagnálhat és egyes országok, Németország és Olaszország technikai recesszióra is számíthatnak az orosz energiától való függésük miatt. Kína kilátásai javultak miután feltehetőleg túljutott a koronavírus miatti lezárások nehezén. A gazdaság éves növekedése azonban jóval elmaradhat a kitűzött politikai céloktól. A többi fejlődő gazdaság közül pedig azok lehetnek felülteljesítők, amelyek jelentős nyersanyagexportőrök vagy rugalmasan tudják alakítani a gazdaságpolitikájukat. A háború hatásainak erősen kitett gazdaságok és a nyersanyagimportőrök pedig további nehézségek elé nézhetnek.

A részvénypiaci narratíva szempontjából fontos változás volt a múlt hónapban az amerikai hozamgörbe invertálódása. Bár mértéke egyelőre nem volt nagy, de mégis óvatosságra int az USA növekedési kilátásaival kapcsolatban. Ez a változás június óta rányomta a bélyegét a már több, mint két éve tartó részvényrotációs folyamatra, júliusra meg is fordítva azt (növekedési papírok fel, ciklikus papírok le.) Szintén fontos változás, hogy a szénhidrogének, valamint az ipari fémek árcsökkenése is lassulást sejtet. Ez kulcsfontosságú lehet az infláció esetleges tetőzése szempontjából. Egy tetőző infláció esetén a Fed enyhíthetne a szigorító tónuson, ami megkönnyebbülést jelenthetne a részvénypiac számos szegmensében, a növekedési papírok esetében különösen. Ami a legrosszabb forgatókönyvet illeti, idén az elhalasztott kereslet, az erős munkaerőpiac, valamint a még mindig az 50-es érték felett tanyázó beszerzési menedzser indexek miatt elmaradhat a recesszió, a lassulás mértéke sem lesz drámai, ez tartást adhat a részvénypiacoknak. 2023-ban azonban már a magasabb kamatkörnyezet mélyebben „bedolgozhatja magát” a gazdaságba és érdemi lassító hatást fejthet ki. A gazdasági lassulás érdemben csökkenő inflációval párosulhat jövőre, ami a növekedési papírokat (pl. Nasdaq) hozhatja helyzetbe a ciklikus részvények rovására. Ezt a részvényszegmenst ezért felülsúlyozzuk a ciklikus részvények rovására, miközben a múlt hónapban 30%-ra beállított összesített részvénysúlyt 25%-ra csökkentettük.

Ami a földrajzi allokációt illeti, a KKE-i és magyar részvények súlyát 0%-on tartjuk amíg nem látjuk tisztábban, hogy mekkora recesszió lesz Európában és lesz-e télen földgáz-válság. A környező országokat és hazánkat egy esetleges drámai lassulás az európai gazdaságban erősen megviselne.

Az alternatív eszközosztályban a nyersanyag-kitettséget 15%-ról 10%-ra csökkentjük, mert a lassulási félelmek okozhatnak még további kellemetlen meglepetéseket ebben az eszközosztályban is. Az inflációkövető bérleti díjakkal operáló ingatlan befektetéseink súlyát 25%-on tartjuk. Az év fordulata, hogy mostmár az USA treasury-ken is lehet pénzt keresni, akár még a hosszú távú infláció felett is (mellesleg ez ledarálta a hitrészvények és a kriptodevizák árfolyamát), ezért az amerikai rövid kötvényállományunkat 15%-ól 20%-ra emeljük a nyersanyagok terhére. A 10% feletti nominális hozamot hozó rövid magyar kötvények súlyát is 20%-ra emeljük 15%-ról, de a treasury-khez hasonlóan ezekre is inkább jól kamatozó „kvázi-készpénzként” tekintünk, hogy legyen puskapor az esetleges további esésekben megvásárolni a „fürdővízzel együtt kiöntött kisbabákat”.

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.