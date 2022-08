OTP Alapkezelő: a várakozásoknál is magasabb lett az infláció

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"A fejlett gazdaságokban és itthon is az inflációs adatok újra a már megemelkedett várakozásoknál is még némileg magasabbak lettek. A jegybankok nem tehettek mást, mint hogy szigorúbb lényüket mutassák: a Fed újabb 75 bázisponttal emelt, az EKB pedig nagy levegőt véve egy lépésben maga mögött hagyta a negatív európai irányadó kamat hosszan megformált és dédelgetett környezetét. A meg-megszédülő forint miatt az MNB is a tervezettnél gyorsabban találkoztatta egyhetes irányadó kamatát az alapkamattal és a hónap végén újból emelt egy egész százalékpontot, a 2008-as Nagy Válság óta nem látott két számjegyű kamattartományba.

A jegybankoknak még azelőtt kell megmenteniük maradék hitelüket, megfékezve az áremelkedést, mielőtt beüt a láthatáron egyre erősebben kirajzolódó recesszió. A Fednek az ár-bér spirál megelőzésére esetleg nem lesz választása a puha landolás és recesszió szándékos kiváltása között. A szankciókkal szemben bevetett orosz gázadagolási stratégia Európában szinte előre láthatóan ellátási problémákat okozhat az év vége felé közeledve, ami a német gazdaságot biztosan recesszióba lökné, vele a világgazdaság nagy részét, nemkülönben sújtva Magyarországot is. A kötvénypiacok el is kezdték árazni ez a lehetőséget, a kamatemelések ellenére a hosszabb hozamok a fejlett piacokon tovább csúsztak lefelé. A részvénypiacok még a korábbi pánikból ocsúdnak, gondolkodnak, merre tovább.

A hazai kilátások nagyjából ugyanezek, felerősítve. A kormány – a részben saját maga által előidézett – ikerdeficit kezelésére költségvetési módosításokat jelentett be, a bevételek növelésével, a kiadások visszafogásával. A növekedésre gyakorolt erős negatív hatás borítékolható. Az MNB-nek sem maradt sok választása a magas infláció - romló reálkamat - gyengülő forint ördögi körében. Az egymást gyorsan követő lépései után felül kellett írnunk a korábbi várakozásainkat a 9-10% között megálló irányadó forint kamatról. Most az alapforgatókönyv a 12-13% körüli kamatcsúcs és ha az MNB rosszul olvassa a piaci lehetőségeket, később még magasabb kamatpályára szorulhat. A legnagyobb kockázat ugyanakkor az EU-források bizonytalansága: ha ez a tétel nem érkezik meg a magyar gazdaságba, a következmények felmérhetetlenek. Ezen a téren a kormány érdeke egyértelműnek látszik, de a politikai és kommunikációs szándékok labirintusában néha nehéz eligazodni.

Frissített portfólió-ajánlásunkban nem változtattunk jelentősen: a komolyabb rallyt követően visszavágtuk egy kicsit a fejlett piaci kötvényallokációt és ezt a részt hazai pénzpiaci eszközökbe forgattuk át. Nincs kizárva, hogy az 13% fölötti éves BUBOR-ba árazott kamatpálya is optimistának bizonyul, de ez a legmagasabb előre látható nominális hozamlehetőség, ami ráadásul kis áldozattal árazódik kedvezőbbre. A hosszabb hazai kötvényeknek is egyértelműen eljöhet az ideje, de ehhez komoly bizonytalanságokat kell leküzdeni: láthatárra kellene kerülni az inflációs fordulatnak, valamint nagy pozitív lökést adna a megegyezés az EU-s forrásokról. Most még nem vagyunk ott."

Az eszközallokáció tájékoztató jellegű.