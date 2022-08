Equilor: a magyar kötvények jelenthetik a legjobb menedéket

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"Az inflációs nyomás, illetve a recessziós félelmek tartják izgalomban továbbra is a piacokat, viszont a javulásra még valószínűleg várni kell. Az inflációs várakozások Amerikában már a harmadik negyedévben csökkenést mutatnak, viszont az eurozónában csak a negyedik negyedévben várható a javulás. A legfrissebb GKI konjunktúraindex is hatalmasat esett júliusban, miután az üzleti bizalom nagyot bukott, ami a recessziós félelmeket igazolhatja. A gazdasági növekedési kilátások sem Európában, sem pedig az USA-ban nem fényesek, hiszen valószínű, hogy a második negyedéves amerikai GDP növekedési adat szintén negatív lehet, vagyis technikai recesszió léphet fel. A júliusi Fed találkozón a júniusit követően egy újabb 75 bázispontos emelésre számítunk, ami már az eleve lassuló gazdaságot tovább lassíthatja. Amerikában a gazdasági lassulás számos területen megnyilvánul, többek között az ingatlanpiacon is. A közel 6%-os jelzálogkamatok az ingatlan értékesítések lassulását eredményezték, illetve a törlesztő részletek diszkrecionális bevételhez viszonyított aránya megemelkedett, ami a fogyasztók pénzügyi stabilitását veszélyezteti. Ugyan az amerikai fogyasztók mérlege továbbra is erős, a magasabb kamatok és a magas infláció gyengítheti a financiális helyzetüket. Az olyan kiskereskedelmi láncok profit-warningja, mint a Walmart, további bizonyítékként szolgál a fogyasztók pénzügyi helyzetének a gyengülésére.

Jelenleg a részvénypiacokkal kapcsolatosan pesszimisták vagyunk, hiszen a gyors monetáris szigorítás párosítva a lassuló gazdasággal további gyengülést jelenthet az eszközértékekben. Az EKB 50 bázispontos emelése, illetve a Fed 75 bázispontos várható kamatemelése további nehézségeket jelenthet a cégeknek az emelkedő finanszírozási költségeken, illetve a befagyasztott növekedési terveken keresztül. Természetesen amint elkezd csökkenni az infláció és javul a gazdasági aktivitás, a részvénypiacok teljesítménye szintén javulhat, hiszen már most is találunk számtalan olcsó növekedési papírt. Kisebb medvepiaci ralik előfordulhatnak, de a trend továbbra is a leértékelődést támasztja alá. Optimisták vagyunk a hazai kötvényekkel kapcsolatosan, hiszen kiemelkedő hozamokkal kecsegtetik a befektetőket, amik felülteljesítik, mind a régiós mind pedig a Nyugat-európai eszközöket.

Az alternatív eszközosztályban a nyersanyag kitettségünket minimálisan hagyjuk, hiszen a gazdasági lassulás már most csökkenést hozott a nyersanyagok árfolyamában és ez valószínűleg tovább folytatódhat, viszont az agrártermékek ára elkezdhet emelkedni, ha a geopolitikai helyzet rosszabbodik. Az ingatlanszektor szintén érdekes lehet, viszont a magasabb kamatok, illetve az infláció lassítja a keresletet, illetve az új ingatlanok mennyiségét is, tehát ezen eszközosztályban is csak egy kisebb kitettséget vállalunk. A pénzpiaci eszközökbe viszont egy nagyobb szeletet allokálunk, hiszen a hazai eszközök magas hozammal kecsegtetnek, illetve likvid eszközként - készpénzként- tudjuk használni, hogy ha valamelyik régióban, eszközosztályban megváltozna a helyzet.

Ami a földrajzi kitettségünket illeti, a régiós papírok értékeltsége nagyon kedvező a kockázatok ellenére, illetve a fejlődő piacoktól is kisebb fellendülést várunk, miután Kínában a lazább politikáé lehet a főszerep. A hazai piactól a politikai kockázat miatt távol maradunk. A fejlett piacok továbbra is gyengélkedhetnek szerintünk, hiszen ugyan sokat estek, de még mindig nem nevezhetők olcsónak, hiszen az előremutató értékeltségekben még a cégek nagyobb eredménybővülése van beárazva, ami valószínűleg elmarad."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.