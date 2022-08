Részvény, ami 582%-ot nőtt három hónap alatt, és rejtélyes robbanások a Krím-félszigeten

Portfolio 2022. augusztus 18. 14:00

Délután 5 órától lesz meghallgatható a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastjének csütörtöki adása. A műsor első részében a mémrészvény jelenséggel foglalkozunk, annak kapcsán, hogy a már korábban is aktív Reddites kisbefektetői csoportok új céget pécéztek ki maguknak, és a cég részvényének árfolyama extrém módon emelkedett az elmúlt hónapokban. Az adás második részében az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeivel, a Krím-félszigeten történt robbanásokról lesz szó. A támadásokat Ukrajna nem vállalta magára, az oroszok pedig véletlen incidensről számoltak be, de ez több okból is egyre valószínűtlenebb.