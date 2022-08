Zuhanórepülésben a kínai Google részvénye

Portfolio 2022. augusztus 30. 16:47

Nagyot estek a Baidu részvényei a tőzsdei kereskedés elején annak ellenére, hogy a "kínai Google"-ként is emlegetett technológiai óriás a vártnál kedvezőbb bevételalakulásról számolt be a második negyedévet tekintve. Az eladói nyomás annak a hírnek köszönhető, miszerint több, amerikai tőzsdén jegyzett kínai vállalatot is kiválasztott könyvvizsgálatra a vonatkozó amerikai bizottság.