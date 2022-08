Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a legfrissebb heti adatok

A múlt héten 12 157 új fertőzöttet és 100 halálesetet regisztráltak Magyországon, mindkét szám a járványhelyzet további fokozatos enyhülését jelzi, ami már egy hónapja tart. Több mint ötödével, 978 főre csökkent a kórházban ápoltak száma is, és lélegeztetőgépen is kevesebben, 23-an vannak.

Az elmúlt héten 12 157 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 048 547 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - közölte szerdán délelőtt a koronavirus.gov.hu. A napi átlagban 1737 fős regisztrált esetszám 18%-os heti csökkenést jelent, az adatközlés nagy hiányossága azonban, hogy már hónapok óta nem közlik a mintavételek számát.

Jelenleg 978 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 23-an vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 1641-en vannak. A kórházban ápoltak száma 22%-os, a lélegeztetetteké 15%-os csökkenést mutat egy hét alatt, ami jól magyarázható a fertőzésszámok augusztus eleje óta tartó csökkenő trendjével.

Az elmúlt héten elhunyt 100 beteg, így az elhunytak száma 47 291 főre emelkedett. A halálesetek száma ez alapján 7%-kal volt alacsonyabb a múlt héten az egy héttel korábbinál.

Számításaink szerint népességarányosan Baranya, Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében regisztrálták a legtöbb új fertőzöttet a múlt héten. A legkevesebbet pedig Budapesten, Vas és Komárom-Esztergom megyében.

A beoltottak száma 6 416 363 fő, közülük 6 202 522 fő a második, 3 894 442 fő a harmadik, 334 870 fő már a negyedik oltását is felvette. Ez egy hét alatt 584 első, 553 második, 1220 harmadik és 3083 negyedik oltás felvételét jelenti, vagyis hét nap alatt mindössze 5440-en éltek az oltás lehetőségével. Harmadik oltással a lakosság 39,9%-a, negyedikkel mindössze a 3,4%-a rendelkezik.

A kormányzati tájékoztatás szerint a vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét: kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni.

A kormány és az Operatív Törzs továbbra is folyamatosan elemzi a járványhelyzetet, és ha szükséges további intézkedéseket hoz

- közölték ismételten.

Címlapkép: Getty Images