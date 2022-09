Másodjára is válik Jeff Bezos milliárdos exfelesége

MacKenzie Scott, a világ egyik leggazdagabb nője és egyik legbefolyásosabb filantrópja beadta a válókeresetet Dan Jewett természettudományokat oktató tanárral szemben, akihez az Amazon alapítójától, Jeff Bezostól való 2019-es szakítását követően ment feleségül - számol be a hírről a Bloomberg

"Kérjük a bíróságot, hogy bontsa fel a házasságunkat" - áll MacKenzie Scott a Washington állambeli King megye felsőbíróságán hétfőn benyújtott beadványában. A dokumentumból kiderül, hogy a házaspárnak van egy szerződése, amelyben leírják, hogyan osztják fel az ingatlanokat és más személyes vagyontárgyakat. Dan Jewetthez azt követően ment feleségül Scott, hogy elvált Jeff Bezostól. Előző házasságából jókora vagyont kapott kézhez, ezzel ő is bekerült a világ leggazdagabb emberei közé.

Scott, aki a Bloomberg Billionaires Index szerint 28,9 milliárd dollárnyi vagyonnal bír, tavaly jelentette be házasságát Jewettel a Giving Pledge oldalán keresztül, ahol az ultragazdagok tesznek ígéretet arra, hogy életük során vagy végrendeletükben elajándékozzák pénzük nagy részét. Jewett maga is írt egy levelet, és az oldal tetején kettejüket együtt fotózták le, de most már csak Scott fényképe és levele maradt meg az oldalon

Scott 36 milliárd dolláros vagyont "örökölt" a Bezostól való válása után azzal, hogy 4 százalékos részesedése maradt az Amazonban. Azóta példátlan ütemben osztogatja a pénzét, több mint 12 milliárd dollárt adományozott el, mióta 2019-ben aláírta a fogadalmát.

