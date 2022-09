Eurizon: kezdi a piac is elhinni, hogy az infláció letörése élvez elsőbbséget

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management Hungary írását olvashatják:

"Augusztus 26-án Jackson Hole-ban Powell FED-elnök éves szokásos beszédében megerősítette a monetáris szigorítás szükségességét, ami akkor jelentősen elrontotta a piaci hangulatot, és azóta sincs ebben javulás, mert valóban meg is lépi a FED, amit ott ígért. Megvolt a szeptemberi 75 bázispontos kamatemelés, de a piac szempontjából legfájóbb az ezt követő sajtótájékoztatón elhangzott további várható szigorítások mértéke volt. Ez alapján 4,5% körüli alapkamat várható, és ez akár 2023 egészében fent is maradhat. Láthatóan vége a „FED put”-nak, és vége annak a megközelítésnek, hogy a FED a végén megmenti a piacokat. Ha lassan is, de kezdi a piac is ezt a fordulatot magáévá tenni, és elhinni azt, hogy az infláció letörése élvez elsőbbséget jelenleg mindennel szemben. (A piac védelmében azért azt tegyük hozzá, hogy ez a „lassúság” nem felfogóképességi deficitből ered, hanem a nem mindig konzisztens jegybanki politika miatti bizonytalanságból – hitelességi kérdés –, mert ne feledjük, hogy egy éve ilyenkor még csak átmeneti inflációról beszélt a FED.) A FED hatását tovább erősíti, a negatív hangulatot mélyíti, hogy minden globális jegybank (kivétel a BoJ) folyamatosan és viszonylag nagy mértékben emeli a kamatokat a FED-del teljesen megegyező kommentekkel kísérve ezt a folyamatot.

A részvénypiacok a fentnevezett fordulatot beárazva tovább estek, és a kötvénypiacon is 70 éve először/újból globális medvepiac van. A két nagy eszközosztály tehát együtt esik, ami a szokásos kiegyensúlyozott/vegyes (részvény és kötvény) portfóliók teljesítményét is erősen mínuszba viszi idén.

Fontos azt is megjegyezni, hogy pont olyankor romlik az aktuális piaci hangulat, amikor az általános közérzet eleve rossz, ugyanis 40 éve nem látott magas inflációval, közeledő recesszióval, extrém időjárási jelenségekkel, éghajlatváltozással, rekordmagas globális eladósodottsággal, európai háborúval, energiaválsággal, elöregedő társadalmakkal, strukturális növekedési problémákkal, a két vezető világhatalom egyre erősödő szembenállásával kénytelen szembenézni a világ.

Az ilyenkor megszokott kedélyjavítók a jegybankok részéről viszont a fentiek alapján most nem várhatók, ezért tovább csökkentjük a kockázatos eszközök, a részvények és nyersanyagok súlyát a pénzpiaci eszközökkel, illetve a hazai kötvényekkel szemben. Ez utóbbit az MNB kamatemelési ciklusának befejezéséről szóló bejelentése miatt lépjük meg."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.