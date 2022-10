Varga Mihály: 2 nap alatt 300 milliárdnyi fogyott az új lakossági állampapírokból

Rekord értékesítéssel indultak az új, magas kamatozású állampapírok – mondja videós üzenetében Varga Mihály Pénzügyminiszter.

Varga tájékoztatása szerint az első két napban 300 milliárd forint értékben vásároltak a magyarok a Bónusz és Prémium Magyar Állampapírokból.

A miniszter szerint sosem volt még ilyen nagy érdeklődés ilyen rövid idő alatt lakossági állampapírok iránt, ez szerinte annak is köszönhető, hogy mindkét konstrukció 11% feletti kamatot kínál. Kitér arra is, hogy az állampapírok online és a forgalmazók fiókjaiban is megvásárolhatóak.

Árnyalja a képet, hogy arra vonatkozó számokat egyelőre nem ismerünk, hogy ebben a két napban mennyi korábbi állampapírt váltottak vissza a magyarok,

így bár a 300 milliárdos bruttó értékesítés nagyon jól hangzik, a teljes állampapír-piacra gyakorolt hatásáról érdemes akkor következtetéseket levonni, ha már látjuk a visszaváltási számokat is.

