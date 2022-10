Megkezdődnek a tárgyalások az orosz olajárplafon bevezetéséről

Az orosz olajra vonatkozó árplafon bevezetésén dolgozó országok a következő hetekben találkoznak, hogy megvitassák és véglegesítsék az ország nyersolajára és finomított termékeire vonatkozó konkrét intézkedéseket - közölte az amerikai pénzügyminisztérium egyik magas rangú tisztviselője.

A tisztviselő, aki a héten névtelensége megőrzése mellett tájékoztatta az újságírókat, nem kívánt spekulálni az árplafon konkrét szintjére vonatkozóan, de hangsúlyozta a Bloombergnek, hogy a következő fontos lépés az árszintekről való megállapodás elérése.

A megbeszélések az olajpiacok számára kimondottan feszült időszakban zajlanak: az Oroszországot is magába foglaló OPEC+ csoport a hónap elején a recessziós félelmek ellenére egy rég nem látott mértékű termeléscsökkentésről határozott, napi 2 millió hordóval csökkentették a közös kitermelést. Érdemes azonban valamennyire árnyalni a képet, a döntés fényében fontos kiemelni, hogy a valóságban a lépésnek kisebb hatása lehet a globális kínálatra, mivel több tagország már most is jóval a hivatalos kvóták alatt termel, ami azt jelenti, hogy automatikusan megfelelhetnek az új határértéknek anélkül, hogy csökkenteniük kellene a kitermelést.

Pénzügyminisztériumi tisztviselők korábban azt mondták, hogy a nyersolaj árszintjének Oroszország átlagos termelési költsége fölött kell lennie ahhoz, hogy ösztönözve legyen a további kitermelés. A költségvetési adatok szerint hordónként 44 dollár körül van az orosz költség, míg a Brent nyersolajjal jelenleg ennek több mint kétszeresén, hordónként 93 dollár körül kereskednek.

A G7 tárgyalásokat ismerő személy elmondta, hogy október második felében kezdődnek az ármegállapító testület ülései a részt vevő országok kormánytisztviselőivel. A csoport célja először a nyersolajra vonatkozó árplafon megállapítása lesz, majd az olajtermékekre vonatkozó felső határokról is dönteni fognak.

Az orosz eladásokra vonatkozó uniós korlátozások az év későbbi szakaszában várhatóan tovább szűkítik majd a kínálatot, az árplafonra vonatkozó terv ezt a helyzetet hivatott enyhíteni. Érdmes egyébként kiemelni, hogy a legfrissebb adatok tükrében jól halad a nyersolajimport diverzifikálása Európában a Moszkva elleni szankciók életbe lépése előtt, miután a múlt hónapban az orosz behozatali arány csökkenése mellett is nőtt az összesített import.

Címlapkép: Getty Images