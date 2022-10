Tizedével bővülhet az UBM takarmánygyártása

A sikeres tesztüzemet követően elindult a magyar takarmányiparban piacvezető UBM legújabb takarmánykeverő üzeme a szlovákiai Hernádcsányon. A 6,7 millió eurós, részben pályázati forrásból megvalósult üzemnek köszönhetően tizedével, évi 840 ezer tonnára bővülhet a csoport takarmánygyártási kapacitása. Az UBM célja, hogy régiós pozícióját tovább erősítve a következő években Kelet-Közép-Európában is meghatározó iparági szereplővé váljon.

Elkészült az UBM legújabb beruházása Szlovákiában, így az eddigi 760-ról 840 ezer tonnára bővülhet a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett csoport takarmánygyártó kapacitása. A Hernádcsányon megvalósult, 2021. elején indult beruházás 6,7 millió euróba került, ebből 478 millió forintot pályázati forrásból finanszírozott az UBM.

Az új takarmánykeverő üzem csúcskapacitása évi 100 ezer tonna lehet, melyet a tervek szerint 2023-ra érhet el, ezzel a korábbi több mint háromszorosára ugorhat a csoport szlovák, míg

10 százalékkal a csoport teljes évi takarmánygyártó kapacitása.

Az új üzemben baromfi, sertés és kérődző késztápokat készítenek, melyek fő piaca Szlovákia, Magyarország, Románia és Lengyelország.

Forrás: UBM

A vonatkozó sajtóközlemény szerint a takarmányipari vállalatcsoport a továbbiakban is dinamikus növekedést tervez, és célja, hogy régiós pozícióját tovább erősítve a következő években Kelet-Közép-Európában is meghatározó iparági szereplővé váljon. Ennek érdekében több beruházás, illetve azok előkészítése, valamint akvizíciós lehetőségek felkutatása folyik jelenleg is a román, szlovák és szerb piacokon.

Címlapkép: BÉT