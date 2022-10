Equilor: verhetetlenek a magyar hozamok

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"A szeptemberi közel 10%-os esés után októberben fellélegezhettek a befektetők, hiszen eddig pozitív teljesítményt mutat az S&P 500. Ez historikusan nem meglepő, hiszen ha egészen az 1920-as évekig visszamegyünk átlagosan 0,8%-os emelkedést figyelhetünk meg az irányadó indexben. Természetesen véleményünk szerint nincs vége a medvepiaci lejtmenetnek, hiszen továbbra is minden adat a további esést támasztja alá. Októberben, valamint novemberben is a legfontosabb események között a harmadik negyedéves jelentések foglalnak helyet, illetve November első napjaiban a Federal Reserve kamatdöntő ülése is fontos eseménynek bizonyulhat.

Ugyan még csak a cégek 20 százaléka tette közzé negyedéves számait, egyelőre felülteljesítik az elemzői várakozásokat. A bankok kezdték a jelentési szezont, amiknek a jelentésből friss képet kaphattunk az amerikai fogyasztók helyzetéről. A jelentések alapján a fogyasztók továbbra is költekeznek, főleg a Covid járvány miatt kimaradt utazásokat pótolják, de egyéb típusú szórakozási tevékenységre is sokat költöttek a bankkártya adatok alapján. A makrogazdasági adatok továbbra sem javultak a hónap során. A foglalkoztatottság továbbra is erős, hiszen a munkanélküliség 3,5%-ra csökkent szeptemberben, valamint a bérek is 5 százalékkal emelkedtek éves bázison. Ugyan ez elmarad az 5,2 százalékos augusztusi szinttől, de még mindig az egyik legmagasabb emelkedés az elmúlt tíz év alatt. Mind a termelői, mind pedig a fogyasztói árindexek felülmúlták az elemzői várakozásokat, valamint a havi adatok további drágulást mutatnak. A termelői, illetve a fogyasztói árindex is 0,4%-kal emelkedett hó/hó alapon, ami valószínűleg további szigorításra ösztönözheti a központi bankot.

Az elmúlt hetekben a piacok raliztak, miután több Fed jegybankár is elhintette, hogy lassíthat a kamatemeléseken a Fed. Novemberre 75 bázispontos emelést vár a piac, viszont a decemberi kamatemelés mértéke akár 50 bázispontra is csökkenhet. Mi azonban mégis úgy látjuk, hogy még mindig nagyon erős a gazdaság, amit az is alátámaszt, hogy az atlantai Fed várakozása szerint 2,9 százalékkal növekedhet a GDP a harmadik negyedévben. Ahogy múlt hónapban vártuk, beindult egy medvepiaci felpattanás, ami akár egészen az S&P 500 3.900 pontos szintjéig is mehet, viszont ezt követően további lejtmenetre számítunk, hiszen az adatok ezt támasztják alá.

Európában továbbra is rosszabbnak ítéljük a helyzetet, hiszen a háborúnak a vége továbbra sem látszik, sőt az eszkalációnak a jelei mutatkoznak. Az ukrán fél egyre több sikert ér el, ami Putyint a sarokba szoríthatja és agresszívabbá eheti. A gázfegyver már kevésbé hatékony, hiszen az EU gáztárolók töltöttsége 94 százalék körül van, valamint az időjárás is enyhébbnek bizonyult az elmúlt hetekben. Valószínűleg a jövő évi tél okoz majd gondot, hiszen nehéz lesz a tárolókat feltölteni az orosz gáz nélkül, az LNG import az export terminálok szűkössége miatt válhat nehézkessé, valamint az európai infrastruktúra sincs felkészülve a nagyméretű LNG szállítmányok fogadására. A termelői és a fogyasztói árak is nagymértékben emelkednek, hiszen az eurozónában a PPI 43,3 százalékot ralizott éves bázison, de hó/hó alapon is 5 százalékos az áremelkedés. A fogyasztói árindex növekedése pedig 14,5 százalék, ami szintén felülmúlja az augusztusi 12 százalékos szintet. A gazdasági hangulat szintén nem mondható jónak, amit a német ifo jelentés romlása is megmutat, valamint augusztusban tovább estek az üzemi megrendelések, ami gazdasági lassuláshoz vezethet és egy irányadó mutatónak számít.

Összességében továbbra is pesszimisták vagyunk a tőkepiacokkal kapcsolatosan. Múlt hónapi ajánlásunkkal sikeresen kihasználtuk a jelenlegi felpattanást, most viszont úgy gondoljuk, hogy hamarosan folytatódhat a medvepiac, hiszen az adatok nem támasztják alá a várva várt trendfordulót. A mostani ajánlásunkban növeltük a pénzpiaci kitettségünket, hiszen a jelenlegi 18 százalékos overnight kamatot nem tudjuk mással megverni. Valamint a nemzetközi kötvény kitettségünkön is emeltünk 5 százalékot, hiszen továbbra is magas a forint és az eurókamatkülönbözet és forintra visszafedezve az eurós kötvények szintén magas hozamokat produkálnak. Az ingatlan és nyersanyag kitettségünket nulláztuk, hiszen a gazdasági lassulással jár a nyersanyagok árcsökkenése, amit jelenleg is megfigyelhetünk, illetve az agrár termékek eddigi felülteljesítése kezd gyengülni. Az ingatlan kitettségünket szintén nullára csökkentettük, hiszen jelenleg nagyon rossz a környezet az ingatlan üzemeltetők számára a magas kamatok, illetve energiaköltségek miatt."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.