OTP: a jegybankok fújták a passzátszelet

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"Akár a globális, akár a régiós folyamatokat vizsgáljuk, októberben változatlanul a jegybankok fújták a passzátszelet. Jelenleg az egyik legnagyobb kérdés a piacokon, hogy egy esetleges Fed túlszigorítás (többek közt az erős dolláron keresztül) nem sodorja-e az egész világgazdaságot még súlyosabb recesszióba. A kérdés befektetői megítélése folyamatosan ingadozott a hónap folyamán, ami a részvénypiacok oldalazásában volt tetten érhető. Jövőre régiótól függetlenül a legtöbb piaci szereplő alapforgatókönyvnek veszi a recessziót, így a most folyó vállalati jelentési szezonban érdemes figyelemmel követni az eredményvárakozások alakulását.

Itthon a kamatemelési ciklus lezárásának bejelentése megtette hatását: a forint – az előző ajánlónkban adott sávból hamar kiesve – történelmi mélypontra jutott a dollárral és az euróval szemben is. Az állampapírhozamok is meredeken megugrottak, ami a döntéshozókat még újabb fordulatra kényszerítette: az MNB 18%-ra rántotta az effektív kamatot. Bár a hirtelen irányváltásokkal a jegybank saját hitelességén ejtett csorbát, a lépés egyelőre elég volt arra, hogy a forintot visszahúzza a korábbi sávba. A hónap végéhez közeledve a nemzetközi hangulatot meglovagolva a forint tovább erősödött és a kötvényhozamok is csökkentek.

A magyar eszközök tekintetében a három fő kockázati tényező továbbra is fennáll: az ukrajnai konfliktus hatásai, a nagy jegybankok iránymutatása és az EU-s források ügye. Az EU-s források körül érzékelt bizonytalanság mintha csökkenne, a hozzáférést egyre valószínűbbnek tartják a piaci szereplők. Megerősítő hír újabb pozitív löketet adna a forinteszközöknek, addig valószínűleg a nemzetközi fejlemények fogják alakítani a sodrásirányt. A Fed november eleji ülésén az EKB-val azonos 75 bázispontos emelés szinte biztosra vehető. A figyelem a jegybankelnöki sajtótájékoztatóra is irányul, amelynek az inflációs várakozások lehorgonyzása és, egyidőben a túlszigorítás miatti félelmek eloszlatásával, a piaci optimizmus fenntartása között kellene egyensúlyoznia.

Összességében a magyar kötvényhozamok még mindig vonzó szinteken tartózkodnak, régiós összevetésben továbbra is a hazai hozamok a legmagasabbak. A pénzpiaci hozamok és devizapiac implikált hozamai tovább emelkedtek.

Eszközallokációnkon nem változtatunk. Befektetéseinkben az utóbbi hónapokhoz hasonlóan a hazai pénzpiaci és kötvény eszközöket, valamint a forintra visszafedezett devizás rövid kötvényeket preferáljuk. Részvényvételekkel továbbra is kivártunk. Az EURHUF árfolyamot tekintve 405-410 könyékén semleges a megítélésünk, pozíciót 400 alatt vagy 420 fölött vennénk fel."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.