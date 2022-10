Raiffeisen: az ár-bér spirál beindulása fenyeget Amerikában

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Októberben egy lassú emelkedés indult el a nemzetközi részvénypiacokon, a jelentősebb tőzsdeindexek közül csak a kínai és a hongkongi index esett, vélhetően a zéró Covid politika fennmaradásának hatására. Bár a hozamok tovább emelkedtek, a szeptember végi pesszimizmus vélhetően már tükrözte a negatív várakozásokat. A nagy kérdés, hogy a várható recessziós környezetben, továbbra is erős infláció mellett és szigorító jegybankokkal meddig tart ki az emelkedés, lesz-e még komolyabb esés a tőkepiacokon.

Az amerikai FED szeptemberben emelte a tapering, a kötvénypiaci mennyiségi szigorítás havi összegét 95 mrd USD-re, amelynek a hatását még korai megítélni, és ez még okozhat további hozamemelkedést. A magasabb hozamok pedig egy már egyébként is recesszióba tartó gazdasági környezetre gyakorolhatnak további negatív hatást, ami csökkentheti a részvények vonzerejét. Az amerikai hozamgörbén a két éves hozam stabilan magasabb a 10 éves hozamnál, ami történelmi tapasztalatok szerint a recesszió egyik legjobb előjele. Ugyanakkor az amerikai gazdasági adatok még egy erős gazdaság képét mutatják, ahol a munkanélküliség alacsony szinten van. Ez utóbbi pedig a potenciális ár-bér spirál beindulásával fenyeget, ami az inflációs környezet és a jegybanki szigorítások hosszabb fennmaradásával, esetlegesen fokozódásával járhat.

Európában az EKB is a kamatemelés útjára lépett, de neki nehezebb dolga van, mert a problémák egy jelentős részét az európai energiaválság okozza, amit monetáris intézkedésekkel nem igazán lehet megoldani. Hiába gyengül a gazdasági helyzet, az inflációs várakozásokat le kell törni, ezért Európában is a szigorú monetáris környezet fennmaradása várható.

Magyarország az emelkedő gáz- és elektromos áramár szorításába került, ami emeli az inflációt, gyengíti a forintot és rontja a költségvetési és fizetési mérleget. A forint árfolyamát a jegybank kamatemelésekkel igyekszik stabilizálni, a kamatemelési ciklus lezárásának bakiját jelentősen magasabb overnight betéti kamatok meghirdetésével kellett korrigálni. Az EU-s források megszerzése pedig továbbra is bizonytalan, a kormány is ellentmondásosan kommunikál, miszerint a vállalásokat teljesíti, ezért a pénzt megkapjuk, ugyanakkor lehet, hogy az EU oldaláról lesznek még további kérések is. Az EU-ban vélhetően a kormány hangos kiállása az oroszok mellett sem kerüli el a figyelmet, és ez nem segíti elő a megállapodást. Pozitív fejlemény viszont, hogy október elejétől az európai gázpiacon enyhült a szorítás, a másnapi szállításra vonatkozó gázár a 30-40 eurós szintig esett a novemberi szállítás 100 eurójával szemben, amely utóbbi szintén jelentős esést mutat a szeptemberi árakhoz képest.

Az inflációs környezetben a reáleszközök tartását és a kötvényalapú befektetések alulsúlyozását javasoljuk egy jól diverzifikált portfólióban. A modellportfólióban a részvények és az alternatív eszközök (ezen belül az ingatlan és a nyersanyagok) súlya a meghatározó, az egyes súlyokat változatlanul hagytuk. A kötvények között a már érdemi hozamot nyújtó hazai kötvények a meghatározók, a részvények között pedig az értékalapú részvénybefektetéseket preferáljuk, emiatt viszonylag magas a nagyobbrészt ilyen típusú részvényekből álló, emellett alacsonyabb árazású hazai, régiós és a fejlődő piacok súlya."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.