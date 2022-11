Szárnyra keltek a légitársaságok részvényei

Kiemelkedő negyedéves számokat közöltek a mögöttünk álló hetekben az európai légitársaságok, ma a Ryanair féléves rekordprofitot közlő gyorsjelentése apropóján újabb ralit láthatunk az iparág vállalatainak részvényeinél.

Kimondottan kedvező hírek érkeztek az elmúlt napokban-hetekben az európai légitársaságok háza tájáról, a Wizz Air bevétele például közel két és félszeresére nőtt a 2023-as pénzügyi év szeptemberrel zárult első fél évében az előző év azonos időszakához képest. A három nyári hónapban az utasforgalom történelmi rekordot ért el, ugyanez elmondható a ma közzétett gyorsjelentése alapján a Ryanairről is, a kilátások tekintetében pedig a British Airwayst tulajdonló IAG és a Lufthansa is azt mondták, hogy az inflációs félelmek ellenére továbbra is erősödnek a jegyeladások.

A javuló iparági kilátásoknak köszönhetően október közepe óta nagyot emelkedtek a vállalatok részvényei, ma is komoly ralit láthatunk:

A Wizz Air részvénye már 7,7 százalékos pluszban van, az elmúlt egy hónapban pedig már 24,7 százalékos a plusz. Az idei év tekintetében viszont még mindig jelentős, 52,8 százalékos a mínusz a jegyzésnél.

A rekordprofittal záruló félévi adatok közlése után a Ryanair részvénye is remekel a mai kereskedésben a maga 5,5 százalékos emelkedésével, az elmúlt egy hónapban 23,1 százalékkal került feljebb a jegyzés, míg a teljes évet tekintve 15,8 százalékos a mínusz.

