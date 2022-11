Ezer milliárd dollár a levesbe, tízezreknek mutatják az ajtót - Mi folyik itt?

Egekbe szökő infláció és erre válaszul érkező agresszív monetáris szigorítások, háború és energiaválság, recessziós félelmek: nem csoda, hogy idén az eladók domináltak eddig a világ tőzsdéin, komoly eséseket láthattunk a vezető részvényindexeknél, különösen igaz ez a technológiai szektor vállalataira. Egy ilyen környezetben előtérbe kerül a költségoptimalizálás és a tőkekiadások csökkentésének a fontossága, ami durva elbocsátási hullámhoz vezetett az elmúlt évek sztárjainál, munkavállalóinak felét rúgta ki például Elon Musk a Twitternél, de a Coinbase kriptotőzsde és a Snapchatet működtető Snap is jelentős leépítést hajtott végre. A legfrissebb hírek pedig nem másról, mint a Facebook anyacégéről szólnak, a 11 ezer munkavállalójától megváló óriáscég bejelentése apropóján összefoglaltuk, hogy pontosan hogyan alakultak a számok a tíz, legnagyobb mértékű elbocsátást végrehajtó amerikai tőzsdei vállalatnál, illetve megnéztük ezeknek a cégeknek a kilátásait is.

Magasból elképesztően mélybe

Talán senkinek sem kell részletesen ecsetelni, hogy 2022 miért nem a tőzsdék éve eddig: koronavírus, háború, energiaválság, recessziós félelmek, egekbe szökő infláció és a válaszul érkező agresszív monetáris szigorítások, ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy a vezető tőzsdék világszerte jelentősen lejjebb kerüljenek. Utóbbit, azaz az árnyomásra reagáló jegybanki lépések sorozatát hatványozottan rosszul viselték a technológiai óriáscégek, az elmúlt évtizedek tőzsdei menetelését meghatározó nagyvállalatok részvényei valósággal a földbe álltak a mögöttünk álló bő 10 hónapban, ezt mi sem mutatja jobban, mint a technológiai fókuszú vállalatokkal teletűzdelt Nasdaq index alakulása,

a börze már 32 százalékot esett 2022-ben.

A legfrissebb, harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon újabb hidegzuhanyként érte a szektor nagyágyúit, a tech-óriások jelentős része a recessziós félelmeknek köszönhető online hirdetésibevétel-lassulásról számolt be, emellett több esetben is jócskán alulmúlták az elemzői várakozásokat a cégek, illetve a negyedik negyedévre vonatkozó várakozások is sok esetben kétségbe ejtették a befektetőket.

És ha ez nem lenne elég,

durva elbocsátási hullám indult meg a szektorban októberben,

költségoptimalizálás címszóval többezer embernek mondtak fel az Egyesült Államok tech-szektorában, augusztus végén például a Snapchatet működtető Snap közölte, hogy elbocsátja alkalmazottainak 20 százalékát, miután a vállalat csalódást keltő eredményt jelentett a második negyedévről. Eközben más nagyvállalatok, köztük a Netflix, a Microsoft és a Shopify is idén már több száz alkalmazottat bocsátott el, de a Google és az Apple is úgy döntött, hogy befagyasztja vagy jelentős mértékben lassítja a munkaerő-felvételt. A legfrissebb, nagy kaliberű bejelentés éppen ma érkezett a Facebookból lett Meta Platformstól, ami alapján a metaverzumba gőzerővel belevágó Mark Zuckerberg

a személyzet 13 százalékát, azaz több mint 11 000 alkalmazottat bocsát el.

A cégvezér a következő kommentárt fűzte a döntéshez:

"Ma a Meta történetében végrehajtott legnehezebb változtatásokról számolok be. Úgy döntöttem, hogy mintegy 13 százalékkal csökkentjük csapatunk létszámát, és több mint 11 000 tehetséges munkatársunkat bocsátjuk el. Emellett számos további lépést teszünk annak érdekében, hogy hatékonyabb vállalattá váljunk: csökkentjük a tőkekiadásokat, és meghosszabbítjuk a munkaerőfelvétel befagyasztását az első negyedévig."

Brutális számok

Október végéig a Crunchbase üzleti információkat gyűjtő vállalat összesítése szerint az amerikai technológiai szektorban több mint 52 000 munkavállalót bocsátottak el a tömeges leépítések során 2022-ben, ebben még nem szerepelnek a Meta számai. A Netflixhez hasonlóan nagy techcégek többek között a koronavírus-járvány hatásaira, vagy a megváltozott makrogazdasági környezetre és kilátásokra, mások pedig a gyors növekedés időszakában eszközölt túlfoglalkoztatásra hivatkoztak. A világjárvány vége óta egyébként nem ez az első elbocsátási hullám a technológiai vállalatoknál, de ezúttal a leépítések nem ágazatspecifikusak, hanem tulajdonképpen mindenkit sújtanak, emelte ki Roger Lee, a Layoffs.fyi, leépítéseket nyomon követő oldal alapítója.

Az év korábbi szakaszában a tech-szektorbeli elbocsátások az élelmiszeripari, a közlekedési és a pénzügyi startupok körében koncentrálódtak, de ez most a technológiai szektoron belül minden ágazatot érint

- mondta el a szakember a Yahoo Finance-nak.

A tíz, legnagyobb mértékű elbocsátást végrehajtó amerikai tőzsdei vállalatok listája az alábbi ábrán látható, fontos ezzel kapcsolatban kiemelni, hogy a Twitter részvényével október végén berekesztették a kereskedést Elon Musk vásárlása után, illetve a vállalatot tegnap ki is vezették a tőzsdékről. Az ábra mindenesetre beszédes: a 10 legszélesebb körű elbocsátást végrehajtó technológiai vállalat

összesen 27,9 ezer munkavállalót küldött el idén.

A munkaerő arányát tekintve a következő, százalékban kifejezett leépítések voltak eddig a nagyvállalatoknál:

A kiadások visszavágására tett agresszív lépések tehát egy olyan környezetben valósultak meg, amire a 2020-as szárnyalás során még a legrosszabb rémálmunkban sem gondoltak volna a cégvezérek. Több esetben már a befektetők felől érkezett az igény a kirúgásokra, a Metánál például a vállalat egyik nagyrészvényese, az Altimeter Capital Management Mark Zuckerbergnek címzett nyílt levelében azt írta, hogy a vállalatnak racionalizálnia kell a munkahelyek és a tőkekiadások csökkentésével, és hozzátették, hogy a Meta elvesztette a befektetők bizalmát, amikor növelte a kiadásait és elindult a metaverzum kiépítésének útján.

A fenti listából érthető módon a Facebook anyacége is megsínylette az idei évet ami a részvényárfolyamok alakulását illeti, valósággal földbe álltak 2022-ben a nagy leépítésekhez folyamodó vállalatok jegyzései, a Twitter kivételével.

Ami pedig a konkrét számokat illeti, a Metával az élen

közel ezer milliárd dollár tűnt el ezekből a vállalatokból idén

ráadásul úgy, hogy a Twitter még emelkedni is tudott az időszakban. Összesen 988,8 milliárd dollárral csökkent a 10 vállalat piaci kapitalizációja.

Kilátások

Vállalatspecifikus várakozások

A fenti tíz - pontosabban 9, a Twittert kivéve - vállalatra fókuszálva megnéztük a Refinitiv adatbázisában a vonatkozó részvényekre adott elemzői célárakat. Ezek alapján elmondható, hogy több részvény esetében is túladottságot látnak a szakértők (kifejezetten a piaci értékének idén csaknem egészét elveszítő Carvana esetében),

eközben a vételi ajánlások aránya már közel sem mutat ilyen biztató képet a vállalatok kilátását tekintve; egyedül a Facebook anyacégénél haladja meg az arány az ötven százalékot, míg négy vállalat esetében is 30 százalék alatti a ráta, az Invitae biotechnológiai vállalat részvényét például a 11 elemzőből egy sem javasolja vételre.

Munkaerőpiaci adatok

Bár az elbocsátások száma valóban növekszik, azért lehet még ok az optimizmusra, a technológiai szektorbeli foglalkoztatási adatok ugyanis valamivel kedvezőbb képet mutatnak: Tim Herbert, a CompTIA vezető kutatási igazgatója szerint októberben 317 000 vonatkozó álláshirdetés került feladásra az USA-ban, ami erőteljes felvételi aktivitást jelez az ágazatban. Akadnak Herberten kívül még elemzők, akik nem látják olyan súlyosnak a helyzetet, Bledi Taska, a Lightcast munkaerő-piaci tanácsadó és kutató cég vezető közgazdásza szerint bár az elmúlt hetekben több nagy horderejű elbocsátásról lehetett hallani, hasznos azért szem előtt tartani, hogy a munkaerőpiac összességében továbbra is egészségesnek mondható. Az Egyesült Államokban jelenleg 159 millió ember dolgozik, és az elmúlt hónapban 1,3 millió elbocsátás történt - Taska szerint ez

meglehetősen normális és történelmileg alacsony szám, 0,9 százalékos elbocsátási rátával

Taska vélekedése szerint bár fontos követni a nagy horderejű technológiai elbocsátásokat, ezek azonban a szakember szerint nem jelzik előre a munkaerőpiac vagy akár a technológiai ágazat általános tendenciáit.

Ha a leépítésekre fókuszál ez az elemzés, akkor stílszerűen érdemes a szélesebb munkaerőpiaci statisztikák és az ebből következő jegybanki magatartás tárgyalásán keresztül megfogni a szélesebb körű trendeket és az amerikai technológiai szektorra vonatkoztatható kilátásokat – spoiler alert: a helyzet továbbra sem fényes. Bár első blikkre a munkaerőpiac stabilitását jelzi az a körülmény, hogy az elemzők által várt 200 ezres növekedéshez képest októberben 261 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak létszáma az Egyesült Államokban (a mezőgazdasági szektort nem számolva), ez azonban korántsem jó hír a tech-szektor számára.

A munkaerőpiaci adatok kiemelten fontosak az amerikai jegybank számára, amely határozott szigorítási ciklusban van, és az infláció csökkenése mellett a munkaerőpiac lehűlésétől teszi függővé a kamatemelési ciklus lezárását, és bár szeptemberben még 315 ezerrel nőtt a dolgozók állománya így láthatunk némi csökkenést, de ez messze nem olyan mértékű, hogy az amerikai munkaerőpiac érdemi lehűléséről beszéljünk. A jegybank múlt szerdán 75 bázisponttal 4%-ra emelte a kamatsáv tetejét, és elmondták, hogy a kamatemelési ciklus vége messze van még, és a kamatpálya is magasabban tetőzhet, mint azt eddig várták. Ez a körülmény pedig ahogy eddig is láthattuk,

kifejezetlen kedvezőtlen a részvénypiacok számára, különös tekintettel a technológiai szektorra.

Címlapkép: Getty Images