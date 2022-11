Megszólalt a válság hírnöke: minden piramisjátékok anyja a kripto

Még a múlt pénteken világított rá arra a CoinDesk, hogy az FTX kriptotőzsde pénzügyei korántsem olyan szilárdak, mint sokan gondolták, a leleplezésekre reagálva a világ legnagyobb kriptotőzsdéjének számító Binance alapítója, Changpeng Zhao pedig azt tweetelte, hogy a tőzsdéje felszámolja az FTX által kibocsátott tokenből álló, azaz az FTT-állományát. Ezt követően indult be igazán az eladási hullám és a befektetők igyekezetek menekülni az FTX-ről, Sam Bankman-Fried, a likviditási problémákkal küzdő kriptotőzsde alapítója és fő tulajdonosa arról tájékoztatta a dolgozókat, hogy a keddi napot megelőző 72 órában 6 milliárd dollárnyi nettó tőkekivonást tapasztaltak a tőzsdéről.

Ekkor érkezett a fordulat, miszerint a Binance hajlandó segítséget nyújtani bajba jutott versenytársának, azaz úgy tűnt, éppen az "mentheti meg" az FTX-et, aki rátett egy lapáttal a kriptotőzsde körüli gondokra. A lépés alapvetően megdöbbentette a kriptovilágot, a Bankman-Fried vezette FTX-et tekintették ugyanis eddig a kriptotér utolsó mentsvárként működő hitelezőjének, miután a nyáron kimentették a bajba jutott kripto cégeket - szóval úgy tűnt, hogy most a nagy megmentő segítségére kell sietni.

CSAKHOGY A NAGY MEGMENTÉSI TERVET LEFÚJTÁK,

a vállalati átvilágítás eredményeire, a rosszul kezelt ügyfélpénzekre és az állítólagos amerikai ügynökségi vizsgálatokra hivatkozva.

Az eset nagyon nagy port kavart a kriptotérben és a szélesebb médiában is, a legjelentősebb kriptovaluták is a földbe álltak, a bitcoin például 2020 novembere óta nem látott szintre esett vissza és a 15 500 dolláros szintet is megközelítette, de az ether jegyzése is óriásit zuhant.

Az ügyet nem hagyta szó nélkül a 2008-as gazdasági világválságot megjósoló, és a kriptovilággal kapcsolatos ellenszenvének több ízben is hangot adó Doktor Végzet sem, Nouriel Roubini keddi tweetjében még úgy fogalmazott, hogy "először az FTX mentette ki az összeomló kripto Ponzi-átveréseket. Most az FTX omlik össze és a Binance menti ki őket.

De ki fogja kisegíteni a Binance-t, amikor az a szaros kártyavár összeomlik? A kripto minden piramisjátékok anyja!

