Brutális számokat közölt az Alteo, soha nem volt ekkora negyedéves bevétele a vállalatnak

Jelentős növekedésről számolt be az Alteo az idei első három negyedévre mind a bevételek, mind az eredmények szintjén a tavalyi első kilenc hónaphoz képest, a harmadik negyedévet tekintve pedig fennállásának legmagasabb árbevételét produkálta a cég. Mindez elsősorban a megnövekedett energiapiaci áraknak, a Szabályozási Központ szignifikánsan növekvő kapacitás bevételeinek és a Kiskereskedelmi szegmens árbevételének dinamikus fejlődésének köszönhető, derül ki a ma délután közzétett befektetői prezentációból.

AZ ALTEO árBEVÉTELE MEGHALADTa A 24 MILLIÁRD FORINTOT AZ IDEI harmadik NEGYEDÉVBEN, az érték 167 SZÁZALÉKKAL NÖVEKEDett AZ ELŐZŐ ÉV AZONOS IDŐSZAKÁHOZ VISZONYÍTVA.

Idén eddig elsősorban a megnövekedett energiapiaci árak miatt növekedett jelentősen a vállalat árbevétele, ezt kiegészíti az Alteo Szabályozási Központ szignifikánsan növekvő kapacitás bevételei és a Kiskereskedelmi szegmens árbevételének dinamikus fejlődése, olvasható a vonatkozó prezentációban.

Az árbevétel alakulását valamelyest mérsékelték a különféle működési költségek: például az anyagjellegű ráfordítások tekintetében a megnövekedett energiapiaci árak bár itt is éreztették hatásukat, ugyanakkor a Hő- és villamosenergia-termelés szegmens árbevétel növekedésének egy része a nem jelentős anyagköltséggel járó tevékenységeiben (például kapacitás piaci szolgáltatások) valósult meg, így az anyagjellegű ráfordítások növekedése abszolút értékben, összegszerűen, az árbevétel növekedésnél mérsékeltebb volt. Az egyéb ráfordítások is növekedtek többek között a CO2 kvóta világpiaci árának emelkedésével, továbbá a Kiskereskedelmi szegmensen elszámolásra kerülő Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer bevezetéséből adódó kötelezettséggel, valamint a METÁR rendszerben termelő megújulóknak biztosított támogatott ár és a piaci ár közötti, az államnak visszaadandó, egyéb ráfordításként elszámolandó különbözettel.

A harmadik NEGYEDÉVES EBITDA MEGHALADTA A 4,5 MILLIÁRD FORINTOT, AMI 30 százalékos ugrás AZ EGY ÉVVEL EZELŐTTI értékhez képest.

A tavalyi év első kilenc hónapjához képest jelentősen magasabb villamosenergia-piaci árak hatására megnövekedett a base load (menetrendi) villamos energiatermelés árbevétele, ez párosult a jelenleg a piacon elérhető, tavalyi évnél magasabb általános spark spreaddel (gázmotoros villamosenergia termelésből elérhető fajlagos fedezet), továbbá jelentősen növekedett ezen kívül a kapacitás és szabályozási árbevétel is, illetve a 2020 végén elindított megújuló termelés menedzsment alszegmens által realizált bevételeknél is jelentős növekedés volt tapasztalható. Ezeknek a tényezőknek is a hatására az EBITDA a tavalyi első három negyedévhez képest 6,6 milliárd forinttal több mint a másfélszeresére emelkedett (+68%). A társaság kiemeli, hogy a magas árazási szintek jelentős finanszírozási igényt generálnak a szegmenssel kapcsolatosan és hogy az eredményesség szempontjából kedvező árkörnyezet tartós fennmaradása nem garantálható.

A szegmensek:

A legnagyobb bevételű és nyereségű szegmens, a Hő-és villamosenergia-termelés bevétele az év első 9 hónapjában 205 százalékkal emelkedett, az EBITDA szintjén pedig 97 százalékos növekedést könyvelt el az Alteo.

(megújuló) divízió bevétele 14 százalékkal, EBITDA-ja 3 százalékkal emelkedett az év első kilenc hónapjában. Az Energetikai szolgáltatások bevétele bár 31 százalékkal emelkedett, eredménye azonban az EBITDA szintjén veszteséges lett év/év alapon (-144 millió forint), az értéket a nemrégiben indult üzletágak – E-mobilitás, Hulladékgazdálkodás - eredménytermelő képességéhez képest elsősorban azok elindításával és felfutásával kapcsolatos, magasabb ráosztott igazgatási költségek magyarázzák a prezentáció alapján. Az Alteo menedzsmentje továbbra is biztosítottnak látja ezen üzletágak hosszú távú értékteremtését.

AZ ALTEO NETTÓ EREDMÉNYE 3,1 MILLIÁRD FORINTOT MEGHALADÓ VOLT A LEZÁRT NEGYEDÉVBEN, AMI LÉNYEGESEN MEGHALADJA A BÁZISIDŐSZAKI 2,1 milliárd FORINTOT.

A harmadik negyedév zárását megelőző fontosabb események a következők voltak a vállalatnál:

Az Alteo 15 évvel meghosszabbította üzemeltetési és karbantartási szerződését az egyik legfontosabb üzemeltetési partnerével, a BorsodChem Zrt. tulajdonában álló BC-erőművel.

A társaság visszafizette a mindösszesen 650 millió forint névértékű kötvénycsomagját.

Az Alteo felülvizsgálta a 2019 folyamán kommunikált stratégiai célját, mely során a vállalat a stratégiai célszámait megemelte.

Az Alteo a hazai energetikai szektorban elsőként szerzett független, nemzetközi ESG-tanúsítványt.

Az Alteo párhuzamosan több munkavállalói résztulajdonosi programot is elindított, mellyel elsődleges célja a meglévő emberi erőforrás pénzügyi motivációjának növelése.

A 2021-es év utána az Alteo közgyűlése közel 2 milliárd forint rekord osztalék kifizetéséről döntött, mely 2022.06.27-én került kifizetésre.

Július 21-én zárásra került az Edelyn Solar felvásárlása, a vállalat egy még engedélyezés alatt álló 20 MW névleges teljesítményű naperőmű projektet tulajdonol. Az elmúlt időszak szabályozásváltozásai a projektet nem érintették, mert a projekt már rendelkezik érvényes hálózatcsatlakozási engedéllyel, így továbbra is jövő év első felében várható az építkezés megkezdéséhez szükséges engedélyek megszerzése.

Szeptember 9-én zárta a társaság a szervetlen hulladékok kezelésével és újrahasznosításával foglalkozó Fe-Group Invest részvényei 75,1 százalékának megvásárlására vonatkozó tranzakciót.

Az Alteo árfolyama 2,8 százalékos pluszban van a mai kereskedésben a negyedéves számok publikálását követően, ezzel jelentősen felülteljesítő ma a papír a hazai részvénypiacon. A teljes évet tekintve

eddig már 35,3 százalékkal került feljebb a jegyzés.

