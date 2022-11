Digitalizációs szuperhullámot gerjesztett a koronavírus, az Apple a helyzet nagy nyertese

A koronavírus időszakának és kifejezetten a 2020-as és 2021-es évnek az egyik legnagyobb megatrendje a körülményváltozások által kikényszerített digitális ugrás volt. Legyen szó akár a tanulásról, munkavégzésről vagy pusztán a családi és baráti kapcsolattartásról, a világ nagy részén több hullámban és hosszú hónapokra vált lehetetlenné a korábban megszokott intenzitású fizikai lét, amit több milliárd ember egyszerre próbált meg valamilyen online helyettesítővel pótolni. Egyszerre igyekeztek a vállalatok és a magánszemélyek is felnőni ehhez a feladathoz, a digitális költségvetések megugrottak,

a folyamat nyertesei a technológiai vállalatok és kifejezetten a behemót techcégek voltak.

Két ábra álljon itt arról, hogy a technológiai behemótok számára mekkora lehetőséget hozott a világjárvány. Az első grafikonon a 2010-es évek öt kiemelkedő amerikai technológiai vállalatának (Apple, Microsoft, Alphabet-Google, Amazon, Meta Platforms-Facebook) az összesített éves árbevétele látható 2009 és 2022 között (az adatok milliárd dollárban vannak, a 2022-es adat a legutolsó gyorsjelentések kapcsán rendelkezésre álló gördülő 12 hónap, forrás: macrotrends.net):

Narancssárga gyertyák mutatják a 2020-as és 2021-es két évet, amikor a megelőző évtized impresszív növekedése után még 54 százalékkal tudott 24 hónap alatt megugrani a nagy ötös árbevétele. A második ábra pedig a tőzsdei felülteljesítést mutatja be a Nasdaq-100-at leképező ETF (QQQ) és az egész globális részvénypiacot leképező ETF (VT) árfolyamainak arányán, mint relatív erőt mutató indikátoron keresztül heti vonalas grafikonon 2016 és 2022 között:

Kék téglalap jelöli a 2020 márciusától 2021 novemberéig tartó 20 hónapot, amely időszak alatt az amerikai nagykapitalizációjú technológia 30 százalékkal teljesítette felül a világ részvénypiacának a többi részét.

A tavaly november azonban már a régmúlt, az elmúlt 12 hónapban totális fordulat következett be a globális részvénypiacokon. A monetáris politika 180 fokos hátraarcát követően teljesen más szelek fújnak a tőzsdéken 2022-ben, ami a korábbi giganyertes nagykapitalizációjú technológiát is megtépázta. Nagyon érdekes dolgok jönnek elő például a következő ábrán, ahol azt láthatjuk, hogy a koronavírus-világjárvány kitörése előtti életük csúcsához (jellemzően 2020 februári szintek) képest hol vannak az akkori vezető technológiai részvények és az egyes amerikai indexek a 2022. november 11-i záróárak alapján:

A grafikon egyértelműen tükrözi azt, hogy a koronavírus kitörése előtti világhoz képest a 2010-es évek szupernyertes nagykapitalizációjú technológiai ötösfogata három részre szakadt:

A Covid alatt nyújtott tőzsdei teljesítményhez hasonlóan döbbenetes, hogy mekkora volt a legnagyobb tíz amerikai tőzsdékre bevezetett részvényekkel rendelkező vállalat a 2019-es évzáráskor (adatok milliárd dollárban, forrás: Wikipédia):

Illetve mekkora a tíz legnagyobb vállalat az aktuális 2022. november 11-i hétzárás tőzsdei záróáraival (adatok milliárd dollárban, forrás: companiesmarketcap.com):

Még nem telt el három év, és egy egészen más világ képe tárul a szemünk elé. Muszáj kiemelni néhány erős különbséget:

Az itt bemutatott ábrák alapján egy elég egyértelmű kép bontakozik ki előttünk, amely azt mutatja meg, hogy

az elmúlt szűk három év világjárvánnyal, inflációval, háborúval és komoly monetáris szigorítással sújtott időszakának kiemelkedő nyertese volt az Apple.

