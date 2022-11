Több sztársportoló is óriásit bukhat az FTX csődje miatt

Ahogy a kriptovaluták iránti érdeklődés az elmúlt években robbanásszerűen megnőtt, egyre több híresség, például profi sportolók és más szórakoztatóipari személyiségek is csatlakoztak a pénzintézetekhez, akik a nemrég csődöt jelentő kriptotőzsdébe, az FTX-be fektettek.

Az egyik ilyen sportoló egy igazi NFL-legenda, a Tampa Bay Buccaneers-ben irányító Tom Brady. Néhány hónappal azután, hogy 2021-ben megnyerte hetedik Super Bowl-ját, Brady és akkori felesége, Gisele Bündchen részesedéshez jutott a (most már) bukott kriptotőzsdében, mutat rá a MarketWatch. Brady a vállalat nagyköveteként szolgált, Bündchen pedig az FTX környezetvédelmi és társadalmi kezdeményezésekkel foglalkozó tanácsadója volt, mindketten szerepeltek az FTX több tévéreklámjában is.

"Hihetetlenül izgalmas időszak ez a kriptovilágban, Sam és az FTX forradalmi csapata pedig továbbra is végtelen lehetőségekre nyitja fel az ember szemét", fogalmazott még tavaly Brady, hozzátéve: "Ez a különleges lehetőség megmutatta számunkra, hogy mennyire fontos az embereket a kripto erejéről oktatni, miközben egyúttal visszaadunk a közösségeinknek és a bolygónknak.

Itt az esélyünk, hogy valami igazán különlegeset hozzunk létre, és alig várom, hogy lássam, mire leszünk képesek együtt

Nem világos, hogy Brady és Bündchen 2021-ben mekkora részesedést kapott a kriptotőzsdéből, de azt érdemes megjegyezni, hogy az FTX 32 milliárd dolláros értékeléssel vont be tőkét néhány hónappal az üzlet bejelentése után.

Hasonló cipőben járhat a Golden State Warriors-ban kosárlabdázó Steph Curry is, aki korábban az FTX globális nagykövete lett és 2021-ben szintén részesedést kapott a cégben.

Want to learn more about crypto? As the worlds leading crypto expert, has got you covered...or does he? @stephencurry30