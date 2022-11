Virtuális erőműbe fektet a Hiventures

A megújuló energiatermelést a hagyományos gázmotorok helyett akkumulátorokkal kiegyenlítő hazai zöldenergia szereplő finanszírozásáról döntött az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures. A Pannon Green Power virtuális erőművére a teljes magyar villamosenergia-hálózat rendszerszintű egyensúlytalanságainak kisimításában is komoly szerep hárulhat.

A megújuló energiák térnyerésével egyre komolyabb fejtörést okoz ezeknek a forrásoknak az egyenetlen rendelkezésre állása, amit – a két legismertebb forma esetében – a huzamosabb szélcsendes, illetve borús időszakok jelentenek. Ez a fluktuáció a zöldenergia egyik, ha nem a legnagyobb hátulütője, amelynek kezelésére jelenleg földgázmotorokat használnak, amiket azokon a napokon állítanak üzembe, amikor a megújulókból remélt energia épp nem áll rendelkezésre.

A 2015-ben, főként naperőművek fejlesztésére, kivitelezésére és működtetésére alapított Pannon Green Power (PGP) Csoport négy éve fejleszti úttörő megoldását, amely Magyarországon elsőként teszi lehetővé, hogy az említett kiegyenlítés gázmotorok használata nélkül, akkumulátorokkal is elvégezhető legyen.

Pillanatnyilag ez a leginkább környezetbarát és innovatív módja az egyenetlen megújuló energiatermelés kiegyensúlyozásának. Amikor elkezdtük ennek a projektnek a fejlesztését, még nem sejtettük, hogy a zöldenergia térnyerése mostanra ennyire aktuálissá teszi majd az energiatárolás problémáját

– mondta Zentkó László, a PGP alapító-vezérigazgatója.

A szakember szerint a jövőbemutató hálózati megoldás iránti igény exponenciálisan nő majd a kevésbé tervezhető megújuló energiatermelés térnyerésével, ráadásul a költségek és a reakcióidő szempontjából már jelenleg is kedvezőbbnek számít, mint a kiegyenlítéshez leggyakrabban használt földgázmotorok - írja közleményében a Hiventures.

A Hiventurestől érkező, összesen 1,7 milliárd forintos finanszírozás túlnyomó részét a virtuális erőmű 5MW/10MWh akkumulátorainak beszerzése, telepítése és hálózatra csatlakoztatása teszi ki.

A Pannon Green Power négy Tesla Megapack akkumulátort telepít, amelyek a jelenleg elérhető legfejlettebb, szoftveresen optimalizált energiamenedzsmentű energiatároló technológiát jelentik. Ezt a szlovén NGEN energetske rešitve d.o.o. vezérlőegysége és monitoringrendszere egészíti ki. A két komponens olyan virtuális erőművet alkot, amely több energiahálózati szereplőt köt össze egy egységbe és optimalizálja a működésüket.

„A projekt megítélésében kulcsfontosságú volt, hogy a teljes magyarországi hálózat egyensúlyához hozzátesz, ami egy újabb innovatív mérföldkő a hazai energetikai szektor számára, amelyet reméljük, még sok hasonló fejlesztés követ majd” – szögezte le Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója, aki hangsúlyozta: tőkebefektetésükkel ismét olyan úttörő, innovatív és diszruptív technológiát támogatnak, amelyet banki hitelből nem lehetett volna finanszírozni.

A projektnek nemzetgazdasági jelentősége is van, hiszen a virtuális erőmű – azon túl, hogy a csatlakozó szereplők működését optimalizálja – a MAVIR rendszerszintű egyensúlytalanságainak megoldásához is hozzájárul, ráadásul középtávon a kiegyenlítő energiát is olcsóbbá teszi.

