Megvolt az alja? Könnyen lehet, hogy éppen most lett vége a medvepiacnak

Egész évben a medvéé volt a főszerep, viszont az elmúlt egy hónapban beindulhatott egy fordulat a részvénypiacokon. Ugyan még mindig kemény kétszámjegyű csökkenés figyelhető meg az indexek idei évi teljesítményében, a Dow Jones ipari index, ami főleg a value részvényeket foglalja magába, már csak 10 százalékra van attól, hogy új csúcsot döntsön. A jelenlegi adatok lassulást mutatnak az amerikai gazdasági motorban, viszont még mindig elég erős az amerikai gazdaság, ahhoz, hogy elkerülje vagy csak kissebb mértékű recesszióba essen. Ezekért, illetve a cikkben bemutatott okok miatt, úgy gondolom, hogy a jelenlegi részvénypiaci rali nem csak egy szokásos medve piaci emelkedés, hanem akár a medve piaci esésnek a végét jelentheti.

Egyre jobban néznek ki az adatok

Kezdve a piacok értékeltségével, az S&P 500 az éves eredményének a 17,8-szoros értékén kereskedik, ami a tízéves historikus átlag alatt van, azonban nem mondható nagyon olcsónak. Viszont, ha a legnagyobb öt céget kivesszük az indexből, akkor azt látjuk, hogy az index előremutató P/E alapú értékeltsége 16 százalék körül van, vagyis az öt legnagyobb céget kivéve, jó értékeltségen forog a yankee index. Már most túl vagyunk egy 14 százalék körüli emelkedésen, viszont egyre több adat a további emelkedést támasztja alá. Jelenleg az infláció és a foglalkoztatottság a legjobban figyelt két piacmozgató adat. Az infláció valószínűleg júniusban tetőzött és a legfrissebb októberi inflációs adat is 7,7 százalékra csökkent a szeptemberi 8,2 százalékról, illetve az elemzői várakozásoknál is job lett. Talán, ami még érdekesebb az a három hónapos átlagos inflációs mutató évesített értéke, ami szeptemberben 2 százalék volt.

Vagyis az elmúlt három hónap átlagos áremelkedése évesítve csak 2 százalék.

Ez azt jelenti, hogy már rég nem olyan magas az áremelkedés, mint azt gondoljuk és egyre inkább lassulni fog az áremelkedési ütem jövőre. Októberben a real bérek közel 3 százalékkal csökkentek, tehát a bér-ár spiral kialakulásától sem kell már tartani.

A foglalkoztatottság továbbra is kérdőjelként van jelen, hiszen a szeptemberi foglalkoztatottsági adatok, mint a JOLTS továbbra is azt mutatja, hogy egyre több a nyitott álláslehetőség, illetve a munkanélküliségi ráta is csak 0,2 százalékkal 3,7 százalékra emelkedett októberben, ami még mindig szűkösséget mutat a munkaerőpiacon. A hírekben hallható elbocsátások a technológiai vállalatoknál pedig nem jelentősek gazdasági szinten. Egyre több cég vezet be létszámstopot és itt nem csak a kis cégekre kell gondolni. A Facebook tízezer alkalamzottól válik meg, de a Google is hasonló intézkedéseket vezetett be pont úgy, mint az Apple vagy az Amazon.

Az inflációs adat egyik legnagyobb részét az ingatlan vagy angolul shelter komponens alkotja. Az adat ezen komponense le van maradva az iránymutató adathoz képest és további nyomást helyezhet rá a következő hónapokban. A Case-Shiller amerikai ingatlanár index alapján augusztusban már 1,3 százalékkal csökkent az ingatlanok ára hó/hó alapon, ugyan még minimális a csökkenés, mégis látható,

hogy beindult egy árcsökkenő folyamat.

A lakbérek növekedése is csökken, olyanannyira, hogy szeptemberben már csak 0,3 százalékos növekedést mértek. Általánosságban elmondható az amerikai ingatlanpiacról, hogy az árcsökkenés csak egy évvel később jelenik meg az inflációs adatban, tehát még 2023 első felében is magasabb maradhat az infláció. Ennek az oka az, hogy évente kötik az új szerződéseket a főbérlők a lakókkal, így körülbelül négy negyedév mire ez megjelenik a hivatalos adatban.

Azonban az adatsor többi elemével kapcsolatosan optimistábbak lehetünk, hiszen már most látható a ruházati termékek, illetve használt járművek árcsökkenése. Az energia áremelkedése továbbra is velünk maradhat, de ez nem csoda, hiszen az elmúlt hetekben az olaj ára újbóli emelkedésbe kezdett. Itt a háború alakulása nagymértékben befolyásolja az energiahordozó árfolyamát.

A termelői árindex adatok szintén arra késztethetik a Fed-et, hogy lassítsa a kamatemelési pályáját. Októberben csak 0,2 százalékkal emelkedtek a nagykereskedelmi árak, ami elmaradt a 0,4 százalékos várakozástól, valamint egyre több jegybankár vélekedik úgy, hogy szemmel látható az infláció csökkenése, annak ellenére, hogy egy havi adat nem fogja megváltoztatni a Fed elképzeléseit. Továbbá, a termelői árindex szolgáltatói árak komponense 0,1 százalékkal csökkent hó/hó alapon. A hónap elején a piac az ötödik 75 bázispontos kamatemelést árazta be, viszont a jobb inflációs adat után egyre inkább az 50 bázispontos emelést várják a befektetők, illetve a terminal rate is lecsökkent 4,9 százalék köré, ami még pár napja bőven 5 százalék felett volt. Ezt a nézetet a jegybankárok galamb megjegyzései is erősítik.

A Goldman Sachs stratégái jövőre 2,9 százalékra várják a 2023 decemberi PCE inflációs indikátort a jelenlegi 5,1 százalékról. Ezt azzal magyarázzák, hogy javulnak az ellátási láncok által okozott nehézségek, a fentebb említett inflációs shelter komponens árcsökkenése, valamint lassulni fog a bérnövekedés is. Az ellátási lánc szűkkeresztmetszeti problémái enyhülnek, amit jól mutat az is, hogy egy Sanghajtól Los Angelesbe tartó konténer ára 2,300 dollár alá csökkent, míg tavaly ez tízezer dollar körül volt és a Drewry kompozit konténer index, ami egy 40-lábas konténer szállítási költségét mutatja meg, 2,700 dollárra csökkent, ami tavaly szintén bőven tízezer dollar felett volt. A Michigan Egyetem felmérése szerint jövőre még 5,1 százalék körüli inflációt várnak a megkérdezettek, ami viszont emelkedett az előző hónaphoz képest, tehát azért még van bizonytalanság a rendszerben.

Az infláció alakulásán felül további biztató jelek is vannak

A vállalati negyedéves jelentések alapján a cégek egyre óvatosabbak, hiszen az energia vállalatokkal nem számolva az eredmények nulla százalékos növekedés közelében vannak a harmadik negyedév során és rég voltak ilyen nyomottak historikusan is. A negyedik negyedéves várakozások is egyre lejjebb kúsznak, hiszen a szokásos ünnepi vásárlási láz idén gyengébb lehet. Az amerikai fogyasztók megtakarításai is visszaestek, hiszen a St.Louis-i Fed adatai alapján csak a jövedelmük 3,1 százalékát tudják félre tenni, míg egy éve ez 10 százalék körül volt, valamint a hitelkártya tartozás is elkezdett emelkedni. A legfrissebb adatok alapján éves alapon 15 százalékkal nőtt a lakosság adósságállománya a harmadik negyedévben, ami az elmúlt 20 év legnagyobb éves növekedése. A hitelállomány emelkedése a magas árak és a robosztus fogyasztói keresletnek tudható be. A dollár gyengülése szintén pozitív hatással lehet az amerikai részvénypiacokra, hiszen ez exportbővüléssel járhat.

Az export bővülésén kívül, a gazdaság ellenállóképességét mi sem bizonyítja jobban, mint a GDP növekedése. Ha az amerikai gazdaság a recesszió szélén állna, akkor nem látnánk olyan várakozásokat, mint az atlantai Fed 4 százalékos negyedik negyedéves GDP növekedési előrejelzése. Ha bejön ez a várakozás, akkor természetesen az továbbra is azt mutatja, hogy a gazdaság erős és a fogyasztók, valamint a cégek is stabil talajon állnak. Ez támogathatja a részvénypiaci ralit is.

A hónap egyik legfontosabb eseménye az Egyesült Államokban az időközi választások voltak, aminek a végleges eredményeit ugyan még nem tudjuk, de már látható, hogy az amerikai törvényhozás megosztott lesz, ami úgynevezett gridlock helyzetet fog kialakítani.

Ez azt jelenti, hogy a demokraták nem fognak tudni semmilyen nagyobb törvényjavaslatot átengedni a politikai rendszeren.

Ez a piacok szempontjából pozitív, hiszen megszünteti a jelenlegi bizonytalanságot. Ha nem jön létre új törvény vagy intézkedés, akkor nyugodtabbak lesznek a piacok is. Historikusan megfigyelve az időközi választásokat követő időszak általában jobb hozamokat szokott jelenti a részvénybefektetések számára és ezt most is úgy gondolom, hogy bekövetkezhet, főleg, ha a Fed valóban csak 50 bázisponttal emeli a kamatokat decemberben.

A technikai kép is érdekes, hiszen még nem tudott kitörni a csökkenő trendből az árfolyam. A jelenlegi ellenálás 4.100-nál lehet. Ha ezt a pontot áttöri, akkor tovább folytatódhat a rali és bebizonyosul, hogy ez már egy fordulat, mintsem egy medvepiaci rali. Ha valóban bekövetkezik a fordulat az azonban nem jelenti azt, hogy elmarad a recesszió, illetve minden rendben van a gazdasággal. Viszont, a tőzsde egyfajta előrejelzést tud adni, így érdemes lehet már most beszállni a megfelelő kockázatkezelést alkalmazva, hiszen egyre több érdekes vállalat mutatkozik meg.

