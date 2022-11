Üzent a Mol a kiskutasoknak, jövő héten sem kapnak benzint és dízelt

Egyre súlyosabbak az üzemanyagellátási problémák, a Mol újabb döntést hozott "az ország működése és energiabiztonsága" érdekében.

Közleményt adott ki a Mol a Független Benzinkutak Szövetsége felé, amit a szervezet elküldött a Portfolionak is. Az üzenetben többek között az áll, hogy:

az ország működése és energiabiztonsága érdekében optimalizálja a Mol az ellátási stratégiáját, ennek következtében

a november 28-án kezdődő héten nem tudnak dízelt és motorbenzint biztosítani a partnereknek.

Indoklás: "A jelenlegi helyzetben az országos ellátási szempontokat kell előtérbe helyeznünk, és egyelőre fenn kell tartanunk az átmeneti korlátozásokat."

Az ezt megelőző legfrissebb fejlemény még hétfőn érkezett, a hét kezdete óta ugyanis a Mol 194 kis kútra nem szállít üzemanyagot, akkor jelezték, hogy az átmeneti korlátozások határozatlan időre szólnak. A döntésnek több oka is volt, például az, hogy karbantartási munkákat kell végezni a Dunai Finomítóban.

Egy Corvinuson tartott előadásán Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója elmondta, hogy az üzemanyagár-stop itthon tulajdonképpen az élére állította az ellátási helyzetet az import leállása miatt, a nehézségek érzékeltetésére elmondta, hogy ha például egy finomítóban probléma lép fel, akkor arra eddig könnyű volt reagálni és könnyű volt ezt kiküszöbölni, most azonban ellátási problémát tud okozni egy ilyen, évente akár 20-szor is előforduló és korántsem ritka esemény, ugyanis a szomszéd Ausztriát most nem lehet megkérni, hogy "kicsit nyissák meg jobban a csapot mert épp kiesett a kapacitásunk egy része", ugyanis ilyen hazai üzemanyagárak mellett nem szállítanak ide, megállt az import.

