Le kell törni az inflációt, még ha ennek gazdasági visszaesés és tömeges munkanélküliség is lesz az ára

A Deutsche Bank elemzői szerint az infláció megfékezésére irányuló jegybanki erőfeszítések miatt recesszió fog kialakulni az Egyesült Államokban valószínűleg 2023 közepén, és a részvényárfolyamok éles és fájdalmas esését fogja ez kiváltani. Szerintük az amerikai jegybank és az Európai Központi Bank elkötelezett amellett, hogy az inflációt a következő néhány évben visszaszorítsa, ám ez nem lesz lehetséges legalább mérsékelt gazdasági visszaesés nélkül az Egyesült Államokban és Európában, valamint a munkanélküliség jelentős növekedése nélkül.

Úgy látjuk, hogy a főbb részvénypiacok a jelenlegi szinteknél valamivel magasabbról 25 százalékot fognak esni, amikor az amerikai recesszió beüt,

de aztán 2023 végére ezt visszahozzák teljes mértékben, feltételezve, hogy a recesszió csak néhány negyedévig tart" - mondta David Folkerts-Landau, a Deutsche Bank elemzői csoportjának vezető közgazdásza és a bank globális kutatási vezetője, valamint Peter Hooper, a globális gazdasági kutatások vezetője.

A tegnap kiadott elemzésben a szakemberek a tartósan magas kereslet, a szűk munkaerőpiacok és a kínálati sokkok hatására kialakuló, tartósan magas bér- és árinflációra hivatkoztak az Egyesült Államokban és Európában. Becsléseik szerint jelenleg az inflációs pálya az Egyesült Államokban és Európában is körülbelül 4 százalékkal a kívánt szint felett mozog, a tartósan magas árak letörését pedig ha a történelmi példákból indulunk ki (1960-as évek), akkor

a csökkenést minden alkalommal a munkanélküliség legalább 2 százalékpontos emelkedése kísérte vagy idézte elő.

A Deutsche Bank elemzői nem egyedüliként gondolkodnak így, még júliusban a legendás befektető, Jeremy Grantham arra figyelmeztetett, hogy a tőzsdék akár 25 százalékot is zuhanhatnak, ahogy a "szuperbuborék" tovább pukkan. A hónap elején pedig a Morgan Stanley elemzői csapata Mike Wilson vezetésével ugyancsak azt pedzegette, hogy az S&P 500 további, akár 25 százalékos esést is elszenvedhet, ha recesszió következik be. Idén egyébként 16,8 százalékkal került lejjebb eddig a tőzsde jegyzése.

A Deutsche Bank szakemberei szerint Németországban és az euróövezetben már el is indulhatott a visszaesés az orosz háború által kiváltott energiasokk következtében, eközben a Fed és az Európai Központi Bank is "abszolút elkötelezett" amellett, hogy az inflációt a következő néhány évben visszaszorítsa, a szakértők szerint ez nem lesz lehetséges legalább kisebb gazdasági visszaesés nélkül az Egyesült Államokban és Európában, valamint a munkanélküliség jelentős növekedése nélkül sem.

Folkerts-Landau és Hooper szerint ha a jegybankok tartják magukat a szigorú kamatpolitikákhoz akár a munkanélküliség rovására is, az

megteremti az alapot egy 2024-ben kezdődő, fenntarthatóbb gazdasági és pénzügyi fellendüléshez.

Címlapkép: Shutterstock