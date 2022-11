Üzemanyaghiány Magyarországon: egyetlen cső miatt nincs benzin rengeteg kúton

Portfolio 2022. november 29. 09:00

A Dunai Finomító a karbantartási munkák miatt továbbra is csökkentett kapacitással üzemel, részben ez is hozzájárul a jelenlegi üzemanyaghiányos helyzet kialakulásához. A legfrissebb kormánykommunikáció értelmében január 1-től csak akkor tudják fenntartani a benzinárstopot, ha egyéb feltételek teljesülése mellett a százhalombattai finomító folyamatosan működik – ennek apropóján felkerestük a Molt, ahol kérdésünkre megerősítették, hogy valóban továbbra is csökkentett kapacitáson működik a Dunai Finomító, és azt is elárulták, hogy miért.