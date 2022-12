160 millió forintos kikiáltási árról indul Rippl-Rónai száz éve nem látott remekműve

Két klasszikus magyar remekművet mutatott be a Virág Judit Galéria. Rippl-Rónai József és Vaszary János festményeit majd’ 100 éve nem láthatta a közönség, mindkettő a december 19-i árverésen kerül kalapács alá - tájékoztatta a galéria a Portfolio-t. Rippl-Rónai A geszti kastély kertjében című képe 1912 körül készült, kikiáltási ára 160 millió forint, becsült értéke pedig 300-400 millió forint, míg Vaszary tengerparti alkotása 65 millió forintról indul és a becsértékét 120-160 millió forint között határozták meg.

A klasszikus műveket felvonultató december 19-i eseményen két igazi művészeti szenzációt is elárvereznek - a festményeket sajtótájékoztató keretében leplezték le. Rippl-Rónai József A geszti kastély kertjében című képét 1928-ban állították ki utoljára, azóta a nagyközönség egyáltalán nem láthatta, hányattatott történet és több évtizednyi külföldi tartózkodás után került haza. A festmény párja, A geszti kastély Somogyban című alkotás ma is a Magyar Nemzeti Galéria egyik kincse. A most aukcióra kerülő Rippl-Rónai mű a festő egyik legmerészebb, hibátlan tájképe, ezt jól jelzi a kikiáltási ára is. 160 millió forintról eddig csak egyetlen klasszikus festmény indult a magyar műkincspiac történetében: Csontváry Kosztka Tivadar Titokzatos sziget című képe végül rekordáron, 460 millió forintért kelt el a Virág Judit Galéria tavalyi árverésén.

Az aukciókat megelőző sajtóeseményen lekerült a lepel Vaszary János Alassiói strand (Alassiói tengerpart) című, 1938-ban készült festményéről. A művész 1939-ben hunyt el, így ez az alkotása életének egyik utolsó remekműve. A kép 1940-ben eltűnt a szakma és a nagyközönség szeme elől, nyolcvan év elteltével azonban tökéletes állapotban került elő. Becsértéke 120-160 millió forint.

Minden idők talán legerősebb kortárs aukciójára készül a Virág Judit Galéria december 17-én, szintén a Kongresszusi Központban. A hazai kortárs szcéna összes fontos alkotója kivételesen jelentős művekkel képviselteti magát. Keserü Ilona Mozaikterv (SOTE) című festménye 44 millió forintos kikiáltási árról indulva 80-120 millió forint körüli áron kelhet el. A művész a ‘70-es években a színkutatás kérdését járta körbe, ezen éra egyik kiemelkedő darabja a Mozaikterv, amely még soha nem szerepelt a piacon.

Maurer Dóra 1985-ös Quasi-kép, perspektivikus, a 71. lépésből című műve a korai ‘80-as évek képzőművészeti kontextusában kulcsfontosságúnak számít. A kép 44 millió forintról indul, becsértéke 80-100 millió forint. A kortárs aukción olyan alkotók fő művei szerepelnek még, mint Bak Imre, Birkás Ákos, Csernus Tibor, Deim Pál, Fajó János, Hencze Tamás, Lakner László és Nádler István.

Címlapkép: Virág Judit Galéria