Aegon: a magyar kamatok már elég magasak ahhoz, hogy a forint ne gyengüljön tovább?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Novemberben már a befektetőknek is kedvező makró adatok jöttek ki az Egyesült Államokban. Bár az új munkát találók száma tovább nőtt, az év per év infláció tovább csökkent, 7,9%-ról 7,7%ra. Ez nagyon pozitív, mert az amerikai jegybank addig nem hagyja abba a kamatemeléseket, amig az infláció mértéke nem kezd el csökkenni. A jegybank soron következő ülése november elején volt, és itt a vártnak megfelelően úgy döntöttek, hogy további 75 bázisponttal emelik az alapkamatot, ami így már 4%-ra emelkedett. Ezt a piac már beárazta, és a befektetők azt szeretnék megfejteni, hogy mikor jön el az ú.n. pivot pont, amikor a jegybank már nem emel tovább, sőt a kamatcsökkentés is lehetséges. Jelenleg a jegybanki várakozási görbe azt mutatja, hogy ez a pont jövő március környékére van beárazva. Azt már lehet érzékelni, hogy a területi jegybank vezetők véleménye megoszlik arról, hogy meddig kellene emelni az alapkamatot. A Philly FED elnöke, a jövőre FOMC szavazó tag Patrick Harker szerint 4,5 százalékos kamatszintnél már meg kellene állni, hogy "megnézzék, hogyan alakulnak a dolgok". Ezt támasztja alá egy másik szavazó tag, Bostic nézete is, aki kész elmozdulni lefelé a 75 bázispontos kamatemelési lépésközről, ha a várakozások bejönnek, és további 75-100 bázispontos szigorítás elég lesz az inflációs célok teljesüléséhez. James Bullard szerint viszont 2024-ig ki kell majd húzni az 5% feletti alapkamatot és a piacok alulárazzák a tartós szigor kockázatát. Ezek a vártnál érdemben keményebb monetáris környezetet vetítenek előre 2023-ra. A FED FOMC legutóbbi ülésének jegyzőkönyve is megérkezett, ebben a többség támogatta azt, hogy a kamatemelés tempója lassuljon, miközben többen is kiemelték, hogy a gyors szigorításnak már lehetnek negatív mellékhatásai. A hónap utolsó napján Fed elnök Jay Powell lényegében konfirmálta a decemberi 50 bázispontos kamatemelést, a korábbinál kisebb mértékű szigorításhoz az érkező gyengébb makro adatok is aládolgoznak. A FED elnökének egy mondatában a kamatemelés jövőbeni leállítása is szerepelt.

Európa változatlanul szenved a háború okozta megszorításoktól. A német IFO gazdaságkutató intézet novemberi hangulatjelentése szerint, amely jellemzően az egyik legjobb indikátor a német növekedési ütemet tekintve, az index 75,6-ról 77-re emelkedett, de továbbra is nyomott szinten tartózkodik a mutató. A gyenge gazdasági adatok ellenére, a magas inflációs számok miatt, az EKB októberi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvéből azt a konklúziót vonhatjuk le, hogy decemberben 50 vagy 75 bázispontos emelést várhatunk a döntéshozóktól. Amire érdemes figyelni, hogy a német Dax tőzsde index, a második félévben sokkal jobban teljesít mint az amerikai SP500-as index, ami esetleg már arra utalhat, hogy az orosz-ukrán háborúnak már egyre kisebb a hatása az európai gazdaságra.

Magyarországon változatlanul nagyon magas az infláció. A hivatalos KSH tájékoztatója szerint 21,1 százalék volt az infláció novemberben, azaz ennyit emelkedtek a fogyasztói árak tavaly novemberhez képest. A drágulás, úgy, mint az előző hónapban, sokéves rekordot jelent. A hónap folyamán az MNB nem változtatott az alapkamaton, és a forint is meglepően stabil volt az euróval szemben. Úgy tűnik, hogy a magyar kamatok már elég magasak ahhoz, hogy a forint ne gyengüljön tovább. De természetesen a legfontosabb tényező rövid és középtávon a forinttal kapcsolatban, hogy Magyarország megkapja-e az EU-s pénzeket vagy sem.

A modell portfólión októberben nem változtattunk. Változatlanul úgy gondoljuk, hogy a gazdaságok a recesszió fele haladnak, ezért túlsúlyban tartjuk a pénzpiaci és a kötvény kitettséget a részvény és egyéb kitettségekkel szemben."

