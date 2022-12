Erős lépés jöhet az olajhatalmaktól, ez sokaknak fog fájni

Az OPEC+, a 23 olajtermelő országból álló, Szaúd-Arábia és Oroszország által vezetett csoport vasárnap ül össze, hogy döntsön a termelési politika következő időszakáról. A nagy érdeklődésre számot tartó ülésre az orosz olajra vonatkozó európai szankciók, a kínai nyersolajkereslet jelentős visszaesése és a recesszióval kapcsolatos növekvő félelmek miatt kerül sor.

Claudio Galimberti, a Rystad energetikai tanácsadó cég vezető szakértője a CNBC-nek az OPEC bécsi székhelyéről nyilatkozva elmondta, hogy szerinte a csoport "jobban járna, ha nem változtatna a pályán", és a jelenlegi kitermelési politikát folytatná.

"Az OPEC+ a pletykák szerint az elmúlt napokban a kereslet - különösen a kínai - gyengesége miatt fontolóra vette a csökkentést. Pedig Kína forgalma országszerte nem csökkent drámaian" - emelte ki Galimberti.

Bő egy hete egyébként még az is benne volt a levegőben, hogy az OPEC-tagok a kitermelés növeléséről tárgyalnak, ami egyébként segíthetne a Biden-kormányzattal való kapcsolat javításán és az energiaáramlás fenntarthatósága felé is nagy lökést jelentene. Egy ilyen fordulat meredeken szembe menne az októberi ellentmondásos döntéssel, amikor is a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete napi 2 millió hordóval csökkentette a kitermelést - ezt a lépést az USA akkor "oroszbarát" húzásnak nevezte, emellett az Egyesült Államok újabb 10 millió hordó kőolajat szabadított fel stratégiai tartalékaiból novemberben, hogy mérsékelje az üzemanyagárak emelkedését.

Címlapkép: Shutterstock