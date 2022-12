Erste: végre fordulhat az inflációs trend

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"Globális viszonylatban egyre több jel utal arra, hogy az infláció nagyjából elérte csúcspontját és a közeljövőben lassulás várható (sajnos a magyarországi helyzetről ez még nem mondható el). Mind a nyersanyagárak, mind a szállítási költségek (a kínálati szűk keresztmetszetek) csökkennek. A termelői árak emelkedése már lassuló pályára állt. Továbbra is nagyon bizonytalan azonban, hogy az infláció végül milyen szinten stabilizálódik. Ráadásul fennáll a kockázata, hogy egy átmeneti lassulást követően újra emelkedni kezdenek az inflációs mutatók. Ha rövidtávon nem kerül sor egy globális gazdasági recesszióra, az infláció kényelmetlenül magas szinten horgonyozhat le. Ez nyomás alá helyezné a jegybankokat, hogy 2023 második felében ismét emeljék az irányadó kamatokat.

A recesszió valószínűsége az elmúlt hónapokban folyamatosan nőtt. Az Egyesült Államokban a legfontosabb előrejelző indikátorok közé sorolt beszerzési menedzserindexek és fogyasztói bizalmi indexek azonnali recessziós kockázatokra mutattak rá. Ugyanakkor más mutatók (beruházási javak új megrendelései, lakossági fogyasztás) alapján nem ennyire egyértelmű a kép. Eközben az előrejelző indikátorok mind az euróövezetben, mind az Egyesült Királyságban emelkedtek novemberben, ami összhangban van azzal a helyzetértékeléssel, hogy a GDP várható visszaesése az idei utolsó negyedévben és 2023 első negyedévében nem lesz olyan rossz, mint amitől sokan tartottak. A németországi Ifo üzleti klímaindex novemberben zsinórban másodszor emelkedett, csakúgy, mint az euróövezet fogyasztói hangulat-indexe. Ázsiából viszont továbbra is negatív hírek érkeznek. Egyrészt csökken az export olyan kulcsfontosságú országokban, mint Tajvan, Szingapúr és Dél-Korea. Másrészt az ingatlanpiac zuhanása és az új fertőzésekkel szembeni zéró tolerancia politikája visszafogja a kínai gazdasági tevékenységet.

A piacok számára továbbra is a jövőbeli irányadó kamatlábakra vonatkozó, az infláció dinamikája által vezérelt várakozások jelentik a legfontosabb tényezőt. Az Egyesült Államokban az infláció és a foglalkoztatás növekedésének mérséklődésére vonatkozó várakozások arra vezettek, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve csökkentheti a kamatemelések ütemét és 2023 első negyedévében megáll 5%-nál. Az euróövezet számára a kamatemelési pálya kevésbé egyértelmű. Az előzetes novemberi inflációs adat kellemes meglepetést okozva 10%-ra lassult az előző havi 10,6%-ról, ami enyhíti az Európai Központi Bankra nehezedő nyomást. Ettől még decemberben mindenesetre fél százalékpontos kamatemelés várható, amivel az irányadó betéti kamat 2%-ra növekedne.

A globális inflációs trend megfordulása alapvetően kedvező a kötvénypiaci befektetések számára. Ennek megfelelően az elmúlt hetekben növeltük kitettségünket ezeken a piacokon és kissé hosszabbítottuk a portfóliók lejárati szerkezetét is. A közelmúltban lezajlott masszív hozamcsökkenés után a hazai állampapírpiac középtávon már nem annyira vonzó, de a rövidebb futamidejű devizában denominált kötvények forintra lefedezve még mindig extra hozamlehetőséggel kecsegtetnek. A jelentős recessziós kockázatok miatt a részvényekkel kapcsolatban továbbra is óvatosak vagyunk: a globális részvények súlyát a hosszútávon semlegesnek gondolt szint közelében tartjuk, a feltörekvő piacokon belül egyedül Ázsiában és a nagyon olcsóvá vált hazai tőzsdén van kitettségünk. A legrosszabb forgatókönyvek elleni biztosítékként továbbra is tartjuk nyugat-európai és amerikai álllamkötvény-pozícióinkat, továbbá arany- és egyéb árupiaci kitettségünket."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.