OTP: hosszú távon vonzóak a magyar hozamszintek, de közép távon jöhet egy korrekció

"Novemberben javult a kockázati étvágy a globális piacokon, az infláció mérséklődésébe és ezáltal a kamatok közeli tetőzésébe vetett hit által táplálva. A vártnál is jobban mérséklődő USA inflációs adatra beindultak a vételek a kötvény- és a részvénypiacokon is. Az infláció csökkenése valóban optimizmusra adhat okot, azonban fordulatról még nem beszélhetünk. A FED döntéshozói továbbra is szigorúnak látszanak, a 10% feletti európai inflációban még kétséges a tetőzés, így kérdéses, hogy nem szaladtak-e túlságosan előre a piacok a kamatpolitikai fellélegzéssel. Ez a karácsony előtti ülésdömpingben kiderül, addig is érdemesnek látjuk óvatosan kezelni a részvénypiaci emelkedést.

Itthon erős kötvény ralit láttunk, november magasan a MAX index valaha mért legjobb hónapja lett. A napon belüli vad hozamzuhanásokat nehéz volt racionálisan követni. A pozitív hangulatot két esemény ingatta meg: először nagy meglepetésre kormányzati oldalról érkezett egy effektív kamatvágás a legtöbb hazai szereplőre kivetett betétikamat-plafonnal, majd az Európai Bizottság javasolta az uniós források egy részének befagyasztását. Ez a kötvénypiacon túl a forintot is újra 410 fölé gyengítette. A kedvező globális hangulat aztán megtámasztotta az EURHUF árfolyamot és sikerült visszaerősödnie 410 alá. Rövidtávon tehát a kockázatkedvelő hangulat a magyar specifikus híreknél erősebbnek bizonyult, azonban középtávon aggodalomra adhat okot, hogy kormányzati oldalról már többedszerre érkezik a jegybanki kommunikációt és a monetáris transzmissziót gyengítő lépés és az EU-források elérése sem lett egyértelmű

Eszközallokációnkban csökkentettük a hazai kötvények súlyát és átcsoportosítottuk a pénzpiaci eszközök javára. A korábban kiemelt magyar kötvény ajánlásunk gyümölcsözőnek bizonyult, így egy rendkívül erős hónapot követően profitot realizáltunk ezen. Hosszútávon továbbra is vonzónak gondoljuk a magyar hozamszinteket, azonban az EU-s források körüli bizonytalanság, és a régiós összevetésben makacsabbnak bizonyuló inflációs adatok és várakozások miatt középtávon nem tartunk kizártnak egy korrekciót."

