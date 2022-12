Raiffeisen: hiába emelkednek a részvénypiacok, jelentősek a negatív irányú kockázatok

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Nehezen indult a november a részvénypiaci emelkedésben reménykedők számára, a Federal Reserve november 2-i kamatdöntése, illetve az azt kísérő kommunikációs szigor ugyanis letörte azon spekulációt, miszerint az amerikai gazdaság lassulása rövid időn belül fordulatra késztetheti a monetáris politikai döntéshozókat szigorítási ciklusukban. Egy hétre rá azonban meglepetésként érte a piacokat egy alacsonyabb amerikai inflációs adat, ami kisebb lavinát indított el a tőkepiacokon. Idén jellemzően hidegzuhanyként érték a piaci szereplőket az USA-ból érkező inflációs statisztikák, hiszen a tényleges számok többnyire a várakozásokon felül alakultak, emiatt pedig az inflációs és kamatpályára vonatkozó várakozások folyamatosan csúsztak felfelé. Ha úgy tetszik, a piac nagyon ki volt már éhezve egy ellentétes irányú meglepetésre, vagyis, hogy az infláció a vártnál nagyobb mértékben mérséklődjön. A tényleges adat nem volt drámaian alacsonyabb a vártnál, azonban a feltételezhetően kifeszített pozícionáltság miatt ez is elegendő volt egy jelentős részvénypiaci felpattanáshoz, illetve egy érdemi kötvénypiaci hozameséshez.

Az európai részvénypiacok érdemben felülteljesítették az észak-amerikaiakat a hónap során. Ebben egyrészt az alacsony értékeltség játszhatott szerepet, másrészt az, hogy az extrém magas gázárak tartósan magas szinten való beragadásának kockázata, illetve az ehhez kapcsolódó extrém negatív gazdasági növekedési forgatókönyvek valószínűsége fokozatosan kiárazódott a részvényárfolyamokból.

Bár az enyhülni látszó amerikai inflációs nyomás és a fejlett piaci jegybankok monetáris szigorítási ciklusok végéhez való közeledése kedvező fejlemények a kockázatos eszközök megítélése szempontjából, a negatív irányú kockázatok, különösen egy ilyen részvénypiaci emelkedést követően, jelentősek.

Egyfelől egy enyhébb amerikai inflációs adat önmagában nem jelenthet tényleges megnyugvást, hiszen trendszerű lassulásra lenne szükség, ráadásul továbbra is fennáll annak a kockázata, hogy magasabb szinten „ragad be” az inflációs dinamika, ami hosszabb ideig tartó monetáris szigort tehet szükségessé. Ez vonatkozik az euróövezetre is, ahol ráadásul változatlanul nem látszódnak jelei az infláció csökkenésének.

Másfelől korai lenne még jegybanki fordulatról beszélni a Fed és az EKB esetében. Ahhoz, hogy a kockázatos eszközök megítélésében tartós (és fenntartható) javulás következzen be, a monetáris ciklus közelgő fordulatára lenne szükség. Ez majd valamikor a jövő év folyamán következhet be, addig korai lenne túlzottan optimistának lenni. Pláne úgy, hogy az infláció magas szinten való beragadása további kockázatokat hordoz a monetáris ciklus tekintetében.

Végezetül a gazdasági kilátások meglehetősen rosszak, az ebből fakadó kockázatokat pedig nem tükrözik teljes mértékben a részvényárfolyamokba beépült EPS-várakozások.

Összességében azt gondoljuk, hogy részvénypiaci kitettségek tekintetében érdemes továbbra is puskaport szárazon tartani, hiszen a fent említett kockázatok nyomás alatt tarthatják ezt az eszközosztályt. Az elmúlt hetek emelkedését követően némileg csökkentettük a fejlett piaci részvények arányát mintaportfóliónkban. Az előttünk álló kihívásokkal teli piaci környezetben felértékelődik a részvénykiválasztás és az aktív portfóliókezelés szerepe. A rövid távú kockázatok ellenére hosszabb távon az inflációs környezetben a reáleszközök felülsúlyozását látjuk helyénvalónak. Általánosságban véve továbbra is az értékalapú részvénybefektetéseket preferáljuk, emiatt viszonylag magas a nagyobbrészt ilyen típusú részvényekből álló, emellett alacsonyabb árazású hazai, régiós és a fejlődő piacok súlya. Kötvénysúlyok tekintetében a hazai kitettségen csökkentettünk kis mértékben az elmúlt hetek jelentős hozamcsökkenését követően. Hosszabb távon azonban változatlanul úgy gondoljuk, hogy tovább mérséklődhetnek a magyar kötvények fejlett piaci kötvényekhez viszonyított felárai, így az érdemi erősödést követően is látunk értéket a magyar kötvénypiacon."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.