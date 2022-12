Zsúfolt naptár, változatos kínálat – célegyenesben az aukciós szezon

December 3-án tartja téli árverését a legnagyobb vidéki árverőház, a Villás Galéria, amit két nappal később még egy karácsonyi kamaraárverés is követ. A vegyes profilú aukción hét tétel is egymillió forint feletti áron kezd; a legmagasabbról, 8,5 millió forintról ifj. Markó Károly firenzei tájképe indul. A kortárs kategória sztárdarabja Nádler István 1992-es akrilképe, a Gesztus lehet, amely 1,8 millió forinton kezd. A legdrágább tételek között egy Mack Lajos által tervezett Zsolnay porcelánfajansz is szerepel, amire 2,4 millió forinton kezdődik a licit. A szobrok között Gabay László és Kerényi Jenő munkáit, a bútorok viszonylag szűk kínálatából egy XIX. század végi bécsi vitrint emelünk ki, és felhívjuk a figyelmet a karácsonyi ajándéknak is kiválóan alkalmas kerámiákra, dísztárgyakra és ezüstökre is.

December 4-én zárul a Koller Galéria online árverése, ahol a festmények között Szőnyi István, Kernstok Károly, ifj. Markó Károly és Barcsay Jenő, míg a szoboranyagból Taubert László, Kisfaludi Strobl Zsigmond és Varga Imre munkái érhetik el a legmagasabb árakat.

A korábban Parisi Galéria néven ismert Varga László Galéria december 5-én ötödik alkalommal árverezi pécsi, illetve a városhoz kötődő kortárs művészek alkotásait. Az ismert nevek, mint Ficzek Ferenc, Zvolszky Zita vagy Jarmeczky István mellett a kínálatban pályájuk kezdetén álló fiatal alkotók munkái is szerepelnek, a kikiáltási árak többnyire a 40-400 ezer forint közötti sávban mozognak.

Ezen a napon zárul a Boda Galéria és Aukciósház online aukciója is. A vegyes profilú kínálatból Pólya Tibor 480 ezer forinton kezdő Műlovarnőjét és Gyarmathy Tihamér 140 ezerről indított Kompozícióját emeljük ki. Az árverés teljes anyagát itt lehet megnézni.

Ez a több mint 4 karátos gyémánttal ékített fehérarany gyűrű 10 millió forintos kikiáltási árával az egyik legdrágább ékszer lesz a BÁV árverésén. Forrás: BÁV

A BÁV ART és a Nagyházi Galéria többnapos árverései egyaránt december 6-án indulnak.

A BÁV ART 80. művészeti aukciójának első napján órák és ékszerek, míg másnap festmények, bútorok, ezüstök, műtárgyak és hangszerek mellett a ház történetében először motorok is kalapács alá kerülnek. A klasszikus és márkás órák egyre fontosabb szerepet játszanak a gyűjtői és befektetői portfóliókban; a BÁV-nál most többek között egy 8 millió forintról induló Breguet Tradition arany férfi karóra és egy 900 ezer forinton kezdő Patek Philippe arany zsebóra szerepel a kínálatban. Hasonlóan népszerűek a nemesfémből készült, drágakövekkel ékített ékszerek is. A kollekció kiemelkedő darabja egy több mint négykarátos, GIA tanúsítvánnyal rendelkező gyémántgyűrű, mely 10 millió forinton kezd, de komoly licitcsata várható a Bulgari B.Zero1, a Chopard Happy Diamonds és a Cartier Love kollekció modern ékszereiért is.

Kernstok Károly Nyergesi kertje 5,5 millió forinton kezd a BÁV árverésén. Forrás: BÁV

A második nap képzőművészeti kínálatát a modern magyar festészet négy nagy alakjának – Vaszary János, Rippl-Rónai József, Aba-Novák Vilmos és Kernstok Károly – neve fémjelzi. Vaszarytól rögtön két munkára is lehet majd licitálni: a Tatai park 18 millió forintos, míg az 1901-es Nő enteriőrben 3,6 millió forintos induló árat kapott. Aba-Nováktól A muzsikus cigány ebédje 13 millión, Rippl-Rónai Olvasó dámája 7,5 millión, Kernstok Nyergesi kertje pedig 5,5 millión kezd; utóbbi tétel hátoldalán egy, a Fának támaszkodó fiúakthoz készült tanulmány látható. Az élő művészek közül Radák Eszter, Nádler István és Fehér László munkája kapott egymillió forint feletti induló árat.

Az ezüstök között megkülönböztetett érdeklődésre tarthat számot az a 7,2 millió forinton kezdő kínálótál, amely egykor Teleki Sámuel erdélyi főkancellár 72 darabos étkészletének része volt. Nem hiányozhatnak az árverésről a Zsolnay műtárgyak sem, közülük elsősorban egy 1,8 millióról indított különleges szecessziós váza kelthet nagy figyelmet. Igazi különlegesség egy XI. századi viking kard, amit vélhetően Szent István király viking testőrsége használt és most 1,2 millió forintról indítják. A veterán járművek rajongói két oldtimer motorkerékpárra is licitálhatnak, közülük az 1953-as gyártású, 250 köbcentis Csepel 250 U típusú vasparipa 2,4 millió forinton, a három évvel fiatalabb brit Norton S 2 millió forinton kezd.

A BÁV árverés egyik kuriózuma ez a csaknem 70 éves Csepel 250 motorkerékpár. Forrás: BÁV

A Nagyházi Galéria aukciójának első napján régi és XIX-XX. századi mesterek alkotásaira lehet licitálni. Ezúttal is erős a korábbi századok külföldi műveinek kínálata; a XIX. századi osztrák Franz von Defregger védett életképe például 34 millió, a XVII. századi holland Jan Abraham Beerstraten ugyancsak védett téli tájképe 16 millió forintról indul. Nívós a magyar szoborkínálat is; Stróbl Alajos, Kisfaludi Strobl Zsigmond, Medgyessy Ferenc, Vedres Márk és mások munkáira 120-420 ezer forint között kezdődik a licit.

December 7-én XX. századi és kortárs festmények, valamint bútorok kerülnek kalapács alá a Nagyházinál. A kínálat elsősorban a néhány százezer forintos tételek kategóriájában gazdag, de például Szőnyi István zebegényi jelenetére 12 millión indul a licit. Színvonalas a különböző technikával készült sokszorosított kortárs munkák választéka; Keserü Ilona Sírkövek szitanyomata például aligha marad meg 110 ezer forintos kikiáltási áránál. Egy XIX. század végi felújított utcai verkli 8 millió forintról indítva keres új tulajdonost. Egy nappal később a műtárgyak és szőnyegek következnek. A kínálatból kedvcsinálóként ifj. Vastagh György 1,9 millió forinton kezdő herendi porcelánszobrát, egy 750 ezer forintról induló svájci asztali órát és egy XVII. századi urbinói ónmázas majolika tálat emelünk ki, melyre 380 ezer forintról indulva lehet licitálni.

December 10-én ezüstök, ékszerek és órák kerülnek kalapács alá. Az ezüstök többsége néhány tíz- vagy százezer forintért megszerezhető lesz, de egy 12 személyes, 156 darabos evőeszköz készlet 2,2 millió forintról indul. Az ezüstökhöz hasonló ársávban mozog az ékszerek többsége is, ugyanakkor itt is van kiugró tétel: egy 2,25 karátos és számos kisebb gyémánttal ékített fehérarany gyűrűért legkevesebb 8 millió forintot kell majd fizetni. Ugyanezen a napon a Regőczi Alapítvány által támogatott COVID-árvák javára rendezett jótékonysági aukcióval zárul a Nagyházi sorozata. Az intézmények és magánszemélyek által felajánlott tételek között jónéhány értékes protokoll-ajándék is szerepel, így egy bahreini arany datolyapálma 7 milliós, és egy Áder Jánosnak Ferenc pápa által adományozott arany érem 1,2 milliós induló árral.

Franz von Defregger A vadász mesél című 1892-es festményét 34 millió forintról indítják a Nagyházi Galériánál. Forrás: Nagyházi Galéria

Közben, december 7-én zárul a Műgyűjtők Háza online árverése is. A kikiáltási árak ezúttal két tétel kivételével nem haladják meg az 50 ezer forintot, miközben olyan ismert mesterek sokszorosított munkáira is lehet licitálni, mint Gyarmathy Tihamér, Tandori Rezső, Kassák Lajos vagy Gross Arnold. Az árverés tételeit itt lehet megnézni.

Izgalmas kortárs munkák szerepelnek az Új Művészet Alapítvány által az ismert művészeti folyóirat javára szervezett december 9-i jótékonysági árverés anyagában is, melyet itt lehet megtekinteni. A legdrágább tétel, Kis Róka Csaba tavalyi festménye másfél millió forintról indul, és Neogrády-Kiss Barnabás nagyméretű giclée nyomatáért is legalább 900 ezer forintot kell majd fizetni, de olyan kitűnő művészek munkáit, mint Szöllősi Géza, Judith Nem’s vagy Hegedűs 2 László, némi szerencsével akár százezer forint alatt is meg lehet majd szerezni.

Neogrády-Kiss Barnabás giclée-nyomata, a Cím nélkül 32, az Új Művészet Alapítvány jótékonysági árverésének egyik vezető tétele. Forrás: műtárgy.com

A december 10-e után záruló aukciók ismertetésére hamarosan visszatérünk.

Szerző: műtárgy.com

Címlapkép: Csepel 250 motorkerékpár a BÁV 80. művészeti aukciójának kínálatában. Forrás: BÁV