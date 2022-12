Élesednek az orosz olajszankciók, egyre közelebb a magyar üzemanyagárstop vége?

Az összes tagállam, tehát Magyarország is jóváhagyta szombaton a 60 dolláros orosz olajársapkára vonatkozó szankciót, így az már mától hatályba tud lépni. Az oroszok máris elkezdték küldeni a fenyegető üzeneteket, amelyek az olajszállításokat érinthetik akár Magyarország irányába is. Így ez még inkább központi kérdéssé teszi, hogy mi lesz itthon a 480 forintos hatósági üzemanyagárral, miután a napokban már a kormány is jelezte, hogy az csak akkor tud fennmaradni, ha az orosz szállítások zavartalanok maradnak a Barátság kőolajvezetéken keresztül, illetve ha a százhalombattai finomító is zavartalanul tud működni.

Mától él az árplafon az orosz olajra

A ma hatályba lépő rendszer egyelőre 90 napig él (a december 5. előtt tankerbe töltött, illetve január 19-ig lefejtett orosz olajra még nem vonatkozik), de már két hónap múlva elkezdik felülvizsgálni az aktuális olajpiaci helyzet és tapasztalatok függvényében. Az a cél a 90 napon túli időszakban, hogy az ársapkát majd mindig az orosz nyersolaj és finomított termékek átlagáránál 5%-kal alacsonyabban húzzák meg, hogy ezzel folyamatosan fékezzék az oroszok árbevétel szerzési képességeit. Az adatokat majd a Nemzetközi Energia Ügynökség szolgáltatja az orosz értékesítési adatokról, és ez alapján határozzák meg az ársapka új szintjét.

A G7-ek és az Európai Unió biztosítói és viszontbiztosítói, amelyek orosz nyersolajat szállító tartályhajóknak nyújtanak szolgáltatásokat, valamint az orosz nyersolajügyleteket finanszírozó intézmények csak akkor foglalkozhatnak ilyen rakományokkal, ha az olajat az árplafonon vagy az alatt vásárolják, továbbá a hajózási társaságok csak akkor biztosíthatnak tartályhajókat orosz nyersolaj szállítására, ha az olajat a 60 dolláros árplafonon vagy az alatt adják el. Egyes fejlődő országok energiabiztonsága szempontjából alapvető fontosságú konkrét projektek mentesülhetnek az árplafon alól, írja a Reuters. Ha egy nem-EU ország lobogója alatt közlekedő hajó szándékosan az árplafon feletti orosz olajat szállít, az uniós üzemeltetők a rakomány kirakodását követő 90 napig nem biztosíthatják, nem finanszírozhatják és nem szolgálhatják ki ezt a hajót. Az uniós hajókra a nemzeti jogszabályoknak megfelelő szankciók vonatkoznak majd, de az EU már dolgozik azon, hogy az uniós szankciókat megszegő vállalatokra a globális forgalom 5%-ának megfelelő büntetést szabjon ki.

A cél a mától élő lépéssel az, hogy továbbra is szinkronban lépjenek majd fel a G7-hatalmak, illetve az EU. Fontos tudni, hogy pénteken 62 dollár környékén zárt az oroszok (és Magyarország) számára fontos urali nyersolaj ára a tőzsdén, így tehát a 60 dolláros árplafon egyáltalán nem jelent nekik érdmi érvágást, és

ÉS SZINTE EGYBEESIK AZZAL AZ ÁRSZINTTEL, AMELY MELLETT AZ OROSZ KÖLTSÉGVETÉS NAGYJÁBÓL EGYENSÚLYBAN LEHETNE A HÁBORÚT LESZÁMÍTVA.

Közben az is fontos, hogy becslések szerint az oroszoknál az olajkitermelés átlagos költsége 20 dollár körül van, éppen ezért akartak a lengyelek 30 dolláros ársapkát sokáig, de végül péntekre feladták ezt a küzdelmet, mert belátták, hogy ez irreálisan alacsony és tényleg komoly ellátásbiztonsági kockázatokat okozhat jópár uniós és egyéb országban is, ha az oroszok – legalább átmenetileg – kivonulnak az olajexportból világszerte és ezzel nagyon magasra próbálják felhajtani a világpiaci árakat.

Mekkora hatása lehet mindennek az orosz olajcégekre?

A friss fejlemények tükrében az orosz olajtermelés napi 500 000-1 millió hordóval (bpd) csökkenhet 2023 elején, közölte két, a nagy orosz olajtermelőkkel kapcsolatban álló forrás. A szám a piaci elemzők által az importtilalom és az orosz olajra kivetett árplafon együttes hatására vonatkozó előrejelzések alsó becslése, a források szerint a tényleges kiesés ennél is jelentősebb lehet és több tényezőtől függ. Alekszej Kokin az Otkritie orosz nagybanktól nagyjából egyetértett a nyugati intézkedéseknek az orosz kitermelésre gyakorolt várható hatásokról szóló értékeléssel.

Ez nagyjából megegyezik az elmúlt hetekben az EU-ba irányuló tengeri szállítások mennyiségével. Nem hiszem, hogy ők (az orosz termelők) ezt máshová tudják majd átirányítani

- mondta.

Az ukrajnai háború február 24-i kezdete előtt Oroszország mintegy 8 millió bpd (millió hordó / nap) olajat és olajterméket exportált. Az EU volt a termékek legnagyobb vásárlója, a konfliktusra válaszul azonban fokozatosan csökkentették a tagállamok a vásárlásokat, de Moszkva többé-kevésbé sikerrel irányította át a kínálatot Ázsiába, és az export csak kis mértékben, 7,6 millió bpd-re csökkent.

A mostani "akadálynak" az áthidalása időbe telhet és fennakadásokat okozhat, mondták egyes elemzők, bár a JPMorgan úgy látja, hogy az árpfon hatása visszafogott lesz, mivel Oroszország képes lesz saját hajóit használni, és tud Kínához és Indiához fordulni. Mások nem ilyen optimisták, Kirill Melnikov, a Centre for Energy Development elemzője például az orosz termelés 1,0-1,5 millió bpd-es csökkenését prognosztizálta januárban a novemberi szinthez képest. A Nemzetközi Energiaügynökség pedig azzal számol, hogy az orosz nyersolajtermelés az első negyedév végére 2 millió bpd-vel csökken, bár ez az előrejelzés figyelembe veszi az orosz finomított olajtermékekre vonatkozó uniós tilalmat is, amely február 5-én lép életbe.

Még ha az export csökkenése nagyobb is a vártnál, a költségvetésre gyakorolt hatást ellensúlyozza az árak emelkedése, így a költségvetés bevételei valószínűleg nem fognak jelentősen csökkenni

- vélekedett Igor Galaktionov a BCS Mir Investitsiy brókercégtől.

Amennyiben az orosz kőolaj ára 2023-ban hordónként 45-50 dollárra csökkenne, Jevgenyij Szuvorov, a Centrocredit Bank közgazdásza szerint

az orosz költségvetésnek 2 ezermilliárd rubel (32 milliárd dollár) körüli hiánnyal kellene szembenéznie.

Az orosz központi bank jövőre összesen 8,9 billió rubeles olaj- és gázbevételre számít. A minisztérium a jövő évi költségvetésre vonatkozó feltételezései szerint az orosz kőolaj hordónként átlagosan 70,1 dollár lesz, az átlagos devizaárfolyam pedig 68,3 rubel/dollár.

Az árkorlátozáson és az európai importtilalmon túl az orosz olajszektort a koronavírus korlátozások is érinthetik Kínában, a világ második legnagyobb gazdasága ugyanis egyre fontosabb vásárlója az orosz nyersolajnak. Kína az elmúlt hónapokban mintegy 2 millió bpd orosz olajat vásárolt az év eleji 1,6-1,8 millió bpd-hez képest.

Piaci hatások

Emelkedik a benchmarkként szolgáló Brent kőlaj hordónkénti ára, jelenleg 0,9 százalékos a plusz a jegyzésnél. A visszafogott emelkedést magyarázhatja, hogy az árplafon életbe lépése relatív értelemben nehezebben elérhetővé tette az Ural típusú olajat a piaci szereplők számára, ezért növekszik a kereslet a benchmark termék iránt, ezzel párhuzamosan egyébként a WTI típusú olaj ára is közel egy százalékos pluszban van.

Ami pedig az Ural nyersolajat illeti, már a múlt héten pénteken beárazhatták az elfogadott árplafont ugyanis aznap 8 százalékot esett a jegyzés, bár azt is fontos megjegyezni, hogy rendkívül volatilis volt a kereskedés a termékkel a napokban, szerdán és csütörtökön ugyanis körülbelül 8 százalékot emelkedett az árfolyam.

Az ukrajnai háborút megelőzően az orosz a világpiaci árhoz igazodott az orosz olaj jegyzése, azt követően viszont jelentős diszkont alakult ki, több mint 35 dollár is volt a különbség a nyugati és az orosz típusú termék ára között. Ez azóta valamelyest normalizálódott, viszont ha a szankcióknak az lesz a hatása, hogy a világpiaci ár (Brent) emelkedése mellett az orosz Ural jegyzése csökken, akkor ez a különbözet, azaz a Brent-Ural spread is kitágulhat, amiből azok azt olajvállalatok profitálnak, amelyek még mindig hozzájutnak az orosz kőolajhoz, ilyen Magyarországon a Mol is.

Emelkedéssel kezdte a hetet a holland TTF gáztőzsdén jegyzett gáz ára elsősorban az árplafon okozta bizonytalanságok miatt, de az is felfelé hajtja az árfolyamot, hogy az előrejelzések szerint a héten sarkvidéki levegő törhet be Európába. Fontos megjegyezni, hogy az orosz földgázra jelenleg nem vonatkoznak szankciók - csak az orosz csővezetékes gázszállítás szünetel -, így továbbra is a kontinens legmeghatározóbb energiaforrásai között van az orosz csepfolyósított-földgáz (LNG).

Jönnek a fenyegetések

Azzal, hogy az EU tekintettel volt a legutolsó piaci árakra és végül 60 dolláros ársapkát szabott meg, ennek az oroszok felőli potenciális retorziónak, az olajexport drasztikus visszafogásán keresztüli árfelhajtásnak, a kockázatát igyekezett féken tartani. Hiszen láttuk, hogy mi történt nyárig az orosz gázszállításoknál: mintegy 80%-kal visszafogták az oroszok az EU felé és ezzel az egekbe hajtották az gázárat, jórészt egyébként arra ütve vissza az EU-nak, hogy az EU a júniusi döntéssel, decemberi kezdettel betiltotta az orosz olajimport nagy részét. Kölcsönösen ott üti tehát egymást az EU és Oroszország, ahol az a másiknak jobban fáj: az EU-nak az eddigi nagyfokú orosz gázimport a sérülékenységi pontja, az oroszoknak pedig messze a legnagyobb bevételük a globális olajexportból van.

Éppen ezért nem véletlen, hogy a most elfogadott uniós szankcióra a washingtoni orosz nagykövet, az orosz Nemzetbiztonsági Tanács elnökhelyettese, sőt az orosz elnök szóvivője szombaton máris fenyegető tartalmú üzeneteket fogalmazott meg az ársapkában részt vevő országok felé.

EZEK MIND AZT ÜZENIK, HOGY AKIK JÓVÁHAGYTÁK AZ ÁRSAPKÁT, AZ OLAJELLÁTÁSUK TERÉN MAJD MEGBÁNJÁK EZT.

Amikor pár hónapja először vetődött fel a G7 és az EU koordinációjában az orosz olajársapka, már akkor is rögtön fenyegető üzenetekben közölték az oroszok, hogy az abban részt vevők felé nem fognak olajat szállítani (mert azzal számolnak, hogy a kínai és indiai piac, illetve egyéb piacok majd mind felszívják azt a mennyiséget, amit a G7-be és az EU-ba eddig szállítottak).

Az orosz fenyegetések komolyságát azonban megkérdőjelezik a fenti információk (20 dollár körüli kitermelési költség, 60 dollár körüli költségvetési egyensúly), illetve az, hogy a napokban olajkereskedők és elemzők már jelezték is, hogy az ársapka nem fogja az orosz olajbevételeket érdemben lejjebb szorítani, mert az oroszok az ázsiai nagyvevőknek egyébként is a 60 dolláros szint körül/alatt adnak el.

Mit lép az OPEC?

Egyelőre nem változtatnak eddigi kitermelési politikájukon a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagjai, valamint a szervezeten kívüli nagy olajtermelők, köztük Oroszország sem - az erről szóló döntés az OPEC+ csoportba tartozó országok online formában tartott tanácskozásán vasárnap. Bécsi közlés szerint a 13 OPEC-tag mellett tíz másik olajtermelő országot magában foglaló csoport megerősítette októberi határozatát, miszerint novembertől 2023 végéig napi kétmillió hordóval kevesebb olajat termelnek ki.

Az OPEC egyik szakbizottsága kéthavonta fogja felülvizsgálni a kitermelési politikát és amennyiben a piaci helyzet azt indokolttá teszi, haladéktalanul összehívják a szervezet miniszteri szintű tanácskozását. Egyelőre azonban a következő tervbe vett, tárcavezetői szintű ülést 2023. június 4-re tűzték ki. Az indoklás szerint jelenleg jelentős a bizonytalanság a piacon, ennek egyik oka a csoport szerint a ma hatályba lépő, a tengeri szállítású orosz kőolajra vonatkozó uniós embargó, amely a várakozások szerint az olajárak emelkedését vonja maga után.

A magyar szál

Éppen akkor lép hatályba az árplafon, amikor az EU-ban egyébként is hatályba lép a júniusban eldöntött hatodik orosz szankciós csomagból az a rész, hogy nem importálhat senki orosz nyersolajat az EU-ba. Ez alól június elejére nagy küzdelmek árán Magyarország, Szlovákia és Csehország mentességet harcolt ki a Barátság kőolajvezetéken keresztüli ellátásra tekintettel, mert máshonnan nehéz pótolniuk a kieső mennyiséget (és átmeneti mentességet kapott még Bulgária is).

Mostantól kezdve az a nagy kérdés, hogy december 5-től mi lesz az orosz olajszállításokkal a külső, harmadik országok, illetve például Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Mert azzal, hogy a magyar kormány is támogatta a külső, harmadik országok olajüzleteire vonatkozó 60 dolláros ársapkát,

a mi OLAJSZÁLLÍTÁSAINK IS VESZÉLYBE KERÜLHETNEK A BARÁTSÁG KŐOLAJVEZETÉKEN ÁT, HA AZ OROSZOK TÉNYLEG BETARTJÁK A FENYEGETÉSEIKET, ÉS A RÉSZTVEVŐ ORSZÁGOK FELÉ LEÁLLÍTJÁK A SZÁLLÍTÁSOKAT.

Ebben az esetben a 480 forintos hazai üzemanya ársapkára nagyon komoly veszélyek leselkednének, hiszen mi az urali típusú nyersolajat vesszük és az itthon előállított üzemanyagokhoz nagyjából 70%-os az urali importarányunk. A 480-as itthoni ársapka fenntarthatóságának eddig az egyik legfőbb alapja az volt, hogy mínusz 20-30 dolláros volt a Ural-Brent szpread, így az utóbbi hónapokban jellemzően 70 dollár körül hullámzott az urali olaj hordónkénti ára. Ez a masszív negatív szpread amiatt alakult ki, hogy a háború kitörése után sok nyugati ország, illetve uniós vállalat elkezdte reputációs okok miatt is (önkorlátozás) leállítani az urali olajvásárlásokat, emiatt kénytelenek voltak az oroszok komoly árkedvezményeket adni a vevőknek az Európában irányadó Brenthez képest és így a sokáig 1-3 dolláros negatív szpread hirtelen 30 dollár fölé tágult. Aztán a hatodik uniós oroszellenes csomaggal júniusban eldőlt, hogy az uniós orosz olajimport mintegy 90%-át betiltják (a hajón vett olajat teljesen, a vezetéken vett olajat pedig december 5-től csak Magyarországnak, Szlovákiának és Csehországnak engedik meg, illetve kaptak egy kis kivételt még a bolgárok), és ezután augusztustól mínusz 25 dollár körül stabilizálódott a szpread.

Azt is érdemes végül hangsúlyozni, hogy a júniusi oroszellenes szankciós csomag jövő február 5-től nemcsak a finomított orosz olajtermékek behozatalát tiltja meg az EU-ba, hanem azt is, hogy például a Mol, amelynek Százhalombattán és Pozsonyban is van egy-egy finomítója, oda-vissza küldözgethessen benzint, vagy gázolajat a két piacára. Ez pedig

szintén lényeges ellátásbiztonsági kockázatot fejthet majd ki a hazai üzemanyag ellátásra,

amit az is fokoz, hogy az oroszoktól akkortól már se mi, se az egész EU nem vehet közvetlenül dízelt, noha egy eleve dízelhiányos európai környezetről beszélünk. Ezért is sürgette már régebb óta Holoda Attila energiapiaci szakértő, hogy ki kell vezetni a 480 forintos hatósági árat, hogy legyen idejük visszatérni a piaci alapú nagykereskedőknek az import terén Magyarországra. A múlt héten pedig már azt is kijelentette, hogy biztosan meg fog szűnni a 480-as hatósági ár.

