Itt a legújabb szankció - Meddig jut még olcsó orosz olajhoz Magyarország?

Tegnap lépett életbe az EU által elfogadott olajembargó Oroszországgal szemben, aminek értelmében az uniós országok nem vásárolhatnak tengeri szállítású orosz nyersolajat, a csővezetékes szállításra azonban nem vonatkozik a tiltás, tehát Magyarország mentesül a döntés alól. Szintén tegnaptól érvényes azonban az EU-országok és a G7-ek közös szankciója, az orosz olajra kivetett 60 dolláros árplafon, amire Oroszország azzal fenyegetett, hogy leállítja az olajszállítást azon országok irányába, akik ezt jóváhagyták, ilyen ország Magyarország is. Ebben a feszült helyzetben mire lehet számítani? Folytatódik a zökkenőmentes szállítás a Barátság kőolajvezetéken? Erről beszélgettünk Pletser Tamással, az Erste gáz- és olajipari elemzőjével.

A jelenlegi helyzetben tulajdonképpen mindenkinek megéri a vezetékes olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, ami - ha nem történik további politikai változás vagy egyéb fizikai akadály, mint a vezeték elleni katonai támadás - , legalább 2025-ig fennmarad

- mondta el a Portfoliónak Pletser Tamás, az Erste gáz- és olajipari elemzője. A szakember információi szerint a vezető lengyel és cseh olajvállalatoknak (Unipetrol és PKN Orlen) hosszú távú szerződéseik vannak a vezetékes szállítást tekintve, amiket nem fognak felmondani hacsak nem lesz EU-s embargó ezekre a szállításokra, az energiatermékek érkezése érthető módon érdeke a cseheknek és a lengyeleknek is.

Eközben az északi ágon a két német finomítónak (Schwedt és Leuna) is még időre van szüksége az átállásra, ezek ugyanis az orosz energiatermékek feldolgozására vannak kialakítva (akárcsak a Mol Dunai finomítója), ezért az átállásig a németeknek is érdeke, hogy zökkenőmentesen folytatódjon az áramlás a Barátság vezetéken. Az pedig logikus, hogy az oroszoknak is érdekükben áll a vezetékes szállítások fenntartása, ennek a szerepe rendkívül felértékelődhet a tengeri szállításokra vonatkozó EU-s árplafon bevezetése után és azt követően, hogy élesedett az EU-ban a júniusban eldöntött hatodik orosz szankciós csomagból az a rész, hogy nem importálhat senki orosz nyersolajat az EU-ba.

A Barátság kőolajvezeték (eredeti nevén: Druzhba), forrás: Reuters

Mindazonáltal a jelentős geopolitikai kockázat megmarad az üggyel kapcsolatban, a háború során ugyanis az oroszok bombázzák az energiainfrastruktúrát Ukrajnában, fontos azonban Pletser szerint kiemelni, hogy az ukránok emelést kértek a Barátságon történő szállítások díjára és ezzel párhuzamosan meglepően gyorsan hárítják el a rendszert érő bombázások okozta problémákat, nyilvánvalóan azért, mert nekik is kiemelt fontosságú a vezetékrendszer működése.

Mindent összevetve a jelenlegi helyzetben úgy látszik, hogy

mindenkinek érdekében áll, hogy működjön a szállítás a Barátság vezetéken,

a szakember szerint ez legalább még 2-3 évig ez menni is fog, alapvetően akkor jöhet majd markáns változás a motivációkban, amikor a német finomítókat sikerül átállítani a nem-orosz olajtermékek feldolgozására és így kvázi nem lesz érdeke Németországnak, hogy a Barátságon jöjjön az olaj.

Kicsit távolabbra menve Magyarország energiaellátása szempontjából kiemelt még egy jelentős kockázatot a szakember: a cseppfolyósított földgáz (LNG) behozatala Horvátországon keresztül lehetséges, illetve az a trend is fontos, hogy a jövőben a beszállítás a Mol finomítói felé egyre inkább az Adria vezeték felé tolódhat politikai és ellátásbiztonsági okok miatt. Ez a két körülmény azt jelenti, hogy

a jövőben Horvátországnak kulcsszerepe lesz a magyar energiaellátásban és abban, hogy sikeresen le tudjunk válni az orosz energiáról,

ezért érdemes lenne minél jobb kapcsolatot kialakítani a két kormány között, vélekedett Pletser.

Pletser egyébként tegnap a Fókusznak a 60 dolláros orosz olajárplafonról úgy nyilatkozott, hogy áttételesen ennek az intézkedésnek akár még pozitív hatása is lehet Magyarországra nézve, mivel valószínűleg nőni fog az orosz kőolaj kínálata, mivel kevesebb lehetőségük lesz az oroszoknak ezt a kőolajat eladni, ezért elképzelhető, hogy a felénk történő értékesítés ára csökkenni fog. Ezért mi még ennek az intézkedéssorozatnak a nyertesei is lehetünk - vetítette előre a közgazdász. Emellett ha a szankcióknak az lesz a hatása, hogy a világpiaci olajár (Brent) emelkedése mellett az orosz Ural jegyzése csökken, akkor értelemszerűen a Brent-Ural spread is kitágulhat, amiből azok az olajvállalatok profitálnak, amelyek még mindig hozzájutnak az orosz kőolajhoz, ilyen Magyarországon a Mol is.

Brent-Ural spread, forrás: Neste.com

