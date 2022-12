Az évszázad shortja

A 21. század eddig egyik legnagyobb piaci dobása kétségkívül az amerikai ingatlanpiac Michael Burry és társai általi shortolása volt, amelyről The Big Short (A nagy dobás) című filmnek köszönhetően szinte mindenki hallott már. Kevésbé ismert a 20. század egyik legkiválóbb befektetőjének, Sir John Templetonnak az 1990-es évek végén végrehajtott zseniális húzása.

A 90-es évek technológiai buborékja gyötrelmes időszak volt az olyan értékalapú befektetőknek, mint Templeton vagy Warren Buffett. Az árfolyamok minden realitást tükrözve az egekbe szöktek. Az eufória szinte mindenkit magával ragadott, és idővel már a háziasszonyok és a celebek is zsákolták az internetes részvényeket. A realitásukat megőrző értékalapú befektetők hosszú évekre a partvonalra kényszerültek. Tisztában voltak vele, hogy egyszer véget ér a mulatság, ám azt senki nem tudhatta, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Aki vette a bátorságot, és shortolással próbálkozott, rendre megégette magát, mert a piac nem lassított.

1999-ben az akkoriban már a nyolcvanas évei derekán járó Templeton célba vett nyolcvannégyet a legesztelenebbül túlértékelt internetes részvények közül, amelyek mindegyike a háromszorosára drágult az elsődleges nyilvános kibocsátása (IPO) óta. Az IPO után egy meghatározott ideig, jellemzően hat hónapig a vállalat alkalmazottjai nem adhatják el a részvényeiket. Templeton úgy okoskodott, hogy amint lehetőségük nyílik rá, ezek a bennfentesek fejvesztve rohannak majd piacra dobni a papírjaikat, hogy bezsebeljék a hasznot, mielőtt az eufória véget ér. A bennfentes eladások özöne padlóra küldi majd az árfolyamot.

Így hát Templeton egyenként 2,2 millió, összesen 185 millió dollár értékben shortolta mind a nyolcvannégy részvényt. A stratégiája az volt, hogy hét nappal az eladási korlátozás lejárta előtt shortolta a papírokat, és tíz nappal a lejárat után zárta a pozícióját. A terv álomszerűen működött. Amikor a dotkomlufi 2000 márciusában kipukkadt, néhány hónap alatt több mint 90 millió dollár nyereséget tett zsebre.

Templeton megfogalmazta a sikeres befektetés hat irányelvét:

Mindenekelőtt óvakodj az érzelmektől: „A legtöbb embert az érzelmei vezetik félre a befektetéseinél. Amikor nagy nyereségük van, a túlzott felelőtlenség és optimizmus, amikor pedig nagy veszteségük, a túlzott pesszimizmus és óvatosság az, ami félrevezeti őket.”

Másrészt óvakodj saját tudatlanságodtól, ami „talán még az érzelemnél is nagyobb probléma. … Túl sokan vásárolnak minimális információ birtokában. Még azt sem igazán értik, hogy mi az, amit megvesznek.”

Harmadrészt „befektetőként az egyik legfontosabb dolog, hogy ne hajszoljunk divathóbortokat”.

Templeton további tanácsait elolvashatjuk William Green a napokban megjelent Gazdagabb, bölcsebb, boldogabb című könyvéből, amely megvásárolható a Portfolio online könyvesboltjában. A neves pénzügyi újságíró, akinek írásait a The New Yorkertől a Forbeson át a Time-ig számos magazin megjelentette, egy friss és minden várakozást felülmúlóan mélyenszántó könyvvel jelentkezik. A világ legkiválóbb befektetőivel készített több mint negyven interjúján alapuló kötet ékesen bizonyítja, hogy a vagyonépítés receptjei az élet más területein is hasznosnak bizonyuló tanulságokkal szolgálnak.

Címlapkép forrása: Ron Bull/Toronto Star via Getty Images