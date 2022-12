Raiffeisen: inkább lefelé mutatnak a tőkepiaci kockázatok

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Decemberben csökkenést láthattunk a főbb részvényindexekben, ami a dollár gyengülése mellett relatíve még erősebb volt az amerikai részvénypiacok esetében. A korábbi optimizmus nagyrészt a jegybankok szigorú hozzáállása miatt párolgott el, ezen belül főleg az EKB határozott kamatemelései miatt, ami egyben erősítette az eurót a dollárral szemben. A FED-del kapcsolatban a befektetők először úgy vélekedtek, hogy a gazdaság lassulása miatt előbb-utóbb az enyhítés irányába fog elmozdulni, ennek az esélye azonban december második felére csökkent, és az amerikai hosszú távú hozamok is erőre kaptak a december elejei lokális mélypontjukhoz képest, megközelítve a 4%-ot.

A jegybankok az inflációs félelmek miatt szigorítanak, amit Európában még emelkedő inflációs számok támasztanak alá, míg Amerikában már csökkenést láthattunk a nyári csúcs óta. Ez utóbbi csökkenés váltott ki részvénypiaci optimizmust novemberben is, azonban a jegybanki fordulathoz jóval erősebb dezinfláció lenne szükséges, miközben továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy Amerikában is a céloknál magasabb szinten ragad be az infláció, ami viszont hosszabban fennálló szigorú monetáris politikát kíván.

Az európai részvénypiac relatív jól teljesített decemberben, ami az energiapiaci helyzet viszonylagos nyugalmával magyarázható. A nyár végén látott nagyon magas energiaárakkal szemben ma már év/év alapon csökkenést mutatnak az európai gáz és áramárak, amihez hozzájárul a viszonylag enyhe időjárás. A nyár végi árak fennmaradásának negatív gazdasági hatása jelentős lett volna, ez kezd kiárazódni az európai részvényárakból.

A várható recessziós környezetben, továbbra is erős infláció mellett és szigorító jegybankokkal inkább lefelé mutatnak a tőkepiaci kockázatok. Az amerikai tapering, a kötvénypiaci mennyiségi szigorítás teljes hatása még valószínűleg várat magára, a kötvénypiaci kereslet-kínálat negatív megváltozása még okozhat további hozamemelkedést. A magasabb hozamok emelik a recesszió esélyét, ami negatív a részvénypiaci kilátásokra nézve, ahol az eredményelőrejelzések még úgy tűnik, hogy nem tartalmazzák teljesen egy gazdasági visszaesés hatását. Kamatcsökkentés viszont nem nagyon jöhet, mert az infláció beragadásának esélye magas, főleg a nagyon alacsony munkanélküliségi szint miatt, ami az ár-bér spirál beindulását eredményezheti.

Az inflációs környezetben a reáleszközök tartását és a kötvényalapú befektetések alulsúlyozását javasoljuk egy jól diverzifikált portfólióban. A modellportfólióban a részvények és az alternatív eszközök (ezen belül az ingatlan és a nyersanyagok) súlya a meghatározó, az egyes súlyokat változatlanul hagytuk. A kötvények között a már érdemi hozamot nyújtó hazai kötvények a meghatározók, a részvények között pedig az értékalapú részvénybefektetéseket preferáljuk, emiatt viszonylag magas a nagyobbrészt ilyen típusú részvényekből álló, emellett alacsonyabb árazású hazai, régiós és a fejlődő piacok súlya."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.