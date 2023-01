Kiderült, melyik magyar részvénnyel kereskedtek tavaly a legtöbbet

Portfolio 2023. január 04. 14:30

Az előző hónapok magabiztos növekedését követően decemberben is stabil formát mutatott a Budapesti Értéktőzsde elsődleges indexe, a BUX index. Ezzel a BUX a globális gazdasági bizonytalanság ellenére javarészt ledolgozta az elsősorban az orosz-ukrán háború kitöréséből eredeztethető visszaesést, 43 793,8 ponton zárva az évet - áll a BÉT közleményében. A részvénypiacon 2022-ben is élénk kereskedés zajlott, amelyről az összesített forgalom 3,7 ezer milliárd forintos értéke is tanúskodik – ebből a decemberi forgalom 166 milliárd forintot, tehát átlagosan napi 7,9 milliárd forintot tett ki. Vezető részvénynek, a korábbi trendeknek megfelelően, éves és havi szinten egyaránt az OTP bizonyult, míg a forgalmi rangsort a Wood zárta az élen.