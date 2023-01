TOP 10 blockbuster kiállítás 2023-ra, amelyekért érdemes repülőre ülni

1. Vermeer – Rijksmuseum, Amszterdam

2023. február 10 – június 4.

A februárban nyíló, Johannes Vermeer művészetét átfogóan bemutató kiállítás a világ minden tájáról összegyűjtötte a művész legtöbb festményét, amely önmagában véve is nagyon izgalmas, hiszen ritka, hogy egy térben láthatunk annyi főművet, mint amennyit a Rijksmuseum Vermeer-tárlata felsorakoztat.

Johannes Vermeer (1632-1675) Delftben élt és dolgozott. Művei leginkább nyugodt, befelé forduló beltéri jeleneteiről, a világos, színes fény példátlan alkalmazásáról és meggyőző illuzionizmusáról ismertek. Rembrandttal ellentétben Vermeer feltűnően kis életművet hagyott hátra, mintegy 35 festményt. Mivel festményei általában minden múzeumi gyűjtemény legértékesebb kincseinek számítanak, Vermeer-festményeket ritkán adnak kölcsön.

A kiállításon olyan remekművek szerepelnek majd, mint A geográfus (Städel Múzeum, Frankfurt am Main), A gyöngymérő nő (The National Gallery of Art, Washington DC), valamint A lány gyöngyfülbevalóval is látható lesz a kiállítás keretében, azonban csak március 30-ig, ezt követően visszatér a hágai Mauritshuisba.

Johannes Vermeer: Tejet öntő nő, 1657–1658, Rijksmuseum, Amszterdam. Forrás: Wikimedia Commons

2. Louise Bourgeois – Nasjonalmuseet, Oslo

2023. május 6 – augusztus 6.

Louise Bourgeois (1911-2010) a 20. századi művészet egyik kiemelkedő alkotója, nevét tavaly a nemzetközi művészeti sajtóban leginkább az Art Basellel együtt emlegették, hiszen a Hauser & Wirth által kínált Pók szobra a legdrágábban eladott műalkotás volt a vásáron (40 millió dollár). Az oslói nemzeti múzeumban megrendezésre kerülő nagyszabású kiállítás Bourgeois rendkívül személyes és érzelmes műveit olyan művészekkel állítja párbeszédbe, mint Edvard Munch, Marie Laurencin, Pablo Picasso, Alberto Giacometti, Arshile Gorky, Louise Nevelson, Senga Nengudi Alina Scaposznikow, Seni Ama Camara, Adrian Piper, Nan Goldin, Robert Gober és Rosemarie Trockel.

A kiállítás egy olyan művészt mutat be, aki pályája során végig reagált korának művészeti és társadalmi változásaira - a test ábrázolására az 1960-as években, a feminista témákra az 1970-es években, valamint az AIDS-járványra az 1980-as és 1990-es években.

A kiállítás Bourgeois és 50 művész közötti, a művészettörténet több mint egy évszázadát felölelő találkozásokon keresztül mutatja be, hogy Bourgeois érdeklődését az olyan témák iránt, mint a magány, a szerelem, a betegség, a szexualitás és a nemi szerepek, sokan mások is osztották, és sokan inspirálták.

Louise Bourgeois, „PRECIOUS LIQUIDS” (belső részlet), 1992. Easton Alapítvány. Fotó: Musée national d'art moderne gyűjtemény, Centre Georges Pompidou, Párizs

3. Michelangelo und Die Folgen – Albertina, Bécs

2023. szeptember 14 – 2024. január 7.

Az őszi nagyszabású kiállítás a nagy reneszánsz mesternek, Michelangelónak és a művészet későbbi történetére gyakorolt mélyreható hatásának szenteli magát. A toszkán művészetet különösen hősies alakjai teszik lenyűgözővé. Energikusnak tűnnek, és olyan intenzív érzelmek birtokában vannak, amelyek erőt adnak cselekedeteiknek.

Mélyen lélekben gazdag alakjai ugyanakkor feszültségeknek, belső gyötrelmeknek és konfliktusoknak is kifejezést adnak. Különösen aktjaiban Michelangelo új figurális ideált teremtett, amely nemcsak saját korának művészeire volt hatással, hanem a későbbi generációkra is maradandó hatást gyakorolt. Jelen kiállítás ezt a hatást igyekszik láthatóvá tenni válogatott példák tükrében.

Michelangelo aktrajzai mellé a köréhez és utódaihoz tartozó művészek - Daniele da Volterra, Rosso Fiorentino, Baccio Bandinelli, Francesco Salviati és Domenico Beccafumi - papírmunkái kerülnek, hogy világossá váljon a Michelangelo-ideál tartós hatása.

Michelangelo Buonarroti: Férfi akt hátulról (Tanulmány a „Cascina-i csatához”), 1504 körül. Forrás: ALBERTINA Múzeum, Bécs

4. Marina Abramović – Királyi Művészeti Akadémia, London

2023. szeptember 23 – december 10.

Marina Abramović, a világ egyik legjelentősebb performanszművésze, szeptemberben mutatja be életművét felölelő első brit kiállítását – ikonikus műveinek újraelőadásaival.

Az elmúlt 50 évben Marina Abramović a performanszművészet úttörőjeként világszerte elismerést szerzett. Munkáiban következetesen saját fizikai és szellemi tűrőképességének határait tesztelte – meginvitálva ezekkel az előadásokkal közönségét is, hogy részesedjenek az alkotó páratlan és felkavaró művészetében.

Az olyan művek, mint a Rhythm 0 (1974) esetében a közönség szabadon lépett kapcsolatba Abramovićcsal: az eredmény egy töltött pisztoly volt, amelyet a fejéhez tartottak. Későbbi munkái, mint például a The Artist Is Present (2010) a New York-i Modern Művészeti Múzeumban, arra késztették a közönséget, hogy megkérdőjelezzék saját érzelmeiket, miközben csendben ültek a művésszel szemben.

Abramović első nagyszabású brit kiállítása a londoni Királyi Művészeti Akadémiában olyan intenzív, fizikai találkozást kínál a látogatóknak, mint amilyenről a művésznő ismertté vált.

Marina Abramović: The House with The Ocean View, 2002. 12 napos performansz. Sean Kelly Gallery, New York. Forrás: A Marina Abramović Archívum jóvoltából © Marina Abramović. Fotó: Marina Abramović: Attilio Maranzano.

5. David Hockney: Bigger & Closer (not smaller & further away) – Lightroom, London

2023. február 2 – június 4.

David Hockney egy személyes utazásra invitálja közönségét művészetének hatvan évén keresztül egy hatalmas, vetített térben. London februárban nyíló, új impozáns művészeti kiállítótere, a Lightroom hatalmas falai és forradalmi hangrendszere lehetővé teszi a látogatók számára, hogy a világot Hockney szemén keresztül tapasztaljuk meg.

A hat tematikus fejezetből álló ciklusban, Nico Muhly külön erre a célra komponált zenéjével és a művész saját kommentárjával Hockney feltárja előttünk az alkotás folyamatát. Az ő hangja a fülünkben szólal meg, miközben látjuk, ahogyan kísérletezik a perspektívával, ahogyan a fényképezést a „fényképezőgéppel való rajzolás” módjaként használja, ahogyan polaroid kollázsain megörökíti az idő múlását és a tavasz örömét és ahogyan megmutatja nekünk, hogy miért csak a festék képes megfelelően érzékeltetni a Grand Canyon óriási méreteit.

Los Angelestől Yorkshire-ig, egészen napjaink Normandiájáig, az előadás példátlan lehetőséget kínál arra, hogy a művészvilág egyik legnépszerűbb zsenijének jelenlétében töltsünk időt.

David Hockney: A Bigger Grand Canyon, 1998 című installációja. Forrás: David Hockney. Gyűjtemény: National Gallery of Australia, Canberra

6. Making Past Present: Cy Twombly – Museum of Fine Arts Boston, Boston

2023. január 14 – május 7.

Cy Twombly (1928-2011) a háború utáni amerikai művészet élvonalába tartozó kortársai közül egyedülálló módon az ókori görög, római és egyiptomi kultúrából merített ihletet. Pályafutása során több ezer festményt, szobrot, rajzot, fényképet és grafikát készített, amelyeket az utazásai, olvasmányai és gyűjtései során megismert múltbeli kultúrák ihlettek. Twombly be akarta bizonyítani, hogy „a modern művészet nem kizökkent, hanem valami, aminek gyökerei, hagyománya és folytonossága van. Számomra” - írta – „a múlt a forrás (mert minden művészet életbevágóan kortárs)”.

Making Past Present: Cy Twombly a művésznek az ókor mitológiája, költészete és archeológiája iránti egész életen át tartó rajongását vizsgálja, és feltárja, hogyan formálta ez a művész alkotói látásmódját. Az ókori művészet Twombly munkáiban gyakran finom, nem szó szerinti formákban és gesztusokban nyilvánul meg. A kiállítás azt vizsgálja, hogyan szívta magába a szellemét - az érzéseket és gondolatokat, amelyekkel eltöltötte -, és hogyan igyekezett megidézni azokat sajátos modern stílusában.

Cy Twombly: Leaving Paphos Ringed with Waves (III), 2009. Forrás: The Eli and Edythe L. Broad Collection. © Cy Twombly Foundation

7. Georgia O’Keeffe. To See Takes Time – Modern Művészeti Múzeum, New York

2023. április 9 – augusztus 12.

„A látáshoz idő kell” - írta Georgia O'Keeffe. O'Keeffe (1887-1986) leginkább virágfestményeiről ismert, de szénnel, ceruzával, akvarellel és pasztellel is rendkívüli sorozatokat készített. A gyakran külön-külön is látható papírmunkák és a kulcsfontosságú festmények egyesítésével ez a kiállítás ritka betekintést nyújt a művésznő munkamódszereibe, és arra invitál, hogy szánjunk időt a nézelődésre.

Hosszú pályafutása során O'Keeffe ugyanazokat a témákat dolgozta fel és dolgozta át, a megfigyelés és az absztrakció között elhelyezkedő motívumokat fejlesztve, ismételve és átalakítva. 1915 és 1918 között, a kísérletezés áttörő időszakában ugyanannyi művet készített papírra, mint a következő négy évtizedben, és a merész vonalak, organikus tájképek és őszinte aktok, valamint az általa "különlegességeknek" nevezett radikálisan absztrakt szénrajzok progresszióját hozta létre.

Még akkor is, amikor egyre inkább a festészet felé fordult, fontos a sorozatok - köztük virágok az 1930-as években, portrék a '40-es években és légi felvételek az '50-es években - megerősítették a papírral való munka iránti elkötelezettségét. A rajzolás lehetővé tette O'Keeffe számára, hogy ne csak a természet formáit, hanem annak ritmusát is megörökítse: élénk színű pigmentekkel követte nyomon a nap spirális ereszkedését, vagy bársonyos feketére festette a repülőgép ablakából látott változó perspektívát.

Georgia O'Keeffe: Abstraction Blue, 1927. Forrás: MoMA

8. Modigliani. Moderne Blicke – Staatsgalerie, Stuttgart

2023. november 24 – 2024. március 17.

Amedeo Modigliani 1920-ban, mindössze 35 éves korában halt meg. Korai halála ellenére szobrászként, festőként és rajzolóként kiterjedt művészi életművet hagyott hátra. Szinte kizárólag az embereknek, mint motívumoknak szentelte magát. Híres portréi, valamint női aktjai 100 éve a modernista művészet kánonjának részét képezik, azonban nőkről alkotott képeit mai szemmel érdemes újravizsgálni.

A kiállítás az olasz festő mintegy 100 festményét és papírmunkáját mutatja be, és ezeket párizsi környezetének, Gustav Klimtnek, Egon Schielének vagy Wilhelm Lehmbrucknak a műveivel állítja párhuzamba. Modigliani kivételes művészete mellett meglepő párhuzamok válnak láthatóvá a tárlat által.

Amedeo Modigliani: Női akt oldalán feküdve, 1917. Forrás: Nahmad Collection, © Nahmad Collection

9. Judit Reigl. Centers of Dominance – Neue Nationalgalerie, Berlin

2023. június 30 – október 8.

Reigl Judit születésének századik évfordulója alkalmából és a magyar származású francia művész egy csoport fontos festményeinek megvásárlása alkalmából a Neue Nationalgalerie bemutatja művész első önálló kiállítását a német múzeumban.

Reigl pályájának áttekintése a huszadik század második felének európai művészetének egy olyan jelentős alakját mutatja be, akinek egyszerre absztrakt és figuratív életműve még nem kapta meg a megérdemelt elismerést. A Fonds de dotation Judit Reigl által a Neue Nationalgalerie-nek nagylelkűen adományozott festmények - Center of Dominance (1959), Mass Writing (1960) és a monumentális triptichon Man (1967-69) - mellett a válogatás az 1950-es évektől az 1980-as évekig terjedő időszak jelentős műveit is bemutatja, amelyek mélyreható betekintést nyújtanak a művész gazdagon rétegzett alkotói fejlődésébe.

Judit Reigl: Centre de dominance, 1958. Forrás: Judit-Reigl.com

10. Pablo Picasso halálának 50. évfordulójára emlékező kiállítások

A spanyol és a francia kulturális minisztérium támogatásával mintegy 50 kiállítást szerveztek a Celebration Picasso 1973-2023 keretében. A Musée Picasso Paris azzal indítja az ünnepségsorozatot, hogy Paul Smith brit divattervezőt hívta meg a spanyol mester műveiből rendezett kiállítás kurátorának, amelyet olyan kortárs művészek alkotásaival vegyítettek, mint Mickalene Thomas és Chéri Samba (2023. március 7. - augusztus 27.).

A Museo Picasso Mágala, amely saját 20. évfordulóját ünnepli, a Picasso: Matter and Body (május 8. - szeptember 10.) című kiállítást mutatja be, amely később a bilbaói Guggenheimbe kerül (szeptember 29. - 2024. január 14.). A szobrászatot gyakran másodlagos médiumnak tekintik Picasso pályafutásában, de ez a kiállítás, amelynek kurátora a malagai múzeum első igazgatója, Carmen Giménez, azt kívánja bemutatni, hogy az egész életében különböző anyagokból készült szobrok az életmű szerves részét képezik.

A múzeumok számos olyan kiállítást rendeztek, amelyek Picassót más művészekkel hozzák párhuzamba, legyen szó olyan művészekről, akik hatással voltak rá, mint El Greco (Museo Nacional del Prado, Madrid, június 13. - szeptember 17.) és Nicolas Poussin (Musée des Beaux-Arts de Lyon, március 5-ig), vagy kortársakról, mint Joan Miró (Museu Picasso Barcelona, október 19. - 2024. február 25.) és Max Beckmann (Von der Heydt-Museum Wuppertal, szeptember 17. - 2024. február 25.).

Pablo Picasso: Three Musicians, 1921. © 2022 Estate of Pablo Picasso/Artists Rights Society (ARS), New York

Szerző: műtárgy.com

Címlapkép: Marina Abramović: The House with The Ocean View, 2002.12 napos performansz. Sean Kelly Gallery, New York. Címlapkép forrása: A Marina Abramović Archívum jóvoltából © Marina Abramović. Fotó: Marina Abramović: Attilio Maranzano.