Az egekben marad a dízelár, a hiány minden gazdasági fellendülésnek keresztbe tehet

Az orosz tengeri nyersolajimport decemberi teljes betiltásának kis túlzással semmi komolyabb negatív következménye nem lett az európai finomítók és a fogyasztók számára, a februári finomított termék embargó kapcsán azonban sok hozzáértő kongatja a vészharangot - nem véletlenül, emeli ki Horváth Ágnes energiapiaci szakértő a Guruló Hordó blogon. Az orosz dízel lecserélése a közgazdász szerint egy kevésbé triviális történet a globális dízelhiány, a nyersolajtól teljesen eltérő kereskedelmi partnerkör és a különböző régiós üzemanyagspecifikációk miatt. Az árak is magasan maradhatnak és átmeneti fizikai hiány is lehet a következő félévben, a teherszállításban és az ipari termelésben betöltött szerepe miatt pedig egy esetleges dízelhiány minden gazdasági fellendülésnek keresztbe tehet.

Megvolt a teszt? Hát...

Tavaly december 5-től tengeri úton nem lehet orosz nyersolajat importálni az Európai Unióba, ami a gyakorlatban is érvényesül, egy kisebb Bulgáriába irányuló mennyiségtől eltekintve.

A világ ebből meglepően keveset tapasztalhatott.

Oroszország sikeresen átirányította nyersolaj exportját India, Kína és más ázsiai országok (pl. Sri Lanka, Pakisztán) felé, igazából már tavaly nyáron, jóval a hivatalos embargó életbe lépését megelőzően, az akkor még önkéntes európai import tilalmak miatt. Az Európai Unió pedig növelte beszerzéseit Norvégia, az Egyesült Államok, Szaúdi Arábia, Guyana és Azerbajdzsán felől. A zökkenőmentes átállásban segített az is, hogy a csővezetékes orosz olajszállításokra nem vonatkozott az embargó, illetve hogy az orosz kőolaj ára a 60 dollár/hordós olajársapka alatt maradt, így az európai hajók is legálisan tudtak szállítást vállalni az oroszok részére is.

Ural típusú kőolaj árfolyamának alakulása, forrás: tradingeconomics.com

Azt gondolhatnánk, hogy megvolt a teszt, volt elég idő felkészülni, a februári finomított termék embargó sem lesz hatással a mindennapi életünkre. Ehhez képest az adatok azt mutatják, hogy az EU még soha nem importált annyi gázolajat, mint az év végén, ellentétben a nyersolaj kereskedelmi útvonalak már tavaly nyári átszervezésével. Az európai szereplők tehát úgy érzik, hogy be kell spájzolniuk gázolajból annak ellenére, hogy a dízel finomítási felára továbbra is több mint háromszorosa a historikus átlagnak és a dízelt szállító hajók bérlési díja is megháromszorozódott az egy évvel korábbi árakhoz képest. Horváth Ágnes a blogon kiemeli:

A pánikhangulat ezúttal indokoltnak tűnik.

Az alábbiakban sorra vesszük a kilátásokkal kapcsolatos fő aggályokat.

Dízelhiányos környezetből esik ki az orosz termelés

A pandémiát követő erős gazdasági fellendülés során az emberek a járványügyi intézkedések miatt jellemzően termékekre költöttek szolgáltatások helyett, ezért nagyon erős ipari termelési indexekkel párosult ez az időszak, az ipar pedig jellemzően jóval energiaintenzívebb, mint a szolgáltatószektor. Ennek köszönhetően nagyon erős energiakereslet alakult ki, ez természetesen a dízelpiacon is így történt, jelentősen megnőtt tehát a dízelfogyasztás - a dízelkeresletnek csak kisebbik részét adja a személyautó forgalom, döntő részét a teherszállítás, mezőgazdaság és a nehézipar adja, amik jellemzően szorosan együtt mozognak a gazdasági növekedéssel.

Az erős kereslettel azonban a kínálat nem tudott lépést tartani, a világon ugyanis mindenhol a sokéves átlag alatt maradt a finomítók kapacitáskihasználtsága. Horváth kiemeli: amikor a finomítók üzemanyagot gyártanak, akkor egy sor egyéb termék is keletkezik, amit ugyanúgy teríteni vagy tárolni kell. Ha van olyan termék, amire éppen nincs kereslet, akkor

hiába van erős igény más termékre, a tárolókapacitások és a konverziós technológiák határt szabnak a termelésnek.

Mivel a pandémia óta nem állt helyre a légi közlekedés, a repülési üzemanyagtermelés szűk keresztmetszetet jelentett és jelent ma is a finomított termékek gyártása számára. A másik fő ok pedig a kínai zéró-Covid politika miatti alacsony gazdasági aktivitás volt, kevesebb kínai finomított termék jutott az exportpiacokra.

A lenti ábrán jól látható, hogy

a globális dízelkészletek a járvány kezdeti időszakának csúcsszintjeihez képest 2021 végére rekord alacsony szintre estek vissza,

amit 2022 során sem sikerült visszatölteni és az idei évet is alacsony készletszinteken kezdtük. A gazdasági lassulás miatt bár alacsonyabb lehet idén a globális dízel kereslet, de éppen ezért jön rosszkor az újabb sokk, az orosz dízel kiesése az egyébként is feszes európai és világpiacról, mert megint kitolja a normál kerékvágásba való visszatérés időpontját.

Forrás: Guruló Hordó, S&P Global Commodity Insights

Miért ilyen drága a dízel?

Fontos kiemelni, hogy az orosz leválással kapcsolatos piaci aggodalmak mérséklődésével párhuzamosan kedvező folyamatokat láthattunk az elmúlt időszakban az olajpiacon, jóval lejjebb mentek az árak a korábban látott szintekhez képest.

Erre az alapárra jön rá a finomításnak, a feldolgozásnak a felára, itt már egy bonyolultabb képet láthatunk: míg a pandémia után látott energiakereslet-fellendülés után a benzinfeldolgozáshoz köthető felárakban láttunk korrekciót a háború során, a dízel ehhez képest nagyon máshogyan viselkedett, február óta az átlagos szint háromszorosán normalizálódott az ár. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy

a háborúnak és a szankcióknak jóval nagyobb hatásuk van a dízelkilátásokra, ennél fogva a jövőben is komoly dízelhiányt vár a piac.

A következőkben megnézzük, hogy mi az alapja ezeknek a várakozásoknak.

Logisztikai korlátok és alacsony készletszint: új ársapka jöhet?

A dízel gazdaságban betöltött szerepe és a dízel személyautók korábbi nyugat-európai népszerűsége miatt a dízelfogyasztás olyan 10 százalékkal meghaladja a termelést Európában, ez még a pandémia miatti, 2020-as alacsonyabb fogyasztás évében is így volt.

Forrás: Guruló Hordó, Fuels Europe Statistical Report 2022, Statistics - FuelsEurope

Az európai dízel import döntő részét Oroszország biztosította a háború kitörése előtt;

a függőség kölcsönös, sőt: Oroszország európai piacok felé való kitettsége talán még jelentősebb.

2021-ben a 324 millió hordó exportjának 85 százalékát európai piacokon adta el, de Törökország és az Egyesült Királyság nélkül is exportjának 63 százaléka érkezett az EU piacokra. Ráadásul Oroszország ebből a szempontból nehéz helyzetben van, mert a szankciók miatti „új” nyersolaj vevői, mint India vagy Kína, nem importőrök, hanem finomított termék exportőrök, ezért alapesetben nincs szükségük dízelimportra. Oroszországnak a szakértő szerint elsősorban Latin-Amerika és Afrika lehetnek az új dízel piacai, de a logisztikai korlátok ezt is megnehezítik.

Jelentős további különbség a nyersolajhoz képest ugyanis, hogy míg a nyersolajat a világ legnagyobb olajszállító hajói szállítják és komoly mennyiségeket tudnak megmozgatni, hajónként akár 160-550 ezer tonnát, addig az olajtermékeket sokkal kisebb, 10-25 ezer tonnás tankereken szállítják, amelyeket kevésbé éri meg nagyobb távolságokra igénybe venni. A logisztika egyébként nehézséget jelent Európa számára is, mert Ázsia mellett valószínűsíthetően majd az Egyesült Államokból és a Közel-Keletről kell majd a beszállításokat növelnie, hogy pótolja a kieső orosz importot.

A szakember elmondása szerint azonban a jelenlegi hiánykörnyezetben nagyon alacsonyak a készletszintek a potenciálisan Európa felé exportálható országoknál (pl. USA), nincs igazából puffer a rendszerben sehol. Az egészet úgy kell elképzelni, mint egy közlekedő edényt: csak ahhoz a dízelhez juthat hozzá a kontinens, amit az orosz dízel valahonnan máshonnan kiszorít. Ha valaki más megveszi az orosz dízelt, akkor neki kevesebb dízelre lesz szüksége a megszokott addigi beszállítóitól, és ezt az "extra kínálatot" tudja elméletben megszerezni Európa.

Horváth szerint a fentiek miatt a nyersolajhoz hasonlóan

szükség lehet itt is kiskapura akár egy dízel ársapka formájában, hogy az európai hajók is legálisan szállíthassanak orosz finomított terméket az EU-n kívüli piacokra,

csak így tud ugyanis kínálat felszabadulni Európa számára a jelenlegi feszes világpiacon. Erre azért is szükség van, mert az adatok szerint a világ olaj- és olajtermék tengeri kereskedelmének 75 százalékát a görög hajóflotta szállítja, nélkülük gyakorlatilag lehetetlen lenne kiváltani az orosz dízelt a rövid távon. Ezzel az esetleges ársapkával kapcsolatban egyébként már folynak a tárgyalások.

Forrás: Guruló Hordó, Fuels Europe Statistical Report 2022, Statistics - FuelsEurope

Baj lehet az új beszállítókkal

Az alacsony készletszintek és a logisztikai nehézségek mellett ugyancsak fejtörést okozhat a piac számára az eltérő üzemanyagspecifikációk kérdése. A világ különböző régióiban ma még nagyon különböző üzemanyag sztenderdek vannak, az Európai Unió követelményei pedig, döntően a környezetvédelmi tudatosság miatt, a legszigorúbbak között vannak a világon.

Az embargó miatti „új” beszállítók számára ezért egyáltalán nem triviális, hogyan tudnak majd megfelelni az európai határértékeknek.

Például a tavaly év végén beindult kuwaiti új finomító esetében a helyi dízel kéntartalom előírás az egyik leglazább a világon, ezért utólagos kéntelenítésre van szükség ahhoz, hogy onnan Európa dízelt kaphasson. A kéntelenítés nem egy bonyolult technológiai folyamat, de beruházásokat igényel, mind a finomítói kapacitásba (akár helyben, akár Európában, az érkezési helyen), mind a tárolókba, emeli ki a szakértő. Emellett növeli a költségeket, hogy a különböző specifikációjú üzemanyagokat nem javasolt keverni sem a tárolókban, sem a szállító hajók tartályaiban.

A fenti aggályokat összegezve így fogalmazott a közgazdász:

A matek nem jön ki egyelőre. Az orosz finomítói termelés csökkenni fog, az EU-s üzemanyagspecifikációs korlátok miatt pedig az orosz termékek lecserélése még nem tudni, hogy hogyan, milyen drágán és mennyi idő alatt fog megvalósulni

Ráadásul az európai termelésben is vannak komoly kiesések, az újabb francia finomítói és kikötői sztrájk (is) a lehető legrosszabbkor jött, tette hozzá Horváth.

Mindennek keresztbe tehet egy fennakadás

A fentiek tükrében Horváth szerint a dízelár a már most nagyon magas szintekről nem nagyon tud esni Európában, illetve a közgazdász leszögezi:

a február 5-én életbe lépő finomított termék embargó komoly fennakadásokat okozhat a kontinensen .

A globális dízelhiány miatt jelenleg nincs szabad, átirányítható készlet és komoly logisztikai és üzemanyag specifikációs korlátok vannak abban, hogy mekkora része cserélhető le az Oroszországból Európába érkező dízelmennyiségnek egyik napról a másikra. Az egyéb finomított termékek esetében is beszédesek az árak, hogy hol vár a piac kisebb-nagyobb fennakadást (pl. a vegyipari benzin vagy nafta, a jet vagy tengeri közlekedés gázolaj specifikációi), talán egyedül a benzin (amiből egyébként többet termel Európa, mint amennyit elfogyaszt) az a termék, ahol a piaci konszenzus nem vár az embargó miatt turbulenciát.

A rövidesen életbe lépő embargóval kapcsolatban azért egy pozitív tényezőt is kiemelt a szakember: ahogy az első fejezetben olvashattuk, a tavalyi év végén rekordmennyiségű gázolajat importált a kontinens, ennél fogva a tárolókat valamennyire sikerült feltölteni, a stratégiai készletekből is lehet felszabadítani, ezért

nem úgy kell elképzelni az 5-én életbe lépő intézkedés hatását, hogy rögtön utána, február 6-án leáll az élet.

Horváth szerint körülbelül 3-4 hónap után, nyárra fog igazán akuttá válni a probléma.

A dízel esetében azért aggódik a közgazdász a legkisebb fennakadás miatt is, mert a dízelt nem véletlenül hívják a gazdaság motorjának is.

A teherszállításban és az ipari termelésben betöltött szerepe miatt nagyon leegyszerűsítve azt is mondhatjuk, hogy egy esetleges dízelhiány minden gazdasági fellendülésnek keresztbe tesz

Ráadásul magasan tartja az üzemanyagárakat és ezzel az inflációt - zárta le az elemzését a szakember.

