Bemutatta 2023. évi programtervét a Ludwig Múzeum

Fókuszban a gondoskodás, a megújuló digitális látogatói élmény és a partnerségeken alapuló új kiállítások.

A budapesti Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti múzeum 2022-ben, 11 kiállításának szervezésével mintegy 82 500 látogatót vonzott. Színvonalas tárlatai között a közönség megtekinthette az Esterházy Művészeti Díj 2021-es kiállítását, Frey Krisztián {SCRIPT:ABSTRACT} – Frey úr ír című életmű-kiállítását, a Kiterjesztett jelen – Átmeneti valóságok nemzetközi kiállítását, a „NEM VAGYOK ROBOT”. A szingularitás határán, illetve a Kisebb világok. Dioráma a kortárs képzőművészetben című kiállításait.

A múzeum éves kiállítási programját évek óta egy átfogó kerettémába helyezi. 2022, a reziliencia éve után 2023-ban a gondoskodás az a jelenség, amely értelmezési keretként szolgál a múzeum kiállításai és kapcsolódó programjai számára. A „gondoskodás” ebben az értelmezésben a szó szoros jelentésén túl a szolidaritás, a személyes és a társadalmi felelősség, a bizalom, humanitás és altruizmus témaköreit foglalja magában.

Till Brönner: Önarckép. Forrás: Ludwig Múzeum

A múzeum időszaki kiállításai idén is a kortárs művészet jelentős alkotóit és aktuális tendenciáit mutatják be. Az idei évad indításaként a magyar neoavantgárd második generációja kiemelkedő alkotójának, Lengyel Andrásnak, a Felhőmúzeum megalapítójának költői és játékos életműve látható. A Bartók Fesztivál részeként kerül sor a nagyszabású nemzetközi együttműködésben készülő Boris Lurie & Wolf Vostell. Művészet a soá után című kiállításra, amely hiánypótlónak számít abban a tekintetben is, hogy gyűjtemény egyik legjelentősebb német művészét, Wolf Vostellt a magyar közönség olyan kontextusban ismerheti meg, amely művészetének formabontó és radikális jegyei mellett rávilágít társadalomformáló törekvéseire is. A nyár közönségsikere lehet a Cukizmus. Absztrakció és figuralitás között című nemzetközi válogatás, amely egyszerre ismerős és különös – többnyire rajzfilmekből, képregényekből, vagy az internetről vett – képi világot jelenít meg.

A szeptemberben nyíló Handle with care című kiállítás az élet törékenységére, a gondoskodásra szoruló egyének és közösségek sérülékenységére reflektál, és arra keresi a választ, hogy milyen szerepe lehet a kortárs művészetnek és a múzeumoknak ennek a sokszorosan összetett társadalmi problémának a feloldásában. Till Brönner: Identity – Landscape Europe című tárlata a Ludwig Múzeumban lesz látható először. Az októberben nyíló válogatás a pandémia utáni Európa valóságát mutatja be a neves jazz zenész és fotóművész látószögén keresztül. Az Esterházy Privatstiftunggal együttműködve idén decemberben ismét a múzeum ad otthont az Esterházy Művészeti Díj kiállításának, amely a fiatal képzőművész generáció rangos, mértékadó mustrájának számít.

A gyűjteményből rendezett állandó kiállítás, a személyes, a művészi és a történelmi idő különböző aspektusait feltáró Időgép kiállítás fontos fejleménye, hogy elkészült a kiállítás 290 oldalas katalógusa. 2023-ban is folytatódik a kiállító művészek rövid videóinterjúk formájában történő bemutatása, és a kísérő programokon többek között Picasso halálának 50. évfordulójáról is megemlékezik a múzeum.

Idén is kiemelt figyelmet kap a Velencei Biennálé. Több éves kutatómunka eredményeként a napokban jelent meg a szecessziós magyar pavilon történetét új megközelítésben bemutató kiadvány, Boros Géza A Magyar Pavilon a Velencei Biennálén című könyve. Márciusig látható a múzeumban Keresztes Zsófiának a tavalyi Képzőművészeti Biennálén szerepelt nagy sikerű mozaikszobor-installációja, Az álmok után: merek dacolni a károkkal. A májusban nyíló 18. Velencei Építészeti Biennálén a Ludwig Múzeum a Néprajzi Múzeummal és a Városliget Zrt.-ével együttműködve a Reziduum – The Frequency of Architecture című kiállítást mutatja be.

Az interaktív – hang-, fény- és térinstallációjú – kiállítás fókuszában Budapest új ikonikus épülete, a Ferencz Marcel (Napur Architect) által tervezett új Néprajzi Múzeum áll.

A 21. századi múzeumok egyik legnagyobb kihívása a személyre szabott múzeumi látogató élmény, a látogatók bevonása és a közös tudásteremtés. Az elmúlt időszakban – különösen a pandémia által teremtett helyzetben – egyértelművé vált, hogy az intézmény kortárs művészeti színtéren belüli vezető szerepét a fenntarthatóság és az innováció jegyében érdemes erősíteni. A Ludwig Múzeum 2023 második felében a Magyar Telekom támogatásával saját kutatásain alapuló digitális fejlesztéssel arra vállakozik, hogy megújítsa a kortárs művészet befogadásának eszköztárát, élve a múzeumpedagógia legújabb módszereivel.

Szerző: műtárgy.com

Forrás: Ludwig Múzeum

Címlapkép: Makai Mira: The Idol of Greed, 2022. A művész és a Galerie Droste jóvoltából.Címlapkép forrása: Ludwig Múzeum