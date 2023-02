Equilor: elszaladt a ló a befektetőkkel

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"Januárban a piaci szereplők úgy viselkedtek, mintha az összes gazdasági probléma megszűnt volna létezni, illetve az eddigi héja hozzáállás galambabbá változott volna. Azonban az EKB további 150 bázispontot emelhet a jelenlegi 2,5 százalékos kamatszintről, illetve az amerikai Fedtől is még további 50 bázispontos emelést vár a piac, a terminal ráta 5 százalék körül stagnálhat. Az amerikai piacok nagyot raliztak a hónap során, hiszen az S&P 500 3,5 százalékkal, míg a Nasdaq 6 százalékos felértékelődést produkált a hónap eddigi felében, illetve az európai testvér, az Euro Stoxx 600 index, is 7 százalékos felértékelődést tudhat maga mögött januárban. Ha historikusan nézzük, akkor várható volt a januári optimizmus, hiszen a „January effect” hatására, vagyis, hogy januárban raliznak a piacok a megemelkedett likviditás függvényében, átlagosan 1,1 százalékos emelkedés volt tapasztalható az elmúlt évszázadban. Azonban ezt a ralit a fundamentumok nem teljesen támasztják alá.

Amerikában továbbra is a „soft-landing” valósulhat meg, de szemmel látható a gazdaság lassulása. A negyedik negyedéves GDP 2,9 százalékkal bővült, ami jobb lett a várakozásoknál, azonban, ha közelebbről megvizsgáljuk az adatot, akkor nem volt annyira erős a negyedév. A fogyasztók ugyan stabilak, de egyre inkább csökken a költekezési kedv, amit a GDP adat fogyasztási alindexe is jól mutat, hiszen elmaradt a várakozásoktól. Valamint a hitelkártya tartozások rég nem látott szintre emelkedtek, míg a megtakarítási ráta drasztikusan visszaesett. A GDP bővüléséhez a készletek növekedése nagymértékben hozzájárult, azonban a termékek iránti kereslet csökkent, tehát itt a növekedés nem a gazdasági bővülést támogatja. A teljes költekezés 2,1 százalékkal bővült, szintén elmaradva a várakozásoktól, illetve a harmadik negyedévhez képest is csökkenés figyelhető meg. Nem vagyunk teljesen pesszimisták a piacokkal kapcsolatosan, hiszen a kamatemelések hatására a legjobban sújtott ingatlan szektor mutat némi javulást. Míg novemberben 7 százalék fölött volt a jelzáloghitelek kamata, most már 6 százalék köré csökkent és látható, hogy a hiteligénylések elkezdtek növekedni, illetve decemberben 2,3 százalékkal emelkedett az új ingatlanok értékesítése, míg a konszenzus több, mint 4 százalékos csökkenést várt. Az infláció ugyan még mindig magas, azonban ott is látszik a csökkenés. A Fed legutóbbi eseményén 25 bázisponttal emelte a kamatokat, ami várható volt, azonban Jerome Powell hangvétele sokkal galambabb volt és a befektetők ezt úgy interpretálták, hogy akár kamatcsökkentés is lehet az év végén. Ugyan Powell elmondta, hogy a jelenlegi adatok alapján nem várnak kamatcsökkentést idén, azt is mondta, hogy, ha az infláció a vártnál gyorsabban csökken, akkor a jegybanknak megvannak az eszközei, amelyeket használni is fog.

Európával kapcsolatosan valamivel optimistábbak vagyunk, kisebb a technológiai papírok súlya és inkább defenzívebb cégek találhatók meg a piacokon. A háború vége továbbra sem látszik, sőt az eszkalációé volt a főszerep januárban, miután egyre több fejlett nyugati eszköz jut el az ukrán hadsereg kezébe, illetve nem látható olyan szcenárió, hogy Oroszország beletörődik a háború elvesztésébe. Az eurozónában lévő áremelkedés is elkezdett csökkenni, azonban még mindig 9,2 százalék volt decemberben, ami magas, illetve több olyan ország van, mint akár hazánk is, ahol több, mint 20 százalék feletti az éves infláció, így további nehézségekkel nézhetnek szembe a fogyasztók, ami a gazdasági növekedést fékezheti. Azonban nem hiszünk a gázárak jelenlegi nyomott szinten maradásában, ami viszont további áremelkedéshez és emelkedő folyófizetési mérlegekhez vezethet.

Ázsiával kapcsolatosan optimisták vagyunk és az idei év egyik legjobban teljesítő piacai közt lehetnek, hiszen Kínban a zéró-covid politika eltörlése fellendítheti a gazdaságot, illetve a kormány egyre inkább piacbarát politikája segítheti a helyi vállalatokat és ellensúlyozhatja a meglévő kockázatokat. India szintén okozhat pozitív meglepetést.

A mostani havi kitekintőben számtalan változtatást eszközöltünk, hiszen az elmúlt hónap ralija pesszimistábbá tett minket. A pénzpiaci kitettségünket emeltük, valamint a kötvény kitettségünk csökkentettük, hogy rövidtávon kihasználjuk a további emelkedés adta lehetőségeket. Azonban a részvénypiaci kitettségünket csökkentettük, annak ellenére, hogy már a Fed is galambabb hangvételt vett a héten. A rali véleményünk szerint folytatódik, azonban óvatosan kell ezt kezelni, hiszen januárban nagy felértékelődést láthattunk a piacokon, illetve a vállalati eredmények továbbra is túl optimisták. A régiós részvények olcsósága miatt kis kitettséget vállalunk a régiós cégekben. A fejlődő piacok közül Kína továbbra is jól teljesíthet, hiszen jó értékeltségeken juthatunk minőségi cégek papírjaihoz, illetve a hangulat is javul. Továbbá, a nyersanyag kitettségünket is növeltük, itt főleg az arany teljesíthet jól, ahogy azt az elmúlt hónapokban is tette. A gyengülő dollár, a Fed lassuló kamatemelései és majd a kamatok szinten tartása támogatja a nyersanyag felértékelődését."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.