Hold: elindult egy határozott risk-on átrendeződés

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írását olvashatják:

"A változás: januárban elindult egy határozott risk-on átrendeződés, mintha az évfordulóval egy vészterhes évet hagytunk volna magunk mögött. Mivel a hangulatnak sokat van mit javulnia, ezért mi is részt veszünk ebben az átrendezésben, mostanra nagyobb részvénypiaci kitettséggel rendelkezünk, mint egy hónapja, természetesen továbbra is a value típusú részvényeket preferálva.

Ami változatlan: Részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok: gyógyszer-, telekommunikációs és biztosítással foglalkozó cégek is."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.