Rég láttunk ilyen mozgolódást a magyar profiknál – Mindenki megőrült vagy tényleg elszállt az összes probléma?

Elszaladt a ló a befektetőkkel – írja az egyik portfóliómenedzser, miután a nagy jegybankok lépéseit talán indokolatlanul nagy optimizmus övezi jelenleg (a cikk megírása közben kijöttek az amerikai foglalkoztatottsági adatok , ami most úgy tűnik, szépen lehűti az eddigi reményeket). A piac mindeddig hamarabb várta a kamatemelések korszakának végét, mint azt a valóság indokolná, ez pedig fájdalmas kijózanodáshoz vezethet. A friss portfólió-ajánlókban a hazai portfóliómenedzserek óvatossága intenek, ennek ellenére többen is elkezdték csipegetni a részvényeket.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a januári helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tizenegy alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Hold Alapkezelő, KBC Asset Management, MKB Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, OTP Alapkezelő.

Minden szép és jó? - Azért annyira nem

Ha csak a mostani januári tőkepiaci reakciókat látnánk, senki meg nem mondaná, miről szólt 2022, és ez a hazai portfóliómenedzserek szerint nem biztos, hogy jó irány. Az viszont igaz, hogy a Fed vártnál enyhébb hangvétele és az EKB is okot adhat egy kis reményre.

A magyar szakértők januári portfólió-ajánlóikban kitérnek arra, hogy az amerikai és az európia tőzsdék is jól teljesítettek múlt hónapban, ha historikusan nézzük, akkor várható volt a januári optimizmus, mivel általában januárban raliznak a piacok a megemelkedett likviditás függvényében.

A tőkepiacok jelenleg az optimista soft-landing, azaz a világgazdaság puha földet érésének szcenárióját árazzák. A növekedési kilátások sokat javultak, várakozások szerint az USA és az EU gazdasága is elérheti a plusz nullás „bővülést” idén. A részvénypiaci szentimentet segíti a jegybanki kamatemelési ciklus tetőzésének belátható közelsége, az infláció gyors mérséklődése – értékeli az eddigi fejleményeket az egyik magyar portfóliómenedzser.

Azonban ezt a ralit a fundamentumok nem teljesen támasztják alá, ezeken a szinteken a jelenlegi túlzott piaci optimizmus indokolhat nagyobb óvatosságot – emelik ki többen is. A piaci szereplők eufórikusan élik meg a jegybanki kamatemelések mértékének csökkentését, a szigorítási ciklus következő hónapokra várt tetőzését, de a core jegybankok többször is hangsúlyozták, hogy a magasabb kamatszintnek tartósan fenn kell maradnia.

A mostani portfólió-ajánlók ráadásul a januári foglalkoztatottsági adatok megjelenése előtt készültek el, miközben a vártnál sokkal jelentősebb mértékben nőtt a foglalkoztatottság az Egyesült Államokban. A meglepő adatra a dollár jelentős erősödésbe kezdett.

Ázsiával kapcsolatban sokan optimisták a portfóliómenedzserek közül, az idei év egyik legjobban teljesítő piacai közt lehetnek, hiszen Kínban a zéró-covid politika eltörlése fellendítheti a gazdaságot, illetve a kormány egyre inkább piacbarát politikája segítheti a helyi vállalatokat és ellensúlyozhatja a meglévő kockázatokat. India szintén okozhat pozitív meglepetést.

A magyar piacon is a pozitív piaci hangulat volt jellemző január során, a forint erősödött és a kötvényhozamok csökkentek, amiben az európai folyamatokhoz hasonlóan szerepet játszott az energiaárak mérséklődése, illetve önmagában a magas hazai rövid kamatok és kiugróan restriktív monetáris politika attraktívvá teszi a forintot. Vannak, akik úgy látják, hogy míg 2022 a rövid kötvényekről és az óvatosságról szólt, addig 2023-ban már érdemes kockázatot vállalni és a rövid kötvények felől a hosszabb lejáratú kötvények felé mozdulni.

Fedezékről szó sincs

Ahhoz képest, hogy sok portfóliómenedzser óvva int a túlzott optimizmustól, ami most a piacokat övezi, a januári allokációkban nem sok nyoma van ennek a visszafogottságnak: a részvények, és ezen belül gyakorlatilag minden alkategória súlya emelkedett a decemberi állapothoz képest, míg a kötvényekből úgy tűnik, inkább a pénzpiaci eszközökbe vándoroltak át a befektetések. Az alternatív befektetéseken belül a nyersanyagok felülsúlyozása figyelhető meg:

A mintaportfóliókon belül újra átvették a vezetést a pénzpiaci eszközök, a hazai kötvények így a második helyre csúsztak vissza. A harmadik helyen januárban fej-fej mellett végeztek a nemzetközi kötvény- és fejlett piaci részvénybefektetések, miután előbbinek csökkent, utóbbinak nőtt a portfólión belüli súlya. A részvények súlyának emelkedése abból is adódik, hogy bár a vagyonkezelők többsége óvatosabb álláspontot képvisel, voltak, akik bátrabban emelték a részvénysúlyt, ez pedig meghaladta az óvatosabbak csökkentési lépéseit.

Januárban tovább csökkent és igen jelentős mértékben a kötvénybefektetések modellportfólión belüli aránya, aminek a pénzpiaci, illetve a részvénybefektetések látták a pozitív oldalát. Az alternatív befektetések súlya csak kis mértékben tudott emelkedni.

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

